|
|
Новый стиль Порошенко смутил украинцев
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Экс-президент Украины и депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на Согласительском совете депутатских фракций предстал в новом образе, сообщило украинское издание «Страна.ua».
По наблюдениям издания, Порошенко сменил стиль. В частности, экс-президент Украины был обут в новые люферы от французского бренда Louis Vuitton, которые стоят 875 долларов (66 тыс. рублей). В публикации также отмечается, что политик сменил стрижку и, по мнению специалистов, сделал пластическую операцию, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться с «олигархическим классом», который «создает монополии» и «контролирует СМИ». По его словам, «фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой».
Снимавшаяся голой на балконе в Дубае украинка рассказала о рационе в арабской тюрьме
|
|
Депортированная из Дубая украинка, арестованная там за съемки в обнаженном виде, заявила, что после ареста в ОАЭ у всех девушек отбирали мобильные телефоны и угрожали убийством.
Участвовавшие в съемках обнаженными в Дубае девушки не являются «эскортницами», заявила собеседница ТСН.
Она сообщила, что за восемь дней ареста им не разрешали звонить родителям, чтобы сообщить, что они живы, а некоторым из арестованных девушек после ареста понадобилась медицинская помощь.
Украинка добавила, что в день съемки фотографии их «заманил полицейский» Ахмед.
«У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату, где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой как из говна, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в четыре утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, которые бунтуют», – продолжила она.
По ее словам, у девушек от стресса в тюрьме начались «женские дни», и им повезло, что одна из задержанных поделилась всем необходимым при таких случаях.
«Даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день, и все полицейские это видели», – поделилась воспоминаниями собеседница.
Ранее сообщалось, что задержанного за съемку голых девушек в Дубае россиянина решили депортировать. При этом его брат Владимир Концов рассказал, что российский программист Алексей Концов, задержанный в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, вернется на родину самостоятельно.
Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. При этом российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
Лавров предложил Берлину «обменять» информацию о передвижении войск на данные по Навальному
|
|
Россия хотела бы получить от Германии информацию по блогеру Алексею Навальному, если Берлин просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров на пресс-конференции в Тегеране заявил, что Россия имеет право «проводить те или иные мероприятия на своей территории», передает РИА «Новости».
«А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает», – отметил министр, указав, что в адрес российского руководства продолжают звучать бездоказательные обвинения в том, что блогер якобы был отравлен.
«Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа (министр обороны Германии Аннегрет) Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», – подчеркнул Лавров.
Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва должна объяснить передвижения своих войск.
До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Путин также указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины
Телеканал CNN удалил из своей статьи про поездку в Донбасс с лидером Украины Владимиром Зеленским фотографию украинской бронетехники, выданную журналистами за российские танки, на которую указала представитель МИД России Мария Захарова.
По состоянию на 15.00 мск снимка в материале, отмеченном Захаровой на сайте CNN уже нет, передает РИА «Новости».
Напомним, дипломат сообщила, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова отметила, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу
|
|
Представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах подгруппы Родион Мирошник.
«Заседание политической группы было недолгим, украинская делегация снова сорвала переговоры. Все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить на конструктивную работу украинскую делегацию оказались напрасными. Киев отказался от конструктивного диалога по политическому урегулированию. Республиками были предложены варианты восстановления диалога в группе, но они отвергнуты Киевом», – написал он в Telegram.
По его словам, прежними остались требования Киева исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, «что само по себе неприемлемо». «Тем более что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики – Денис Казанский», – добавил Мирошник.
В свою очередь в МИД ДНР рассказали, что предложили три варианта решения этой проблемы: либо в зеркальном порядке исключить обоих представителей общественности – и Майю Пирогову, против участия которой выступает Киев, и Дениса Казанского. Также был предложен другой вариант – продолжать работу в формате исключительно официальных представителей, без привлечения общественности, передает ТАСС.
