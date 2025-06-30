Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.4 комментария
Балканист предупредил о риске гражданской войны в Сербии
Балканист Бондаренко: Сербия оказалась на грани гражданской войны
Митинги в Белграде носят национальный характер. Но Александр Вучич не может это признать, поэтому говорит об управлении протестами из-за рубежа. Впрочем, внешние акторы действительно пытаются воспользоваться ситуацией и взять под контроль демонстрантов. Речь идет прежде всего о Британии, сказал газете ВЗГЛЯД балканист Олег Бондаренко. Так он прокомментировал новую волну протестов в Сербии.
«Протесты в Белграде имеют национальную природу. Участники акций выступают против коррупции и семейственности в госаппарате», – отметил Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. Он напомнил, что формальным поводом для митингов послужила трагедия с обрушением козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. В результате погибли 16 человек. С тех пор сербы периодически выходят на улицы.
«Александр Вучич неоднократно соглашался с требованиями протестующих. Так, сербский лидер уволил министров строительства, транспорта и инфраструктуры. Кроме того, он отправил в отставку правительство. Но политик совершил ошибку, когда пошел навстречу демонстрантам. По законам жанра, если власть идет на компромисс, то ее дожимают. Это сейчас и происходит», – пояснил собеседник.
По его прогнозам, протесты не закончатся, а осенью события в сербской столице начнут развиваться по эскалационному сценарию. «Сейчас в Белграде стоит жара в районе 37 градусов. Этим объясняется ночной характер митингов, – отметил эксперт. – Государству еще далеко до победы над протестующими. Общество расколото: одна половина – это сторонники Вучича, а вторая – его противники. Есть риск перерастания ситуации в гражданскую войну».
При этом президент Сербии настаивает, что протестами управляют из-за рубежа. «Он не может признать, что митинги носят национальный характер, поскольку это значило бы заявить о расколе в стране. А такое развитие событий крайне опасно. Впрочем, внешние акторы действительно пытаются воспользоваться ситуацией и взять под контроль демонстрантов. Речь идет прежде всего о Британии», – заключил Бондаренко.
Напомним, в ночь на понедельник протестующие в Сербии объявили о начале тотальной блокировки дорог, улиц и перекрестков. Они предупредили, что меры будут действовать «до выполнения требований», среди которых немедленное освобождение ранее задержанных демонстрантов и проведение досрочных парламентских выборов.
«После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!», – приводит ТАСС сообщение организаторов антиправительственных акций.
Утром 30 июня МВД Сербии сообщило, что сотрудники правоохранительных органов в течение ночи полностью устранили все блокировки на дорогах столицы. «Полиция действовала высокопрофессионально, несколько человек были задержаны за нападение и оскорбление полиции и нарушение общественного порядка. Одна полицейская машина была повреждена участниками блокады», – говорится в заявлении ведомства.
Тем временем протестующие призвали не сдаваться. «Если полиция сообщит вам о прибытии какого-либо из спецподразделений для разгона демонстраций – не отчаивайтесь! Отойдите в сторону спокойно и без паники, а после их ухода вы снова сможете организовать какое-либо собрание или блокаду», – написали организаторы акций.
Они отмечают, что, по официальным данным, в составе сербской жандармерии около трех тысяч человек, распределенных по батальонам и сменам, и их «недостаточно, чтобы скоординированно разогнать все места блокад».
Напомним, вечером 28 июня в Сербии началась новая волна студенческих протестов. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. Сербский президент Александр Вучич, выступая с обращением к нации в воскресенье, заявил, что участники беспорядков озвучивали «прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию».
Россия надеется, что протесты в Сербии удастся урегулировать на основе конституции, а западные страны не станут заниматься цветной революцией, заявил Сергей Лавров. «Мы за этой ситуацией следим, мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства, его слова приводит РИА «Новости».