Путин предложил меры по поддержке внутрироссийского туризма Путин поручил подготовить программу по снижению бедности семей с детьми Путин: В ходе пандемии власти поддержали выплатами семьи с 28 млн детей 21 апреля 2021, 12:30

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Алина Назарова

Во время пандемии российские власти поддержали деньгами семьи, в которых почти 28 млн детей, и для этого не потребовалось никаких справок и бумажек, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию. «В период эпидемии прямыми выплатами поддержали семьи, в которых растут 28 миллионов детей. Причем проводили эти выплаты без справок, бумажек, иной волокиты, как и нужно людям. Члены правительства специально работали над этим, и справились с этим, не без некоторых сбоев, но это хороший пример», – заявил Путин. Продолжая тему выплат, глава государства указал, что в ближайшем будущем все федеральные пособия и пенсии должны оформляться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям. По его словам, уже через три года большинство услуг будут предоставляться дистанционно и круглосуточно, передает РИА «Новости». «Обращаюсь к губернаторам – ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детсадов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям», – сказал он. «Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии и другие социальные надбавки услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна» без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жизненной ситуации», – заявил президент. По его словам, «уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. То есть на постоянной основе». Отдельно Путин остановился на теме алиментов. Он отметил, что система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, межведомственное взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. «Отдельно придется остановиться на такой чувствительной для многих семей теме, как взыскание алиментов. Просто это проблема, к сожалению, у нас в стране. Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и главное – в интересах пострадавшей стороны», – сказал Путин. «Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребенка, именно об этом идет речь» – добавил он.

В Москве ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе 21 апреля 2021, 10:31

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Наталья Ануфриева

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, следует встретиться с главами ДНР и ЛНР, заявил информированный источник в Москве. Источник заявил, что «Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии», он «воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе», потому «Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником», передает РИА «Новости». Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что предложение украинского лидера является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой. «Такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией (...) Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», – пояснил он. Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины. «Что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ», – заключил он. Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». До этого Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России 20 апреля 2021, 21:36 Текст: Абдулла Шакиров

Президент Владимир Путин поручил правительству страны разработать и утвердить новую государственную программу научно-технологического развития России, предусматривающую финансирование всех научных исследований и разработок гражданского назначения. «Правительству Российской Федерации обеспечить разработку новой государственной программы в области научно-технологического развития Российской Федерации и утвердить ее», – передает РИА «Новости» текст поручения. Президент отметил, что в программе должны быть заложены «механизмы финансирования важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных научно-технических программ и комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла». Также правительству необходимо отразить в документе меры, направленные на использование отечественных научных и научно-технических результатов для выпуска новой высокотехнологичной продукции на территории России и модернизации экономики. Кроме того, программа должна содержать механизмы привлечения частных инвестиций или средств организаций с государственным участием для реализации научных, научно-технических проектов на базе ведущих научных и образовательных учреждений высшего образования. Путин также поручил кабмину внести изменения в законодательство, предусматривающие определение понятие «научная (научно-техническая) экспертиза» и установление критериев и механизмов ее проведения. Ранее президент подписал указ о создании консультативной группы по научно-техническому развитию. В марте Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России. Послание Путина парламенту по инициативе ОНФ решили показать на уличных экранах 21 апреля 2021, 10:10 Текст: Ксения Панькова

