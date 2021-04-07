В Британии 19 человек скончались после вакцинации AstraZeneca

В Великобритании после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca 19 человек скончались, еще у 79 выявлено образование тромбов, сообщила глава британского агентства по лекарственным препаратам доктор Джун Рен.

«По состоянию на 31 марта выявлены 79 случаев тромбообразования, у 51 женщины и 28 мужчин. Девятнадцать человек, к сожалению, скончались, из них трое были моложе 30 лет», – цитирует РИА «Новости» Рен.

При этом она подчеркнула, что в стране на данный момент сделано более 20 млн прививок препаратом от AstraZeneca, а потому речь идет об очень редком побочном эффекте вакцины от COVID-19. По ее словам, британское агентство по лекарственным препаратам продолжит следить за развитием ситуации. «Но на основе имеющихся данных преимущества вакцинации продолжают превышать риски для абсолютного большинства людей», – отметила Рен.

Ранее Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.

Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.