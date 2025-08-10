Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.9 комментариев
Пленный Ступка сообщил о бегстве трети роты ВСУ вместе с командирами
Около 40-45 военнослужащих одной роты ВСУ, включая командиров и водителей, покинули часть, что составляет почти треть всего подразделения, сообщил солдат 156-й бригады 1-го стрелкового батальона ВСУ Николай Ступка, сдавшийся в плен.
Ступка сообщил о массовом побеге военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. По его словам, из состава третьей роты бригады ушли примерно 40-45 человек из 140, бежали не только рядовые, но и их командиры и водители.
Ступка рассказал, что практически никто из украинских солдат не желает воевать, поэтому многие ищут возможность уйти, в том числе и из учебных центров.
Также, по его словам, случаи самовольного оставления позиций случаются регулярно. Он привел пример, когда одному из бойцов стало плохо, его вывезли с позиций, и он сразу сбежал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в батальоне ВСУ «Волки да Винчи», который считался элитным подразделением на Украине, участились случаи дезертирства. Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области.