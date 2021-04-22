Названы десять сигналов губернаторам в послании президента парламенту

«Президент в своем послании сказал поразительно верную вещь, которая, к сожалению, в нашей москвоцентричной – то есть сконцентрированной на столице – стране не всегда понимается. Развитие регионов равно развитию России в целом», – отметил политолог Глеб Кузнецов на круглом столе по итогам обращения Путина к Федеральному собранию.

«Послание главы государства Федеральному собранию было адресовано едва ли не в первую очередь губернаторам и местным властям в целом», – отметил политолог Глеб Кузнецов, глава экспертного совета ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований). Своим мнением эксперт поделился в четверг на круглом столе, который организовал ЭИСИ совместно с Ленским клубом – аналитическим центром со специализацией на проблемах Арктики и Дальнего Востока.

Кузнецов выделил в послании президента десять сигналов местным властям, «о которых им не следовало бы забывать» в непростое время выхода из COVID-кризиса и с учетом предстоящих осенью выборов.

Во-первых – главам на местах не следует забывать об уроках пандемии коронавируса, который Россия прошла неплохо по сравнению с другими странами «за счет крох советской мобилизационной модели медицины с акцентом на первичное звено и большое количество коек», отметил эксперт ЭИСИ. «Президент считает, что эти наработки необходимо сохранить на местном уровне, потому что это готовит нас к вызовам следующих пандемий», – полагает Кузнецов. «Второй сигнал – в регионах должна возобновиться регулярная медпомощь, которая оказывалась с перебоями последний год», – указал эксперт. Он подчеркнул – с этой целью по указанию президента в ближайшие три года в сельскую местность и малые города будет направлено 5 тысяч новых машин «скорой помощи».

Третий сигнал имеет отношение к развитию образования на местах, и едва ли не в первую очередь – медвузов, чью значимость продемонстрировала пандемия COVID, отметил Кузнецов. «Приход молодежи в здравоохранение – это ключевой момент, иначе в будущем врачей не хватит», – отметил эксперт ЭИСИ. Поэтому весьма актуальными выглядят гранты в 100 млн рублей и выше для сотни провинциальных университетов.

Для того, чтобы предупредить утечку квалифицированных кадров из регионов в мегаполисы, необходимо озаботиться сдерживанием роста цен на жилье, «которое особенно заметно подорожало за ковидный год на фоне снижения темпов строительства», заметил Кузнецов. В том, что президент поручил обеспечить ежегодный ввод 120 млн квадратных метров жилья по всей России, можно усмотреть четвертый сигнал главы государства главам регионов.

Пятый региональный тезис послания – власти необходимо «установить доверие между управляющими и управляемыми», отметил Кузнецов. Подспорьем здесь должен стать перевод государственных сервисов на круглосуточный режим и в формат «одного окна», и цифровизация госуслуг, которая упростит доступ к этим услугам и обратную связь с гражданами.

Той же цели – установлению доверия власти и жителей – должно служить и сдерживание роста цен на продукты в сочетании с созданием новых рабочих мест и ростом доходов граждан, указал эксперт.

«В ковидный год многие губернаторы прибегали к разного рода ограничениям – к примеру, по количеству отпуска гречки в одни руки

и по ее стоимости. Но прибегать к этому не следует, а нужно думать, как растить доходы граждан», – заметил Кузнецов. В этом, по его мнению, состоит шестое указание президента местным руководителям.

Седьмой региональный тезис послания – как, собственно, обеспечить жителей работой и стабильным доходом. Заметную часть послания президент посвятил описанию региональных инфраструктурных проектов, которые послужат инвестициями в создание новых рабочих мест, указал эксперт. «На местах нужно развивать средние и мелкие предприятия, давать возможность локальным бизнесменам развивать свои сервисы вокруг мегапредприятий, точек роста», – убежден Кузнецов.

Одной из таких точек роста должно стать развитие внутрироссийского (и, в том числе, студенческого) туризма, которым Путин посвятил немало времени в послании. Это уже восьмой сигнал губернаторам, полагает эксперт ЭИСИ. Показательно, что глава государства перечислил конкретные пилотные проекты – горнолыжный центр Шерегеш в Кузбассе, создание яхтенного курорта в крымской Балаклаве и т.д.

