В Бурятии женщину отправили под суд за убийство младенца

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно версии следствия, в октябре 2024 года женщина разозлилась на плач сына, ударила его по лицу и сделала несколько уколов в голову сильнодействующим препаратом, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК.

Ребенок вскоре скончался. После этого мать попыталась скрыться у знакомого, но ее задержали.

На допросе женщина объяснила свои действия послеродовой депрессией и состоянием аффекта, однако экспертиза показала, что она отдавала отчет своим поступкам. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

После окончания предварительного следствия материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Москве арестовали девушку, признавшуюся в убийстве новорожденной дочери в туалете общежития.

До этого в Петербурге арестовали Ирину Костину и Игоря Солдатова, обвиняемых в убийстве новорожденного.