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 21 апреля в 12.00, будет транслироваться на уличных экранах в крупнейших городах России, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта. «По инициативе Общероссийского народного фронта самая крупная в России по площади рекламных конструкций федеральная сеть цифровых медиафасадов, принадлежащая компании MAER, будет транслировать ключевые цитаты из послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию», – говорится в сообщении. Отмечается, что главные цитаты из речи главы государства россияне увидят на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. Цитаты будут выводиться на экраны в режиме видеоленты новостей. В Московском регионе к трансляции послания президента дополнительно будет подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД. «Прошлогодний опыт трансляции послания президента РФ показал высочайший эффект вовлечения зрителя в происходящее событие. В российских регионах на фоне медиафасадов проводились репортажные съемки местных телеканалов и опросы общественного мнения. Фотографии с цитатами главы государства на уличных экранах сопровождали многочисленные новостные публикации отечественных и зарубежных СМИ, а граждане активно делились ими в социальных сетях», – добавили в ОНФ. Напомним, что оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12.00 по московскому времени в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме. Предстоящее обращение Путина «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденному трудному этапу жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», отметил ранее замсекретаря Общественной палаты России Александр Галушка. Путин подписал упрощающий получение вычетов по НДФЛ закон 20 апреля 2021, 16:03 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), граждане смогут получать вычеты через личный кабинет на портале Федеральной налоговой службы (ФНС). Закон вступит в силу 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, передает ТАСС. Пока еще действующий механизм вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год налога. Новый закон упрощает порядок получения следующих налоговых вычетов: имущественных – по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных – по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также позволяет автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части. Упрощенный порядок полагает взаимодействие с ФНС с помощью личного кабинета на сайте службы, проверка права на получение вычета будет проверяться автоматически. Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ и представления подтверждающих документов. Также закон уточняет момент возникновения права на такой вычет. «Право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства, при этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату», – указывал замминистра финансов Алексей Сазанов. В начале апреля глава государства подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Названы ожидания россиян от послания президента 2021 года 20 апреля 2021, 22:22

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Игорь Кравченко

Прошлогоднее послание президента было полностью реализовано даже в особых условиях пандемии, и следует ожидать, что и нынешние поручения Владимира Путина будут воплощены в жизнь, считают участники прошедшего во вторник круглого стола. Политолог Павел Данилин уверен, что «послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим». О чем скажет президент? «Когда 15 января прошлого года президент обратился с посланием к Федеральному собранию, мы, конечно, в полной мере не знали об опасности COVID, не представляли той ситуации, которая нас ждет в последующие месяцы. Можно было ожидать, что во время пандемии у нас, как в США или странах Западной Европы, придется свернуть многие программы, особенно стратегического характера. Этого не произошло», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Все масштабные цели и задачи, которые Владимир Путин обозначил более года назад, реализованы, и в этом, я считаю, заслуга нашего политического сообщества и нашего общества в целом», – сказал Данилин, выступая в четверг на круглом столе «Ожидания россиян перед посланием президента 2021 года», который прошел на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Я абсолютно убежден, что послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим, а то, что прошлогоднее было судьбоносным и историческим – это ни у кого не вызывает сомнения, – указал эксперт. – То, как было реализовано прошлогоднее послание, дает нам уверенность говорить, что в послании текущего года все будет сделано так же основательно, четко и под контролем президента и его администрации». Главным наказом, который президент дал в январе 2020 года, была разработка поправок в Конституцию, их обсуждение и оценка на всенародном голосовании, напомнил Данилин. Он отметил: голосование в условиях пандемии было организовано так, чтобы исключить опасность заражения, что убедительно говорит об эффективности государственной системы. «Более 74 млн человек участвовали в голосовании. За поправки высказалось 77,92%. Это высочайший показатель доверия президенту, – подчеркнул эксперт. – В результате граждане утвердили изменения, о которых говорил Путин в послании-2020: запрет на иностранное гражданство у высших чиновников, приоритет российского Основного закона над международным законодательством и другие нормы, давно востребованные обществом». Власть также откликнулась на общественный запрос на сохранение исторической памяти России, и одновременно – на особое отношение к старшему поколению, отметил эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. «В послании 2020 года президент сделал особый акцент на 75-летии Великой Победы и задал два важных направления, – напомнил он. – Во-первых – это долг памяти по отношению к ветеранам. Во-вторых, это защита исторической правды, учитывая попытки пересмотреть итоги войны и даже поставить знак равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией». За прошедший год по обоим направлениям была проделана колоссальная работа, добавил Рудаков. «Во-первых, значительно были повышены пенсии различным группам ветеранов – блокадникам, труженикам тыла, узникам нацистских концлагерей. Ветеранам выплатили по 75 тысяч к 75-летию Победы, – рассказал эксперт ЭИСИ. – Во-вторых, была проделана большая работа по оцифровке архивов военных времен. Были введены наказания за оскорбления ветеранов и за попытки приравнять СССР к Третьему Рейху. В этой связи огромное значение имели те изменения, которые были внесены в статью 354.1 УК – «Реабилитация нацизма». Наконец, важное значение для консолидации общества во время пандемии имело то, что в День Победы состоялся парад на Красной площади. И, пусть и в режиме онлайн, но прошла ежегодная акция памяти «Бессмертный полк», – указал эксперт. «Накануне послания следует напомнить о тех мерах социальной поддержки, которые были озвучены президентом чуть более года назад и реализованы по большей части. Отмечу, что послание 2020 года носило в первую очередь социальный характер», – подчеркнула директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Она напомнила – поручения, которые дал президент в начале прошлого года, содержали четыре блока: меры поддержки семей с детьми, поддержка социально уязвимых граждан, развитие образования всех уровней и развитие медицины. «15 января президент сообщил о введении материнского капитала на первого ребенка, – перечислила эксперт. – Продление программы материнского капитала до 2026 года, увеличение выплат при рождении второго и третьего ребенка, выплата на детей от трех до семи лет семьям с доходами ниже прожиточного уровня – все эти меры уже реализованы». Практически все идеи, предложенные президентом, воплощены в жизнь, и «часть находится в пилотном режиме», отметила эксперт ЭИСИ. Даже в условиях коронакризиса удалось реализовать алгоритм, который был выработан за последние десять лет, отметил Данилин: «По итогам послания президент дает поручения с конкретными показателями, за которые лично отвечают чиновники и исполнение которых отслеживает сам глава государства». По итогам послания-2021 россияне ожидают принятия поручений, которые были бы направлены на защиту социальных прав в условиях выхода из пандемии, отметил социолог, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Сама по себе ковид-угроза уходит на второй план. 63% опрошенных нами граждан считают, что все принимаемые государством меры достаточны для того, чтобы минимизировать риск заболевания, – рассказал социолог. – 52% скорее опасаются потерять работу и доход, и только 36% опасаются заражения коронавирусом. Беспокойство вызывает состояние экономики, в том числе угроза инфляции – об этом заявили 55% респондентов». По мнению Мамонова, граждане будут ждать от послания президента предложений по сохранению рабочих мест и зарплат. В целом, полагает эксперт ВЦИОМ, россияне сформулировали четыре запроса к власти. Во-первых, это уже упомянутое ожидание продолжения мер соцподдержки. Во-вторых, ответ на вопрос, каким будет вектор развития экономики. «И наконец – какой страна будет в целом? Образ будущего России очень значим», – отметил Мамонов. Напомним, что оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12.00 по московскому времени в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме. Предстоящее обращение Путина «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденному трудному этапу жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», отметил ранее замсекретаря Общественной палаты России Александр Галушка. Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников 21 апреля 2021, 12:39

