Tекст: Дмитрий Зубарев

Ступка сообщил о массовом побеге военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. По его словам, из состава третьей роты бригады ушли примерно 40-45 человек из 140, бежали не только рядовые, но и их командиры и водители.

Ступка рассказал, что практически никто из украинских солдат не желает воевать, поэтому многие ищут возможность уйти, в том числе и из учебных центров.

Также, по его словам, случаи самовольного оставления позиций случаются регулярно. Он привел пример, когда одному из бойцов стало плохо, его вывезли с позиций, и он сразу сбежал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в батальоне ВСУ «Волки да Винчи», который считался элитным подразделением на Украине, участились случаи дезертирства. Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области.