«Тем не менее Киев отверг все наши предложения без единого внятного аргумента. Отговорками послужили абсурдные заявления о том, что внутренние конфликты могут быть урегулированы только с международно признанными государствами, что не соответствует ни мировой практике урегулирования конфликтов, ни элементарному здравому смыслу», – сообщил МИД ДНР.
В начале марта омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания».
До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Эксперты оценили просьбы Киева разместить американские ЗРК «Пэтриот» на Украине
|
|
«С практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя требование властей Украины к США разместить на территории страны ЗРК Patriot.
«Это не более, чем политическое заявление и банальное сотрясение воздуха», – убежден военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. По его словам, некоторые украинские политики «слишком много чего хотят», но при этом «выступают в роли халявщиков».
«С практической точки зрения этот запрос не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют даже в условиях стратегического противостояния США с Россией», – сказал Коротченко.
«Кроме того, для США размещать ЗРК Patriot на Украине – это огромный риск», – добавляет доктор военных наук Константин Сивков. «Ситуация в стране нестабильная, власть может смениться в любой момент. А если это произойдет, тогда будет не очень понятно, в чьих руках окажутся эти комплексы», – пояснил собеседник.
«Также американцы учитывают, что в ДНР и ЛНР находятся пророссийские силы, в связи с чем они осознают риски утечки информации, касающейся нюансов работы комплексов. Также они понимают, что Россия будет принимать ответные меры. А поскольку в такой ситуации есть вероятность гибели американских военных – они туда не сунутся», – заключил Сивков.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – цитирует его Time.
При этом эффективность Patriot многими ставится под сомнение. Например, в сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. После этого Пентагон объявил о переброске дополнительных комплексов ПВО и ПРО на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда. В связи с серьезными последствиями атаки покупка комплексов Patriot была названа «деньгами на ветер». Кроме того, американские военные базы и посольство в Ираке также регулярно обстреливаются, несмотря на размещение там ЗРК Patriot.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американские Patriot не смогли защитить главное богатство Саудовской Аравии от полуграмотных боевиков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова раскритиковала CNN за фейк о «российских танках» на Украине
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что американский телеканал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова написала в Facebook, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
«Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», – отметила она.
Дипломат выразила мнение, что корреспондентам телеканала в Москве «нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии».
«Потому что это уже просто неприлично», – заключила Захарова.
Дипломат прикрепила к посту фрагмент из видеоматериала CNN с якобы российской бронетехникой, подтягивающейся к украинской границе.
Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы...Опубликовано Марией Захаровой Понедельник, 12 апреля 2021 г.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков высмеял слова Зеленского о заслуге Украины в полете Гагарина
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет объявить полет первого человека в космос заслугой украинцев, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, современные украинские власти, «проклинающие СССР и уничтожающие всякое о нем упоминание», не имеют права присоединять «свою» Украину к достижениям советских времен.
«Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но объявить еще и Гагарина украинцем – вслед за академиком Королевым, с 20 лет учившимся и работавшим в России – никак не получается», – написал Пушков в Telegram.
Он подчеркнул, что нынешняя Украина не имеет никакого отношения к полету Гагарина.
Ранее Зеленский заявил, что первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины. По его словам, для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом.
В 2021 году исполняется 60 лет с момента полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду.
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.
В Британии раскритиковали отправку истребителей для «сдерживания» России
|
|
Британцы раскритиковали сообщения СМИ о том, что в Румынию для «сдерживания» России были отправлены истребители Typhoon королевских ВВС.
Соответствующий материал опубликовала The Daily Mail. Как пишет издание, шесть истребителей примут участие в миссии по патрулированию воздушного пространства в условиях обострения ситуации на востоке Украины, передает РИА «Новости».
При этом в минобороны Великобритании подчеркнули, что данное развертывание является плановым.
«Это абсолютно не имеет никакого отношения к нашей стране», – написал пользователь Thomas Covenant.
