Зеленский назвал дату встречи политсоветников «нормандской четверки»

Встреча в «нормандском формате» на уровне политсоветников состоится 19 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Считаю важным, что мы приближаемся к следующему заседанию, считаю, что оно возможно. 19 апреля будет заседание советников «нормандской четверки» и будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад: что будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной, сейчас с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны. Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.

Президент Украины на фоне эскалации в Донбассе посетил в пятницу Париж, где встретился с Макроном. Канцлер Германии присоединилась к ним по видеосвязи. Накануне встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе. При этом пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече Макрона с Зеленским.

«Нормандский формат» переговоров по ситуации на юго-востоке Украины существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.

Ранее в Кремле заявили, что Франция и Германия имеют некоторые разногласия с Москвой по Донбассу: они хотят, чтобы Россия проявляла большую гибкость, при этом обе страны понимают, что минские договоренности необходимо выполнить.