Президент упомянул не только экологически привлекательные точки роста, но и проблемные, с точки зрения охраны природы, территории: это и алюминиевые заводы в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, которые требуют модернизации, и «12 крупнейших индустриальных центров страны», где к 2024 году требуется снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 20%. Достижение экологической чистоты – это девятый по счету наказ лидера страны местным элитам, считает Кузнецов. «Очень правильно прозвучало в послании, что если ты зарабатываешь на природе, ты должен компенсировать тот вред, который ты причинил, – заметил эксперт ЭИСИ. – «Окраска» экологических платежей вообще идеальная идея, потому что велик соблазн потратить деньги, которые платят недропользователи за экологический ущерб, на что-то другое, якобы более полезное на данный момент».

Наконец, десятый пункт – это обеспечение «связности» страны, что подразумевает не только появление новых автотрасс и других магистралей. «Недостаточно, как сказал Путин, проложить дорогу мимо неурбанизированной территории, где, простите, туалетов нет, и проносятся большегрузные автомобили в дивный новый мир, – заметил Кузнецов. – Инфраструктурные проекты должны тянуть за собой развитие территорий, которые окружают ее. В противном случае жители неизбежно уедут из этих некомфортных территорий». По мнению эксперта ЭИСИ, особенно важен этот пункт для Дальнего Востока – Кузнецов полагает, что следующие пять лет для этих регионов станут «пятилеткой мостов, связности в единое целое».

С тем, что послание президента обозначило новый этап в развитии Дальнего Востока и Восточной Сибири, согласился и глава Якутии Айсен Николаев, который, по приглашению Ленского клуба, принял участие в круглом столе. «Мы надеемся, что по итогам послания президента институт развития «Дом.РФ» сможет выдавать займы застройщикам на Дальнем Востоке под 3-4% годовых. Анонсирована подготовка пошагового плана сквозного использования цифрового проектирования, поддержки ИЖС – индивидуального жилищного строительства. Я знаю о подготовке этих решений на уровне правительства, и это не может не радовать», – рассказал руководитель крупнейшего по площади региона России.

Помощь федерального центра вкупе с усилиями региональных властей помогает не только решить жилищную проблему, но и улучшить демографическую ситуацию, отметил глава республики. «Тема поддержки рождаемости красной нитью проходила через послание президента. У нас, например, в прошлом году на финансовую помощь семьям при рождении детей было направлено более 3 млрд рублей из федерального бюджета и порядка полумиллиарда из нашего, республиканского. Почти в 40% семей у нас рождается третий или «последующий» ребенок», – рассказал Николаев.

Для тех, кто закончил школу, открываются большие возможности продолжить образование на родине, указал глава республики. «Президент сказал о создании новых бюджетных мест в вузах, 70% из которых будет отдано в регионы. Мы очень рады, что и Северо-Восточный федеральный университет в Якутске, и другие наши вузы, воспользоваться этим решением президента в рамках подготовки по новым специальностям», – рассказал якутский руководитель. Он также заявил, что в регионе планируется релизовать в ближашие годы ряд важных инфраструктурных проектов: «Самым значимым в этом плане не только для республики, но и для страны является Ленский мост».

«В целом, крайне важно, что президентом озвучены беспрецедентные меры поддержки регионов, – резюмировал Николаев. –

Полтриллиона рублей сроком на 15 лет, под 3 % годовых! Это то, о чем мы и мечтать не могли».

Важно, что президент в своем послании уделил внимание тому, как снять с регионов бремя долговых обязательств, «эту головную боль, которая не дает возможность раскрыть местный потенциал», – заметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По мнению эксперта, меры поддержки регионов должны быть более активными. «Кризисная ситуация 2020 года показала, что на местах приходилось многое брать на себя. Поэтому у регионов оказывается дефицит финансов, им нужно занимать, чтобы гасить дефицит», – уверен Климанов. По его мнению, регионам необходима поддержка и для этого надо «сформировать пул инвестиционных и инфраструктурных проектов, которые можно было быстро запустить в разных ситуациях».

Регионам следует не только оказывать финансовую поддержку, но и давать им больше управленческих полномочий – такой вывод можно сделать из послания, отметил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Коронакризис показал, что централизованно управлять всем из одной точки нельзя. И что как только сложность задачи начинает возрастать, то она должна решаться на региональном уровне. Ситуации на местах столь разные, что просто физически нельзя решать все задачи по некоему шаблону, высланному из Москвы», – заметил эксперт.

«Президент в своем послании сказал поразительно верную вещь, которая, к сожалению, в нашей москвоцентричной – то есть сконцентрированной на столице – стране не всегда всеми понимается. Именно развитие регионов равно развитию России в целом», – резюмировал Глеб Кузнецов.

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