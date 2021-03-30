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ЛНР обвинила Киев в минировании окраин города в Донбассе
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские силовики заминировали окраины подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
«Нами отмечается работа украинских саперов на восточной окраине населенного пункта Попасная, где ранее на выезде из населенного пункта отмечалась установка 100 противотанковых мин ТМ-62», – передает РИА «Новости» заявление офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Он заявил, что командование операции объединенных сил создает минно-взрывные заграждения в непосредственной близости к населенным пунктам и на дорогах. Филипоненко просит людей, проживающих в подконтрольных Киеву районах Донбасса быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать подрыва на украинских минах.
«Просим сообщать обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию для исключения несчастных случаев», – сказал представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики.
Ранее Филипоненко заявил, что украинская сторона планирует обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в районе частично подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Золотое в Донбассе.
Киев заявил о «моральной готовности» украинских войск к наступлению в Донбассе
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Наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.
«Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон».
Комментируя возможность наступления, Хомчак заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения».
При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов».
Кроме того, Хомчак заявил, что украинские военные выполняют «домашнее задание» для членства в НАТО на 8,5–9 баллов из 10, причем отметил, что «скромно занижает». Хомчак поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
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Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины
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«Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы Хомчак одумался и покаялся», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментирова заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака о «моральной» готовности украинских войск к наступлению в Донбассе.
«Кто же разберется с его бредом? Ему шахтеры уже надрали одно место. Он его, видимо, до сих пор не подлечил. А теперь рассказывает о какой-то моральной готовности. Безумец! Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы одумался и покаялся», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Собеседник также напомнил о предупреждении российского руководства, согласно которому решение Украины начать боевые действия в Донбассе обернется угрозой для ее государственности. «Это было сказано нашим Верховным главнокомандующим, а он слов на ветер не бросает, в отличие от Хомчака и его начальника по фамилии Зеленский», – подчеркнул Соловьев.
В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что заявление Хомчака – «это подтверждение имеющихся планов Киева по силовой зачистке Донбасса». «В данном случае можно сказать, что это маркер готовности Украины провести военную операцию. Война не просто реальна. Она более, чем возможна», – отметил собеседник.
Что касается возможных сроков проведения такой операции, то по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «силовые действия Украины могут быть приурочены к проведению военных учений НАТО «Защитник Европы – 2021», которые продлятся до начала лета».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому.
«Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон».
Хомчак также заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения».
При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов».
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
ФСБ опубликовала видео задержания украинского экс-футболиста
Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания в 2019 году бывшего украинского футболиста Василия Василенко, который планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром».
На видео силовики задерживают бывшего футболиста, который находился в машине Volkswagen. Показан изъятый у него ящик с металлическими предметами, передает РИА «Новости». Видео доступно в Telegram RT.
Напомним, в декабре Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. В понедельник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».
На Украине заявили о желании Киева «забросать трупами» границу с Россией
Киевские власти хотят «забросать трупами» границу с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи... <...> Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель», – сказал он в эфире телеканала «Первый независимый».
По его словам, таким человеком может быть Владимир Зеленский. Кузьмин подчеркнул, что президент – глава всего говорящего на разных языках многонационального украинского государства, а не какой-то его отдельной части.
«Когда мы слышим этот вой про десоветизацию, декоммунизацию – да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы, вместо того чтобы всем этим пользоваться и приумножать, пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!» – сказал он.
По его словам, «действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
В «Слуге народа» предложили «всем, кто не верит в Украину», уехать из страны
Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук предложил «всем, кто не верит в Украину, выезжать».
Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
Напомним, украинский генерал Сергей Кривонос рассказывал, что уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
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Польская PGNiG подписала с «Нафтогазом» меморандум о поиске газа
Польская энергетическая компания PGNiG и украинская компания «Нафтогаз» подписали соглашение о намерении сотрудничать в поиске и эксплуатации газа на Украине.
В частности, возможное сотрудничество касается областей, которые с геологической точки зрения являются «продолжением структур, эксплуатируемых польской компанией более 70 лет». Отмечается, что вклад PGNiG в потенциальное сотрудничество будет состоять в применении передовых методов разведки, передает ТАСС.
«Компания в течение многих лет использует, среди прочего, трехмерный анализ сейсмических изображений при планировании бурения, что позволило ей открыть новые запасы газа в Подкарпатье. PGNiG рассчитывает, что использование этих технологий на Украине может дать аналогичные результаты», – указали в польской компании.
Заместитель главы PGNiG Роберт Перковский указал, что Украина, которая располагает одними из крупнейших газовых ресурсов Европы, может стать для PGNiG привлекательным местом для развития. По его словам, Польша особенно заинтересована в деятельности в западной части страны, граничащей с областью, где PGNiG занимается добычей полезных ископаемых.
Перковский добавил, что потенциальное сотрудничество двух компаний может привести к росту добычи природного газа в западной части Украины.
«Это будет выгодно как с точки зрения развития обеих компаний, так и для укрепления энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе», – добавил он.
В октябре 2020 года PGNiG подписала инвестиционное соглашение с Energy Resources of Ukraine о совместном геологоразведочном проекте по поиску газа на Украине недалеко от границы с Польшей.
Белый дом собрался оказать поддержку Зеленскому
Вашингтон передал Киеву намерение «оживить» стратегическое партнерство с Украиной, заявила представитель Белого дома Эмили Хора.
Американская администрация по итогам переговоров советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком сообщила, что таким образом Вашингтон хочет поддержать «план президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ». Кроме того, США заверили, что поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Акциями компании завладели китайцы, но актив был у них отобран Киевом под нажимом США.
Суд Парижа принял сторону России в процессе об активах в Крыму
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Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску украинского «Ощабданка» о взыскании 1,3 млрд долларов с России за потерю активов в Крыму, сообщила пресс-служба Минюста.
Ощадбанк подал иск к России еще в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению Российская Федерация должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов США за якобы причиненные истцу убытки», – говорится в сообщении на сайте Минюста России.
Апелляционный суд Парижа поддержал довод российской стороны об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала.
«В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение «Ощадбанка», были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», – пояснили в ведомстве.
Решение суда Парижа подтверждает позицию России об «отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права».
Минюст подчеркивает, что это решение будет иметь прецедентное значение в том числе по другим делам с участием так называемых «украинских инвесторов», которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях.
Напомним, ноябре 2018 года «Ощадбанк» заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признала.
Ощадбанк является крупнейшим украинским банком. Его создали на основе учреждений Сбербанка СССР на Украине.
Украина призвала США быть активнее в урегулировании ситуации в Донбассе
США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Об этом он заявил в телефонном разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Ермак высказал опасения в связи с «опасной тенденцией» роста числа случаев нарушения перемирия. Кроме того, Киев поблагодарил Вашингтон за помощь, передает ТАСС.
Как заявила украинская сторона, Ермак и Салливан согласились, что Украина и США могли бы теснее сотрудничать в вопросе противодействия дезинформации. Вашингтон обещал Киеву помощь в достижении политических и экономических целей, а также целей в сфере безопасности и вопросе членства в НАТО.
Напомним, США сообщили, что передали Киеву намерение «оживить» стратегическое партнерство с Украиной, чтобы поддержать «план президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ».
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Россияне из ДНР и ЛНР смогут голосовать на думских выборах в Ростове-на-Дону
Получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно, сообщил информированный источник в Москве.
«Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян, постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ. Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ», – сказал источник «Интерфакса».
Он напомнил, что ранее такой принцип уже применялся во время голосования о поправках в Конституцию.
Кроме того, такие граждане могут получить возможность проголосовать удаленно. «На фоне эпидемиологической обстановки с учетом сезонного фактора в начале изучается возможность участия избирателей, длительно находящихся на территории Луганской и Донецкой областей Украины, в дистанционном электронном голосовании. Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС «Выборы», а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал», – сказал источник.
Ранее сообщалось, что число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на 500-600 тысяч за счет жителей республик Донбасса, получивших российские паспорта. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов.
Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство получивших российские паспорта жителей Донбасса в случае голосования на выборах в Госдуму отдадут голоса за «Единую Россию».
На Украине заявили о готовности дать ответ в случае эскалации в Донбассе
Вооруженные силы Украины готовы дать «адекватный ответ» в случае эскалации ситуации в Донбассе, заявил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.
«Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины», – цитирует РИА «Новости» Хомчака.
Ранее Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
Песков оценил ситуацию в Донбассе
При президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, «не удалось продвинуться ни на йоту в реализации» соглашений и «последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже». Кроме того, с «нормандским форматом» дела обстоят плохо», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Аргументы и факты».
Он добавил, что сейчас видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, «перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше», а также «растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне».
Напомним, Песков также заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. «Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», – сказал пресс-секретарь президента России.
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В Кремле заявили о поиске выхода из тупика по украинскому направлению
Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход», – сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
По его словам, позиция Киева о невозможности выполнить Минские соглашения по Донбассу и необходимости принять новые документы является опасной.
«За последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное», – сказал пресс-секретарь.
При этом он указал, что при президенте Украины Владимире Зеленском продвинуться в реализации Минского комплекса мер так и не удалось.
«С «нормандским форматом» дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже», – сказал Песков.
По мнению представителя Кремля, на сегодняшний день видно нагнетание напряженности на линии соприкосновения, что перечеркивает скромные достижения, которые были сделаны раньше. Песков отметил, что напряженность в Донбассе растет, однако никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована.
26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.
В Кремле назвали единственный способ урегулирования в Донбассе
Минские соглашения являются на сегодня единственной основой для урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку в них обозначена последовательность выполнения конкретных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, в документе четко обозначена последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации. Песков призвал ничего не усложнять, а просто посмотреть и перечитать этот документ, «чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев не выполнил меры».
Ранее Песков заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось добиться прогресса в реализации Минских соглашений. По его словам, Россия пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако пока это сделать не удается.
Также накануне в Кремле заявляли, что президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована.
26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.
Жителя Луганска приговорили к 17 годам тюрьмы за подготовку теракта
Жителя Луганска, планировавшего взрыв в столице самопровозглашенной Луганской народной республики, приговорили к 17 годам лишения свободы, решение было вынесено Верховным судом ЛНР, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ЛНР.
«Житель Луганска осужден Верховным cудом ЛНР за совершение особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности Луганской народной республики», – рассказал представитель генпрокуратуры ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что мужчина будет лишен свободы на 17 лет, а также он обязан выплатить штраф в размере 46 тысяч 852 рублей.
Как отметили в генпрокуратуре, житель Луганска был обвинен по ряду статей, в том числе, «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное изготовление самодельного взрывного устройства», «Государственная измена и шпионаж». Ведомство считает, что с ноября 2015 года по декабрь 2017 года подсудимый находился в местах лишения свободы на подконтрольной Киеву территории, где был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Он был досрочно освобожден в 2017 году и во время обмена военнопленными прибыл в ЛНР.
«С декабря 2017 года подсудимый собирал и передавал сведения военного характера, после получения паспорта ЛНР, в 2018 году устроился на службу в Народную милицию ЛНР», – уточнили в ведомстве. В пресс-службе также рассказали, что выполняя задание сотрудника СБУ, мужчина приобрел взрывчатые вещества, изготовил самодельное взрывное устройство, которое намеревался привести в действие в центре Луганска при проведении массовых мероприятий. Мужчина не довел свои действия до конца, в октябре 2019 года он был задержан.
Ранее сообщалось, что украинские силовики могут подвозить боеприпасы к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).