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. «Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Замсекретаря ОП рассказал об особом послании Путина Федеральному собранию 20 апреля 2021, 19:23 Предстоящее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденного трудного этапа жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», – считает замсекретаря ОП Александр Галушка. По его мнению, акцент в послании Федеральному собранию президента Владимира Путина будет сделан на здравоохранении, развитии его первичного звена, создании удобных для людей условий получения доступной медицинской помощи, последовательного внедрения самых современных технологий. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты России. «Крайне важный, чрезвычайный вызов — демографическая ситуация, складывающаяся в стране, убыль населения более 500 тысяч человек по итогам 2020 года. Мы подробно говорили об этом на заседании корсовета 24 марта. Ожидаю нового пакета решений Президента в сфере народосбережения, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, наших традиционных ценностей», – заявил Галушка. Помимо этого, член ОП России ожидает от послания «новаторских решений, прежде всего по ключевым факторам роста экономики». Галушка добавляет, что также в послании могут быть затронуты темы цифровизацмм, экологические проблемы, самые ключевые вопросы развития образования, социальной сферы, пространственного развития, обороны и безопасности страны. Кроме того, Галушка выделил важный блок тем, связанный с цифровизацией. «Качество и доступность государственных услуг, создание максимально дружественных для человека условий их получения, исключение избыточных требований, волокиты, не нужной бюрократии», –являются, по его мнению, очень важными. «В целом традиционно послание задает ключевые векторы и приоритеты развития внешней и внутренней политики страны», – заключил член ОП России. Ранее сообщалось, что члены обеих палат парламента и главы регионов будут слушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж». Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме и будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки. Песков ответил на вопрос о возвращении Антонова в США 20 апреля 2021, 13:25 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин примет решение о возвращении российского посла в США Анатолия Антонова, когда это будет целесообразно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается, я не могу говорить за посла США, но что касается нашего посла, то, разумеется, решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет», – передает его слова РИА «Новости». Песков подчеркнул, что Запад должен отказаться от массового антироссийского психоза. «Тут просто, наверное, можно призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза, и конструктивно, спокойно вести диалог, с тем чтобы преодолеть те разногласия, которые есть», – заявил он. Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина. На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше. Путин подписал закон об обязанности кандидатов на выборах сообщать о статусе иноагента 20 апреля 2021, 15:41 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом предусматривается, что кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах. Также расширяется список лиц и организаций, которым запрещено любое участие в избирательных кампаниях. В него теперь войдут незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Уточняется, что если гражданин, выполняющий функции иноагента, вносит пожертвования в избирательный фонд, то он должен указать сведения о своем статусе в платежном документе. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имеется или имелась судимость, после отчества кандидата указываются сведения о его судимости, говорится в законе. Также предусматривается, что при агитации политические партии будут обязаны в своих агитационных материалах сообщать о кандидатах-иноагентах или аффилированных с ними лицах, если они есть в списках выдвигаемых ими кандидатов. Такая информация должна занимать не менее 15% от общей площади агитационного материала. Кроме того, Владимир Путин подписал закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов Госдумы, документ также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон увеличивает общефедеральную часть федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы с 10 до 15 кандидатов. Инициативу внесли депутаты от фракции ЛДПР еще в мае 2019 года. Максимальную численность федеральной части списка авторы проекта предлагали расширить с 10 до 20 кандидатов. Авторы поясняли, что ранее по законодательству федеральный список партий на выборах в Госдуму, который должен включать в себя не менее 200 и не более 400 кандидатов, мог быть разбит на общефедеральную и региональную части. В первую из них могло быть включено не более десяти кандидатов. Законом эта норма изменяется. По мнению авторов, это позволит партиям, выдвигающим списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о своих позициях по различным вопросам. Напомним, выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Сообщалось, что ПАСЕ согласилась наблюдать за выборами в Госдуму. Путин объявил о выплатах детям до 16 лет, растущим в неполных семьях 21 апреля 2021, 12:38