«Какая бы гражданская война ни шла в этой части мира, пусть это будет проблемой тех, кто хочет в ней участвовать, и, если США так отчаянно хотят застрять в ней, то пусть. Мы не последовали за ними в то безумие, которое было во Вьетнаме, и мы не должны следовать за ними сейчас», – заявил Scrunchedupthing.
«Не увлекайся, Борис (Джонсон). (Президент США Джо) Байден хочет только удобных особых отношений», – отметил Lidds.
«Извините, но это не наша проблема. На Украине установили глобалистскую марионетку, которая бряцает оружием. Они не являются частью НАТО. Держитесь от этого подальше. Пусть сами разбираются в своих проблемах и дрязгах!», – призвал Morpheus in 2021.
«Что шесть самолетов сделают против мощи России! Шутники. Позор нашим правительствам за сокращения (в британской армии). Впрочем, к нам это не имеет никакого отношения. Пусть этим займутся Франция и Германия, то есть ЕС. Это не наша проблема», – считает Toks.
Отметим, что британские ВВС регулярно поднимают истребители Typhoon для сопровождения российских самолетов, совершающих полеты в международном воздушном пространстве. В июле 2020 года британские Typhoon не успели перехватить российские Ту-142, которые совершали полет в международном воздушном пространстве севернее Шотландии.
Между тем на Украине заявили, что Киев хочет «практической» поддержки от других стран.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной.
Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев пообещал генсеку НАТО никогда не становиться частью «русского мира»
|
|
Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины дипломатическим путем, наступательных действий не планируется, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом украинский министр заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира».
«Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий», – цитирует его ТАСС.
По словам Кулебы, Украина настроена на решение ситуации в Донбассе дипломатическим путем, однако не будет терять бдительности в случае, если «начнется виток насилия».
При этом украинский министр заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира». «Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит Украине уничтожить демократию, суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить России. Украина никогда не станет частью «русского мира», – сказал он.
Кулеба добавил, что членство в НАТО для Украины – это вопрос времени. «В 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО сделало обещание Украине и Грузии. Мы верим союзникам и этой организации, что обещание будет выполнено», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Глава пресс-службы посольства России в Париже Сергей Паринов заявлял, что украинские войска находятся там, где их в соответствии с Минскими соглашениями быть не должно.
Эксперт: Переброска судов Каспийской флотилии на Черное море - сложная операция
|
|
«Если кто-то расценивает этот маневр как часть общего усиления группировки наших войск вдоль наших западных границ, то это его право. Чисто теоретически, действительно, наш ВМФ может при необходимости высадить десант на украинском берегу», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя переброску войск Каспийской флотилии в Черное море.
«Переброска сил флота с одного театра на другой – это важнейшая компонента обеспечения национальной безопасности, это стратегический маневр силами. Переброска такого количества кораблей с Каспийского на Черное море по каналу, отработки их боеготовности – очень сложная операция», – сказал военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков.
«В Азовское море идут малые ракетные корабли, а они способны нести ракеты типа «Калибр». Есть там и артиллерийские корабли, они предназначены для огневой поддержки при высадке тактического десанта. Есть и десантные катера, которые могут нести на борту непосредственно десантные силы, например, части морской пехоты. Конечно, все эти силы могут задействованы в Азовском море, и даже дальше – в Черном море. Так что их демонстративная переброска может послужить предупреждением: некоторым горячим головам в Генштабе Украины надо задуматься на случай, если там задумали какие-то военные провокации в Донбассе».
Во вторник в Южном военном округе (ЮВО) сообщили о том, что корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения. В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход». «На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО.
Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в учениях.
По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии». Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море.
Лепсу и Буйнову закрыли въезд на Украину
На Украине запретили въезд российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову, сообщили местные СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
«На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М», – цитируют сообщение ведомства «Украинские новости».
Там не уточнили, на какой срок артистам запрещен въезд в страну, также не указали причину запрета.
Вместе с тем в ведомстве сообщили, что там нет данных о запрете въезда актеру Дмитрию Харатьяну и певцу Диме Билану.
