В ЕК поддержали высылку российских дипломатов из Чехии

МИД связал высылку дипломатов из Чехии с раскрытием заговора в Белоруссии

Высылка российских дипломатов из Чехии связана с раскрытием заговора в Белоруссии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Безусловно, эта история связана, я имею в виду историю, которую раскручивает официальная Прага, с ситуацией вокруг раскрытия заговора вокруг конституционного переворота, этой всей историей, которая связана с Белоруссией», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она также заявила, что за высылкой российских дипломатов из Праги стоит Вашингтон. «Конечно, за этим стоят США. Безусловно, страна, которая руководит всем в НАТО, страна которая задает тональность этому западному мейнстриму, безусловно, к сожалению, в первую очередь, самих стран ЕС и всего союза как объединения», – указала Захарова.

«Что касается Чехии, то нужно прекрасно понимать, что то количество проблем, которое накопилось в странах ЕС и вообще на Западе сейчас, более чем достаточно, предостаточно, необходимо принимать какие-то меры информационно-политического характера для того, чтобы эти проблемы прикрывать. Россия – тот обкатанный инструмент, тот введенный в оборот тезис, к которому прибегают в подобных случаях», – добавила Захарова.

Ранее она уже назвала действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовившемся в Белоруссии государственном перевороте.

Захарова на также выразила мнение, что обвинения Праги в адрес Москвы состряпаны на скорую руку. «Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею ввиду, всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений. Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом. Но получается, что мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в частности, двусторонних российско-чешских отношений. К нашему огромному сожалению, именно это сейчас и происходит», – заявила Захарова.

Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. В то же время власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.

17 апреля ФСБ России задержала двоих человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии, устранение президента республики, а также планировали разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.