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от восьми до 16 лет, растущих в неполных семьях. Воспитывать ребенка в неполной семье всегда трудно, сказал Путин, дело не в причинах такой ситуации, а в том, чтобы поддержать детей. «Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут – не указан один из родителей. Либо родители разведены и один из них имеет право на алименты», – сказал глава государства. Таким образом президент заявил, что необходимо поддержать детей, растущих в неполных семьях либо в семьях. «С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», – заявил Путин, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин предложил выплачивать по 6 350 рублей в месяц беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях. «Конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают еще и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», – заявил президент. «Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6 тысяч 350 рублей», – добавил Путин. Также президент поручил оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа, больничные по уходу за ребенком до семи лет. «Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом, это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка», – сказал Путин. Он отметил, что сейчас 100% оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, но они и реже рожают. «Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка», - сказал Путин. Путин и президент Кубы договорились укреплять стратегическое партнерство 20 апреля 2021, 20:10 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор президентом и первым секретарем Коммунистической партии Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, в ходе которого стороны подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество. «Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой. Подчеркнута важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях», – сообщается на сайте Кремля. Во время беседы российский и кубинский лидеры условились координировать усилия по борьбе с коронавирусом, а также «активизировать российско-кубинский диалог в различных форматах». Кроме того, Путин поздравил своего коллегу с избранием на пост первого секретаря ЦК компартии Кубы и с днем рождения, который Диас-Канель Бермудес отмечает во вторник, 20 апреля. Также президент передал дружеский привет экс-лидеру кубинской компартии Раулю Кастро. В понедельник делегаты кубинской компартии проголосовали за назначение президента страны Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса первым секретарем центрального комитета организации, теперь он занимает три ключевых политических должности в стране. Ранее первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро заявил о собственной отставке во время VIII съезда партии в Гаване. Рауль Кастро возглавлял компартию Кубы с 19 апреля 2011 года, является младшим братом бывшего лидера страны Фиделя Кастро. С 2008 по 2018 год был главой государства, в 2019 году страну возглавил Мигель Диас-Канель. Президента Кубы избрали в соответствии с положениями новой конституции, которая была принята в феврале 2019 года по итогам референдума. Она частично признает частную собственность, предусматривает появление должностей президента и премьер-министра. При этом Куба не отказывается от социалистического характера государства или руководящей роли Компартии. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что с уходом Кастро формально завершается эпоха правления революционеров. Путин начал выступать с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021, 12:05

