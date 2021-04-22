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Посол США в Москве выехал с чемоданами из резиденции

22 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Российская экономика получит инъекцию роста

Россию ждет бум строительства Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Путин дал старт масштабным инвестициям в инфраструктуру, в том числе транспортную, по всей России. Международная практика показывает, что это именно то, что может помочь экономике нарастить темпы роста, а населению – улучшить условия жизни. Речь идет о колоссальных вложениях – триллионах рублей.  Подробности...
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Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

Шакал лижет лапы тигру. Яркая метафора современной международной политики «Маугли», киностудия «Союзмультфильм»
Владимир Путин использовал в своем послании яркие литературные образы – и речь идет прежде всего об упоминании героев знаменитой «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена»? Подробности...
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Военные самолеты России получат крышу над головой

Так выглядят укрытия для российских бомбардировщиков в Сирии Телеканал Звезда/YouTube
Вооруженные силы России приступают к реформе, которая напрашивалась десятилетиями. Речь идет о массовом строительстве специальных укрытий для самолетов ВКС на военных аэродромах. Почему эти сооружения критически важны для успешного функционирования боевой авиации и что подтолкнуло Минобороны к началу этой масштабной программы? Подробности...
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Какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией

Промышленность Украины превратилась в руины Сергей Батурин/РИА «Новости»
В Киеве снова жалуются на Москву – дескать, Россия хочет превратить Украину в «аграрную провинцию». И это при том, что своей политикой последних лет Украина сама лишила себя промышленности, которая была завязана на Россию и позволяла богатеть обеим странам. Как выглядели бы экономические отношения России и Украины сегодня, если бы не случился Майдан? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Над страной раскрыли президентский зонт

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Социалка и еще раз социалка. Классическая триада «здравоохранение – образование – культура». После коронавирусного года здравоохранение – первая и главная тема. Тут мы молодцы, сделали три вакцины и будем продолжать в том же духе. Подробности...
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«Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу. Подробности...
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Дегенерация не должна быть прибыльной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Творчество Моргенштерна – это подражание рэперам из самых унылых и безнадежных мест Америки, тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит все ту же нищету и криминал. Подробности...
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Главный враг России в Германии

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Послание Путина Федеральному собранию

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Кто превратил Украину в аграрную провинцию

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

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Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

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  • Обе в равной степени
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    Российская экономика получит инъекцию роста

    Россию ждет бум строительства    22 апреля 2021, 08:50
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Владимир Путин дал старт масштабным инвестициям в инфраструктуру, в том числе транспортную, по всей России. Международная практика показывает, что это именно то, что может помочь экономике нарастить темпы роста, а населению – улучшить условия жизни. Речь идет о колоссальных вложениях – триллионах рублей.

    Государство выделит регионам минимум 500 млрд рублей до конца 2023 года в виде инфраструктурных кредитов по ставке не более 3% сроком на 15 лет. Однако регионам предстоит привлечь также частные инвестиции на еще большие суммы. 

    Инфраструктурные кредиты – это один из важнейших стимулов для роста российской экономики. Это принципиально новый инструмент развития, отметил Владимир Путин.

    Чем меньше у региона долгов, тем больше инфраструктурных кредитов он сможет получить. Так будет справедливо, считает президент. Тем, у кого огромный коммерческий долг (превышает 25% собственного дохода), государство поможет его реструктурировать за счет федеральных займов сроком погашения до 2029 года. Однако если регион не набирал кредитов, проводил взвешенную финансовую политику, то его надо поощрить. Этим поощрением и станет возможность получения дешевых денег на инфраструктуру. Причем, не всегда это будут мегапроекты. Но обязательное условие – они должны пройти детальную экспертизу на федеральном уровне. Путин призвал правительство помочь коллегам из регионов, «а не отбрасывать в корзину и говорить: плохо сделали».

    Президент говорил о том, что кредиты будут выдавать в том числе на строительство метро и автомобильных дорог в регионах. Например, кредиты на метро и транспорт могут получит Нижний Новгород, Челябинск и Красноярск.

    Из числа крупных инфраструктурных проектов президент выделил два проекта. Это строительство Северного широтного хода – железнодорожная магистраль, которая даст импульс для освоения богатейших ресурсов Арктики. И это строительство скоростной автомагистрали из Москвы в Казань, о чем говорилось уже давно. Однако президент заявил о продлении скоростной автодороги до Екатеринбурга. Наконец-то европейская часть России будет связана с Уралом. Средства на ее строительство будут выделены из Фонда национального благосостояния.

