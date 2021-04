Партия Зеленского потребовала разорвать дипотношения с Россией В российской делегации дали оценку позиции Киева на переговорах по Донбассу 19 апреля 2021, 22:30 Текст: Антон Антонов

Учитывая позицию Киева, вряд ли на заседании рабочей группы «нормандской четверки» по безопасности стороны добьются прогресса в переговорах по ситуации в Донбассе, заявил источник в российской делегации, близкий к переговорам. В понедельник состоялась видеоконференция политсоветников и представителей МИД стран «нормандской четверки». На переговорах обсудили кластеры по выполнению минских соглашений. Источник РИА «Новости» заявил, что Париж, Берлин и Киев настроены имитировать деятельность и затягивать обсуждение, даже если это приведет к новым жертвам в Донбассе. На вторник запланировано внеочередное заседание рабочей группы по безопасности – этого потребовала ДНР в связи с гибелью мирного жителя 14 апреля. Судя по позиции Киева, «вряд ли следует ожидать каких-либо подвижек на завтрашнем заседании рабочей группы», сказал источник. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о встрече политсоветников «нормандской четверки», заявлял, что к ней «будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной», они, «с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией». По его словам, все четыре страны «подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны». «Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – заявил Зеленский.

Немецкие читатели ответили на слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который в интервью изданию Welt am Sonntag потребовал от Германии добиться вступления его страны в НАТО. «У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем», – заявил читатель Paul S. По словам пользователя Meinungshaber, «украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России». Он отметил, что это уже не первое требование со стороны Киева. «Вы что, вообще?» – приводит его слова РИА «Новости». Heinz S. заявил, что «не понимает, почему Германия должна играть здесь роль лидера». Он подчеркнул, что слышать об этом «больше не может». Thorsten L. и Evita считают, что Берлину надо заботиться о собственных проблемах. Till Z. счел смешным, что «Украина хочет в ЕС». Он полагает, это желание объясняется намерением «выкачивать финансовые ресурсы». По его словам, на Украине «политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги». «Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет», – говорится в сообщении. Напомним, Мельник заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. В Бундестаге поставили диагноз послу Украины в Берлине 19 апреля 2021, 13:26

«Слова Мельника – это бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он отреагировал на заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, потребовавшего от Германии добиться вступления его страны в НАТО из-за того, что Берлин несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. «Украина – это разменная монета в мультиглобальном проекте под названием «Противостояние России». С помощью предательства славянской общности народов украинские политики стремятся перевести полыхающий локальный конфликт в глобальную конфронтацию с Россией. Поэтому Украина пытается всеми силами втянуть в нее все страны», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По словам депутата, Украина никогда не войдет в НАТО. «Североатлантический альянс не может принять страну, находящуюся в состоянии конфликта. Более того, если такое произойдет, это будет явное объявление войны России, а на такой шаг никто не пойдет. В-третьих, НАТО не имеет будущего без модернизации. У нас есть только одна возможность выжить в этом глобальном конфликте – создать содружество суверенных государств от Лиссабона до Владивостока, потому что без России, а тем более против нее, создать архитектуру безопасности на европейском континенте невозможно», – убежден собеседник. «Поэтому все громкие и неадекватные заявления Мельника – это очередной бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансовых вливаний в украинскую экономку», – заключил Гердт.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» потребовала разрыва дипломатических отношений с Москвой, а также призвала работающих на территории России украинцев вернуться в страну, говорится в заявлении фракции. «Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона «О территориальной обороне», провести призыв резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации», – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook депутата фракции Елизаветы Богуцкой. Парламентарии также предлагают обратиться к правительствам государств, подписавших так называемый Будапештский меморандум (Великобритании и США), с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины «в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России ввиду нарушения Российской Федерацией обязательств в рамках Меморандума воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины». Члены президентской фракции также предлагают обратиться к странам НАТО с предложением «временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей». Авторы заявления отмечают, что действия России являются для Украины «экзистенциальной угрозой» и что украинская сторона должна воспринимать их как реальные приготовления к «расширению вооруженной агрессии». Кроме того, депутаты призвали «соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов по возможности завершить свои дела и вернуться на Украину». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим является «сплошной импортной антиукраинской голограммой» и не учитывает национальные интересы Украины. Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО. Минск счел военных Украины способными отличить лесовоз от бронетехники 19 апреля 2021, 01:03

