Суд в Москве арестовал девушку за убийство новорожденной дочери
В столице избрали меру пресечения для девушки, признавшейся в убийстве новорожденной дочери в туалете общежития на улице Генерала Дорохова.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 20-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».
Девушка обвиняется по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», предусматривающей до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, первого июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова было найдено тело новорожденной. Экспертиза показала, что причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.
В правоохранительных органах сообщили, что девушка родила в туалете дочь и оставила ее в унитазе, после чего ребенок захлебнулся. Вину обвиняемая признала полностью.