    По оценке АКРА, совокупная стоимость реализации этих проектов может достигать 1,5-2 трлн рублей.

    Северный широтный ход – это проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. «Прогнозируемый объем перевозок составит 23,9 млн т грузов в год. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов», - отмечает Альфия Васильева, заместитель директора группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА.

    Этот проект критиковала из-за того, что стройка пройдет по территории с вечной мерзлотой, технологии для которой очень дорогие. «Но зато эта дорога позволяет добраться до территории с богатейшими ресурсами в относительной близости к территориям, где эти ресурсы могут быть использованы. Пока дорог, чтобы добраться к ним, просто не существует», - отмечает Сергей Семенов, директор научно-образовательного центра устойчивого развития ИФУР РАНХиГС.

    Расширение автомобильной скоростной дороги из Москвы до Екатеринбурга – выглядит вполне логичным этапом с учетом обозначенной государством задачи по обеспечению  безопасного скоростного движения через всю европейскую часть - от Балтики до Урала.  Таким образом в 2024 году, с учетом действующей трассы Москва - Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги, будет Автодорога М12 Москва - Казань протяженностью 794 километра. И это один из участков международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Дорогу должны построить к 2024 году, то есть за 3,5 года. Хотя раньше срок стоял – к 2030 году. Госкомпания «Автодор» уже в этом году может начать проектно-изыскательские работы, а в 2022 году - строительные.

    «Дорогу, о которой президент сказал - до Казани до конца 2023 года планируем построить, до Екатеринбурга - до 2024 года. Мы никогда еще в истории за 3,5 года такие дороги не строили»,

     - сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, это станет возможным благодаря упрощению ограничений в строительной отрасли, сокращению излишних требований, внедрению BIM-технологий, а также системной штабной работе.

    Время в пути от Москвы до Екатеринбурга по новой трассе сократится с 14 до 7 часов. Автодорога должна потянуть за собой  развитие территорий, по которым она проходит. «Строительство инфраструктурных объектов имеет мультипликативный эффект для развития экономии. Более того, реализация таких проектов означает увеличение товарооборота и в целом развитие территорий»,  - замечает Васильева.

    «Европейская часть и Урал – это самые заселенные территории России. Кроме того, Урал – это своеобразный металлургический «пуп» страны с крупными и оборонными, и гражданскими предприятиями, а также тяжелым машиностроением, тогда как именно европейская часть России в значительной мере является потребителем этой продукции и в какой-то мере поставщиком сырья и ресурсов. Поэтому связать их вместе скоростным сообщением необходимо», - говорит Семенов.

    Международная практика показывает, что проекты транспортной инфраструктуры находится на втором месте после возобновляемой энергетики в числе проектов, которые реализуются в помощью инструментов проектного финансирования.

    «Это очень капиталоемкие, но, вместе с тем, и экономически значимые проекты. Государственная поддержка в виде инфраструктурных кредитов отлично вписывается в схему такого финансирования

    и при правильных подходах к структурированию может обеспечить приток частных инвестиций в эти проекты»,  - считает Васильева.

    Развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной активности, включая вложение средств ФНБ в магистраль «Москва-Казань-Екатеринбург», - это ключевой фактор повышения темпов роста российской экономики. «По нашим расчетам, государственные инвестиции могут вносить в ближайшие годы вклад в ВВП около 1%», - заявил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

    Власти также готовы выделять кредиты на жилищное строительство и возведение туристических объектов. По словам Путина, амбициозная цель России возводить 120 млн квадратных метров жилья ежегодно сохраняется. Для сравнения: в 2020 году было возведено 80 млн кв.м., хотя для кризисного года это, конечно, неплохое достижение. На жилищное строительство институт развития «ДОМ.РФ» будет привлекать ресурсы через размещение облигаций, и за счет субсидий от государств институт сможет выдавать застройщиками кредиты под 3-4% годовых.

    Еще одна насущная проблема России - в 21 веке не в каждом доме есть газ. Путин потребовал от Газпрома и Мособлгаза проработать вопрос газификации населенных пунктов России. «Конечно, газификация населенных пунктов даст толчок к развитию регионов хотя бы в социальном плане, так как отопление углем и дровами в 21 век – это анахронизм. Тут скорее непонятна позиция Газпрома, ведь газификация регионов всегда была его задачей, но газовый гигант значительно больше инвестировал в развитие экспорта»,  - замечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов.

    Также президент указал на развитие туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта. В числе пилотны проектов – развитие Шерегеша – горнолыжного центра Кузбасса, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области. Появится возможность обустроить и расширить маршруты Золотого кольца. 

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