С украинской стороны «раздаются крики» о том, что Белоруссия «чуть ли не собирается вторгаться» на Украину, заявил замгоссекретаря белорусского Совбеза Владимир Арчаков. Арчаков отказался верить, что «украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники». Он заявил, что Киев «мог бы себя вести и покорректнее» по отношению к Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1». В апреле Киев обвинил Белоруссию во «вражеской риторике» и заявил, что Минск находится под влиянием» России. Украина заявила, что для проведения переговоров по Донбассу сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы 19 апреля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС. «Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС. Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель. Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель. Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос. Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. ЛНР захватила украинский беспилотник 18 апреля 2021, 23:36 Текст: Антон Антонов

Народная милиция ЛНР принудительно посадила беспилотник украинских силовиков, сообщил официальный представитель милиции Яков Осадчий. Осадчий сообщил, что украинские силовики нарушили перемирие по личному указанию командира 92-й бригады ВСУ полковника Павла Федосенко. Подразделения радиоэлектронной борьбы ЛНР, используя станцию подавления «Тритон-М1», перехватила БПЛА «Фантом-4» с «закрепленным на нем боевым зарядом». Беспилотник «двигался из населенного пункта Попасная по направлению к населенному пункту Первомайск», но «был принудительно посажен, фото- и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя, изучаются специалистами». Представитель Народной милиции заявил, что Киев «преднамеренно идет на проведение провокаций» перед встречей советников лидеров «нормандской четверки». Об инциденте сообщили в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, передает «Луганский информационный центр». В начале апреля мирный житель подорвался на взрывном устройстве в районе села Николаевка в ЛНР, устройство было сброшено украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев предложил ЕС ввести новые санкции против России 19 апреля 2021, 14:44

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по сдерживанию «дальнейшей эскалации со стороны России», основным элементом которого станет подготовка нового пакета санкций. «На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», – написал Кулеба в своем Twitter. Кулеба в понедельник по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам. Ранее Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. Белоруссия указала на превращение видеоконференций по Донбассу в бесполезное ТВ 19 апреля 2021, 00:24 Текст: Антон Антонов

Видеоформат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе превращается в почти бесполезное телевизионное представление, заявил замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков. По его словам, Белоруссия «не видит альтернативы минским соглашениям» и «готова предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы». Арчаков заверил, что его страна «всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий» и готова «в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации» на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь-1». Напомним, уже более года переговоры по Донбассу ведутся в формате видеоконференций из-за ситуации с коронавирусом. В начале апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, комментируя внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, сравнил его с сюжетом анекдота. Киев вручил посольству России ноту о высылке дипломата 19 апреля 2021, 14:24 Текст: Елизавета Булкина

Посольство России в Киеве получило ноту от МИД Украины о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников, сообщили в российском дипломатическом представительстве. «Мы получили ноту МИД Украины», – передает заявление диппредставительства ТАСС. Также в посольстве подтвердили фамилию высылаемого дипломата. Напомним, в воскресенье Киев объявил о выдворении старшего дипломата посольства России по фамилии Черников. Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства. В Германии призвали остановить «Северный поток – 2» в случае эскалации в Донбассе 19 апреля 2021, 12:28 Текст: Елизавета Булкина

Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал остановить проект газопровода «Северный поток – 2» в случае обострения ситуации в Донбассе. По мнению Вебера, Евросоюз должен направить Москве «недвусмысленный сигнал». «Если ситуация на востоке Украины обострится, то «Северного потока – 2» больше нельзя будет придерживаться», – передает слова немецкого политика ТАСС со ссылкой на редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland. Он заявил, что Россия якобы причастна к кибератакам и «кампании по дезинформации». По мнению политика, действия Москвы являются «реальной угрозой для ЕС и Запада». Между тем зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете «Пассауэр нойе прессе» заявил, что Россия создает условия для военного вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины. По его словам, это повод расширить антироссийские санкции. «Тогда проект газопровода «Северный поток – 2» должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», – сказал политик. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия якобы осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Вашингтон сохраняет возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку – 2». Политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину 19 апреля 2021, 08:38 Текст: Алина Назарова

