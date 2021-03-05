На Украине пообещали никогда не регистрировать вакцину «Спутник V»

В Совфеде рассказали о последствиях запрета продавать топливо Украине

«Запрет на поставки российского топлива на Украину ударит по гражданскому населению, которое может и не поддерживать киевскую власть и войну в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя предложение депутата Леонида Слуцкого обсудить прекращение поставок на Украину топлива, так как оно может идти на нужды ВСУ в Донбассе.

«Сложно регулировать использование нашего топлива украинской армией. Особенно сложно это было в первые годы после начала военных действий в Донбассе», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее в среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал прекратить поставки на Украину российского топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые могут использоваться украинскими вооруженными силами в Донбассе. «Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» и радио «Вести ФМ».

По словам сенатора Цекова, «прекращение поставок не значит, что топлива не будет на Украине. Они возьмут его у других государств, пусть и дороже». «Видимо, тема полного запрета поставки топлива на Украину обсуждалась. Скорее всего, это сочли невозможным, а может, и неправильным. Потому что в данном случае пострадает и гражданское население Украины, которое, может, и не поддерживает эту власть и эту войну», – добавил собеседник.

«Над этим надо серьезно думать, чтобы предусмотреть все последствия, и чтобы не пострадало гражданское население», – сказал Цеков.

«Запретительный механизм уже существует. Российские компании не могут продать дизельное топливо для Украины, не получив разрешение Минэкономразвития. Нужно доказать, что топливо продается не украинской армии. Но при желании посредники могут перепродать дизель ВСУ», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В апреле 2018 года постановлением правительства России был введен официальный запрет на поставки на территорию Украины нефти и ряда нефтехимических продуктов. При этом был установлен список товаров, экспорт которых на Украину позволен, но для этого требуется разрешение Минэкономразвития РФ. В этом списке есть дизельное топливо и товарный бензин.

Как отмечало РИА Новости, в 2019 году поставки дизельного топлива из России на Украину составили рекордные 315,4 тыс. тонн при общем объеме поставок в 663 тыс. тонн. В октябре 2020 года правительство России разрешило экспорт на Украину по спецразрешениям Минэкономразвития ряда нефтепродуктов, в том числе смазочных масел. «Россия продает Украине и дизель, и мазут, и сжиженный углеводородный газ», – отметил Юшков.

Отдельный вопрос – о поставках из Белоруссии, добавил эксперт. Через республику идет транзитный нефтепродуктопровод, который принадлежит компании «Запад-Транснефтепродукт» – «дочке» «Транснефти». Но эта компания может потерять контроль над трубой из-за повышения белорусских налогов. «Белоруссия вводит некий экологический налог для российских компаний за прокачку дизеля, как объясняется – на случай аварии», – отметил Юшков.

«Сейчас белорусской стороне приходится получать упомянутые разрешительные документы у российского правительства на поставки в Украину. Но если Белоруссия возьмет под свой контроль трубу, то она сможет продавать дизельное топливо на Украину бесконтрольно – хоть войскам, хоть гражданским потребителям, без разницы», – пояснил эксперт. Это выгодный бизнес, подчеркнул эксперт – Украина сейчас находится на третьем месте по закупкам нефтепродуктов из Белоруссии, и украинская сторона закупает эти продукты по высоким ценам.

«На мой взгляд, полный запрет на поставки вводить не надо, – полагает эксперт. – Наши топливные продукты нужны простым украинцам, которым сложно будет существовать без топлива, купленного в России. Ведь на Украине развалены практически нефтеперерабатывающие заводы, либо, как Кременчугский НПЗ, работают не на полную мощность». Но, добавил Юшков, нужно каким-то образом наладить запретительные механизмы, чтобы исключить передачу российского ДТ на оборонные нужды.

«Если запрет будет введен, танки не остановятся – просто будут найдены другие источники, нефтепродукты из той же российской нефти, купленные в Венгрии, Польше или Турции. Или, не исключено – в Белоруссии», – резюмировал Юшков.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из орудий калибра 122 мм.

В связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в среду военнослужащим ДНР разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины, сообщили в среду в пресс-службе народной милиции республики.

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