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию, в котором будут обозначены приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год. Выступление проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Это первое столь масштабное мероприятие года с участием президента, которое пройдет полностью в очном формате, передает РИА «Новости». Темы, которые будут затронуты в выступлении, Кремль традиционно не анонсирует, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что послание парламенту «так или иначе будет постковидным», посвященным выходу из кризиса и мерам поддержки. 19 апреля состоялось итоговое совещание. Последний день перед оглашением, как правило, нужен собственно на текст послания – президент редактирует его лично. «Поскольку это послание президента, то он – автор. И до последней минуты, до последней ночи он, естественно, обдумывает», – уточнял Песков. Предполагается, что на этот раз важнейшими направлениями будут соцсфера и инфраструктурные проекты. Новые меры должны давать максимальный результат, но при рачительном отношении к финансам. Кроме того, Россия уже второй год живет в условиях пандемии, и необходимо проанализировать, как справились со столь серьезным вызовом все структуры. Ситуация с коронавирусом ударила по всем сферам, россияне остро ощутили падение доходов. В Минэкономразвития рассчитывают, что в 2021 году реальные располагаемые доходы вырастут на 3%. Эксперты предполагают, что, возможно, послание конкретизирует соответствующие меры государства. Индексация пенсий, увеличение заработной платы бюджетникам и другие меры поддержки станут одним из трех основных блоков послания, уверен глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Второй блок – помощь семьям, а третий будет связан с созданием высокотехнологичной и социальной инфраструктуры. Омбудсмен Татьяна Москалькова ожидает, что президент представит развитие стратегии по укреплению социальных гарантий и гарантий в правоохранительной сфере, «где больше всего обращений от людей именно по уголовно-процессуальной тематике». Уже традиционно глава государства выскажется и по международным делам, где накопилось немало вопросов: напряженные отношения с США, обострение ситуации в Донбассе, высылка российских дипломатов и новые санкции. Какими бы ни были детали, Путин сформулирует новую систему координат, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала это посланием «нового времени» – важнейшим политическим и общественным событием. Ранее россияне назвали свои ожидания от послания президента в 2021 году. Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса 21 апреля 2021, 12:21

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

У всех граждан России должна быть возможность сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью был сформирован коллективный иммунитет от коронавируса, заявил глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что коронавирус «пока еще не побежден окончательно, остается прямой угрозой», передает РИА «Новости». «Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны», – сказал он. Путин призвал привиться от коронавируса: «Дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку». Он подчеркнул, что только так удастся заблокировать смертельно опасную эпидемию. «Другого пути нет. Другой путь хуже – переболеть», – указал президент. Также российский лидер попросил глав регионов следить за ситуацией с вакцинацией от COVID. Напомним, нынешнее послание является уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Путина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россия не может пропустить революцию в мировом здравоохранении 21 апреля 2021, 12:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию рассказал о революции в мировой медицине. По словам президента, в медицине происходит революция, у россиян должен быть доступ к новейшим медицинским технологиям. Не должно быть очередей в первичном звене медпомощи, подчеркнул Путин. По его словам, в здравоохранении много нерешенных вопросов, но Россия приобрела принципиально новый опыт. В России 28 миллионов семей получили выплаты на детей, не потребовалось никаких справок и бумажек. По словам Путина, такой подход должен стать нормой на всех уровнях власти. «Прямая обязанность губернаторов – выстроить работу школ и поликлиник исходя из потребностей человека. Это должно быть повсеместно», – отметил президент России. Путина возмутило отсутствие информации о Сталинградской битве в учебниках 21 апреля 2021, 12:45 Текст: Наталья Ануфриева

Некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», в частности, информацию про второй фронт в годы Второй Мировой войны, однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву, заявил глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что очень важно, чтобы для молодежи ориентиром в жизни служили победы предков, передает РИА «Новости». Напомним, нынешнее послание является уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Владимира Путина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД