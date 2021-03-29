В ЛНР обвинили украинских силовиков в подготовке обстрелов

Украинская сторона планирует обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в районе частично подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В 1-й механизированный батальон 92-ой бригады в район населенного пункта Золотое ... комбриг Федосенко (Павел Федосенко – прим. ВЗГЛЯД) направил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава разведывательной роты бригады, с задачей разведки объектов гражданской инфраструктуры в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, для планирования их к огневому поражению», – рассказал Филипоненко. Об этом сообщает РИА «Новости». Отмечается, что полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» сохранить перемирие в Донбассе.

Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.

До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.