Требование проведения реформ на Украине позволяет Североатлантическому альянсу отказываться брать на себя обязательства в отношении Киева, считает украинский политолог Петр Олещук. Как отмечает политолог в блоге издания «Главред», после фактического отказа НАТО предоставить Украине план действий по членству в 2008 году альянс в отношениях с Киевом исповедует формулу: «давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим». По его словам, на Украине понимают, что присоединение к блоку ряда восточноевропейских стран было результатом «принципиального политического решения», а не итогом «глубоких реформ». «Фактически, разговоры о реформах на Украине – это удобный механизм не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины «третья сторона» – Россия», – посетовал Олещук. Он добавил, что публичное признание этого было бы слишком унизительным для альянса. При этом политолог выразил мнение, что «выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдет». «Конечно, в НАТО прямо завтра мы не вступим в любом случае, но вступление в НАТО – это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации. И оно просто должно быть принято. При том, что отказ от его принятия, как показывает практика, никого не успокаивает, не примиряет, не стабилизирует. Наоборот - ситуация все хуже и хуже, все менее и менее прогнозируемая», – заключил он. Ранее украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. Украину обвинили в минометном обстреле окраин Донецка и Горловки 19 апреля 2021, 09:17 Текст: Евгения Шестак

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации. «Всего с 5.20 до 6.20 (мск) было выпущено 27 мин калибра 120 миллиметров», – приводит его слова РИА «Новости». В свою очередь в Луганской народной республике заявили об обстреле из гранатомета со стороны Киева по населенному пункту Молодежное. О пострадавших среди мирного населения не сообщается. Ранее сообщалось, что украинские военные из минометов обстреляли село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. 14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие. Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Пасхальная корзина на Украине подорожала на 26% 19 апреля 2021, 13:45 Текст: Евгения Шестак

За минувший год пасхальная корзина на Украине подорожала приблизительно на 25%: в 2021 году она обойдется жителям страны примерно в 780 гривен (около 28 долларов), сообщил директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко. Так, в 2020 году минимальный набор пасхальных продуктов стоил около 620 гривен (около 22,1 доллара по нынешнему курсу), в 2021 году его стоимость повысилась примерно на 160 гривен (5,7 доллара) – до 780 гривен (около 28 долларов), передает РИА «Новости». При этом пасхальный кулич домашней выпечки в этом году обойдется украинцам приблизительно в 120 гривен (4,2 доллара) за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая паска будет стоить дороже. «Рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой – рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19», – сказал Лупенко. Отмечается, что помимо паски, в пасхальную корзинку входят также яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль, которые также подорожали в сравнении с прошлым годом. «Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца – 38 гривен за десяток (1,3 доллара), что на 90% больше, чем в марте прошлого года», – сообщили в Институте аграрной экономики. Кроме того, по подсчетам института, стоимость колбасы за год увеличилась примерно на 10,2%, буженины – на 22,7%. За бутылку церковного вина «Кагор», которое не входит в стоимость минимальной пасхальной корзины, в среднем придется заплатить 120 гривен (4,2 доллара). «Общая стоимость пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии, то есть доступной для подавляющего большинства наших сограждан», – подытожили в сообщении. Ранее опрос ВЦИОМ показал, что абсолютное большинство россиян (84%) поддерживают рекомендацию ограничить посещение храмов и мечетей во время религиозных праздников из-за распространения коронавируса. Среди православных россиян эта доля достигает 87%. В ЛНР заявили о размещении украинской бронетехники в селе Крымское 19 апреля 2021, 11:17 Текст: Евгения Шестак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили два бронетранспортера у жилых домов в селе Крымское, сообщила пресс-служба управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). «В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ зафиксировано нахождение двух бронетранспортеров вблизи жилых домов в населенном пункте Крымское», – цитирует сообщение Народной милиции агентство Луганскинформцентр. Также в ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием. Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими силовиками 19 апреля 2021, 20:00 Текст: Елизавета Булкина

ВС Украины выпустили 18 мин по северным окраинам Донецка, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. «В 18.07 и 18.20 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак. Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра», – передает его слова РИА «Новости». Утром в понедельник также сообщалось, что власти ДНР зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. 14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.