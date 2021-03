Бундестаг собрался обсудить российские системы на кораблях ВМС Германии

Эксперт назвал сроки разблокирования Суэцкого канала

«Пока еще канал заблокирован, и судно Ever Given сидит на мели, но его сдвинули с места и сильно развернули вдоль оси. Благодаря этому огромная буксирная мощь получила возможность работать почти в полную силу. Теперь контейнеровоз могут снять с мели буквально в ближайшие минуты или часы», – прогнозирует эксперт по судоходству Михаил Войтенко.

«Столь большое количество времени понадобилось на разблокировку канала, потому что ранее специалисты никогда не сталкивались с тем, чтобы такое огромное судно основательно воткнулось в берег и застряло. Проблема вызвана именно размерами судна. Если бы это был нормальный контейнеровоз, они бы сдернули его со свистом», – отметил собеседник.

По словам эксперта, «таким гигантам, как Ever Given, нужно было запретить проход через Суэцкий канал, либо принимать дополнительные меры предосторожности при проходе». «Однако ничего не было предпринято», – посетовал эксперт.

В дальнейшем, полагает Войтенко, чтобы избежать подобных ЧП, требуются слишком большие перемены, и они будут крайне нежелательны для влиятельных компаний-монополистов. «Дело в том, что в линейном контейнерном судоходстве есть пять-шесть компаний, которые завладели рынком. Они аналогичны Google в мире ИТ-технологий», – указал эксперт.

Чтобы обуздать монополистов, требуются радикальные меры, добавил Войтенко. «Нужно решать что-то с эксплуатацией гигантов, монстров, которых они поналяпали вне учета потребностей рынка и клиентов-потребителей», – подытожил собеседник.

Напомним, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на специализирующуюся на морских перевозках компанию Inchcape Shipping сообщило о том, что спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.

Сроки восстановления движения судов в Суэцком канале не уточняются. В свою очередь американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа сообщило, что контейнеровоз пока удалось снять с мели лишь частично, буксиры пытаются выровнять курс судна. «Это хорошая новость, – сказал Рабиа. – Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места».

В понедельник ночью СМИ сообщали, что кусок скального массива может помешать снятию с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза, единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через разгрузку.

В воскресенье в администрации Суэцкого канала сообщили, что начали готовиться к разгрузке севшего на мель во вторник контейнеровоза. Однако позже в управлении заверили, что намерены до последнего пытаться снять с мели контейнеровоз без разгрузки судна.

К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.