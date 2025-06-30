Реальные страхи от будущего внедрения нового государственного цифрового суперсервиса, могут быть связаны с так называемым «социальным рейтингом». Формирование профиля «благонадежности» при помощи мессенджера станет отходом от цифрового суверенитета и переходом к цифровому контролю – это та грань, которую не стоит пересекать.0 комментариев
Движение в Белграде восстановили после ночных блокад улиц
Движение транспорта в Белграде восстановили после ночных баррикад
После снятия баррикад в Белграде движение транспорта и работа общественного транспорта вернулись к норме, несмотря на массовые протесты и ночные столкновения с полицией.
Движение транспорта в Белграде восстановлено после того, как ночью были сняты баррикады, установленные в ходе студенческих протестов, передает ТАСС.
В Министерстве внутренних дел Сербии сообщили, что полиция полностью убрала все блокировки на дорогах столицы, а также задержала несколько человек за нападение на полицейских и нарушение порядка. Одно из полицейских транспортных средств было повреждено.
По данным городской транспортной компании, общественный транспорт возвращается к обычному графику после временных перебоев. Полная нормализация движения ожидается уже в утренние часы. В социальных сетях организаторы акций призвали участников не паниковать при появлении спецподразделений, отмечая: «Если полиция сообщит вам о прибытии какого-либо из спецподразделений для разгона демонстраций – не отчаивайтесь! Отойдите в сторону спокойно и без паники, а после их ухода вы снова сможете организовать какое-либо собрание или блокаду».
В ночь на понедельник протестующие объявили о начале тотальных блокировок дорог и улиц «до выполнения требований», включая немедленное освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что полиция будет внимательно отслеживать ситуацию, и призвал граждан избегать конфликтов с правоохранителями.
Советник президента и глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич обратился к органам государственной власти с призывом немедленно реагировать на продолжение акций и блокировок.
В ходе протестов участники перекрывали транспортные узлы в Белграде и других городах, устанавливали баррикады и палатки и требовали освобождения задержанных, выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича у парламента. По данным активистов, в столице были заблокированы 24 локации, а в акциях в стране участвовали 18 городов.
28 июня в несанкционированной акции участвовали около 36 тыс. человек. В столкновениях пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек, включая одного несовершеннолетнего.
Президент Вучич, комментируя ситуацию, заявил, что «Сербия победила, потому что Сербию нельзя победить насилием», и подчеркнул, что не собирается миловать задержанных. По его словам, действия протестующих представляли собой прямой призыв к столкновениям и нападениям на полицию.