В начале февраля украинская государственная пограничная служба запретила въезд в страну солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма.
Ранее российской певице Глюкозе, прилетевшей в международный аэропорт Борисполь, на три года запретили въезд на Украину, поскольку ранее она посещала Крым.
Песков прокомментировал «агрессивную риторику» российских экспертов по Украине
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что агрессивные высказывания российских экспертов в отношении Киева не имеют отношения к позиции Кремля.
«На российском государственном телевидении... и на негосударственном выступают самые разные люди, там представлена достаточно широкая палитра мнений. Действительно, там иногда возникают очень жаркие споры, и высказываются разные, в том числе и достаточно такие крайние точки зрения. Они, конечно, не имеют никакого отношения к официальной позиции, это скорее такое зеркальное отражение многогранного общественного мнения в РФ», – приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что тема Украины вызывает интерес и приковывает к себе внимание россиян, поэтому и возникают разные обсуждения, но они не имеют отношения к официальной позиции Москвы.
Ранее Песков прокомментировал «озабоченность» «Большой семерки» насчет передвижения российских войск у границ Украины, указав, что «здесь все объяснения уже были нами даны» – и по передвижению Вооруженных сил, и по поводу «угрозы», и «относительно того, что следует призвать Вооруженные силы Украины к тому, чтобы они отказались от провокационных действий».
Зеленский решил ликвидировать Окружной административный суд Киева
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал неотложную ликвидацию Окружного административного суда города Киева, который возглавляет судья Павел Вовк.
Зеленский внес в Верховную Раду неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева», говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
«Окружной административный суд города Киева так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону», – заявил Зеленский.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что в ближайшее время глава государства внесет в Верховную раду три проекта законов, которые касаются реформы в системе правосудия страны.
Савченко обвинила власти Украины в обмане участников конфликта в Донбассе
Украинские власти в течение последних лет «плевали» на участников боевых действий в Донбассе, в том числе обманывая их с обещанной землей, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
«Если власть продаст землю, что украинцам защищать? Участники АТО («антитеррористической операции», так власти Украины называли вооруженный конфликт в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтвержденные обещаниями Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила», – передает РИА «Новости» заявление Савченко в эфире телеканала «Наш».
По ее словам, инциденты, когда местные власти крадут землю у участников боевых действий на востоке страны, происходят повсеместно. «Завтра вы будете лоббировать закон, чтобы продать землю, открыть рынок, продать ее иностранцам. Вы этим не подрываете боевой дух?» – задалась вопросом экс-депутат.
Она добавила, что после Майдана в 2013-2014 годах многие украинцы испытывали оптимизм, поэтому на войну в Донбассе отправилось много добровольцев. «В этот раз не будет такого. Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО и на людей», – заключила Савченко.
Напомним, в воскресенье Савченко заявила, что после правления Владимира Зеленского Украину ожидает период «руин и погромов».
Украина призвала НАТО усилить санкции против России
Киев призывает НАТО усилить антироссийские санкции, а также поддержку военного потенциала Украины «в ответ на угрозу со стороны России», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Украина не является и никогда не будет частью русского мира. Россия должна осознать, что Украина принадлежит к западному миру, нам необходимы меры, которые сдержат Россию. Это могут быть новые санкции, которые повысят цену российской агрессии. Это могла бы быть и непосредственная поддержка, направленная на укрепление оборонного потенциала Украины», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
По его словам, Россия делает все возможное, чтобы не допустить сотрудничество Украины с третьими странами в оборонном секторе. Также Кулеба заявил, что Россия больше не сможет никого «застать врасплох», поскольку Украина и ее «друзья» сохраняют бдительность.
«Хочу вас заверить, что Украина не хочет войны. Мы не планируем наступательных действий или эскалации. Украина привержена мирному дипломатическому урегулированию конфликта», – указал Кулеба.
Он отметил, что слова поддержки очень много значат для Украины, однако сейчас ей нужна практическая поддержка, и НАТО готовы работать по этому вопросу.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России».