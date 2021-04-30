Против подозреваемой в убийстве мужа и двух детей в Приморье завели дело

Следователи возбудили дело против жительницы Владивостока по подозрению в убийстве двух ее пятилетних детей и мужа, сообщил представитель регионального следственного управления СК.

«29 апреля... в квартире дома по улице Толстого в городе Владивостоке обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранами», – сообщил источник РИА «Новости».

Уголовное дело возбудили по ст. 105 Уголовного кодекса.

По словам собеседника, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, незамедлительно начавшая поиски супруги убитого. В итоге ее задержали и допросили. «Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавил представитель СУ СК.

Он отметил, что по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая.

По информации источника в правоохранительных органах, у подозреваемой остался один ребенок. Третий ребенок – один из тройняшек, который остался у подозреваемой в убийстве мужа и двух детей жительницы Владивостока – помещен в реабилитационный центр.

На момент убийства он был в детсаду. Подозреваемую задержали в здании кинотеатра. Также отмечалось, что женщина пыталась скрыть следы преступления, спрятав тела.

Ранее жительница Калифорнии призналась в убийстве троих детей ради «защиты» от отца.