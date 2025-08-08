Суд в Москве арестовал девушку за убийство новорожденной дочери

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 20-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

Девушка обвиняется по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, первого июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова было найдено тело новорожденной. Экспертиза показала, что причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.

В правоохранительных органах сообщили, что девушка родила в туалете дочь и оставила ее в унитазе, после чего ребенок захлебнулся. Вину обвиняемая признала полностью.

В 2022 году в мусорном контейнере в Новой Москве нашли тело новорожденного ребенка.

В 2021 году тело новорожденного нашли в мусоропроводе под Петербургом.

В феврале 2025 года красноярская девятиклассница сбросила новорожденного в мусоропровод, ее признали психически нездоровой.