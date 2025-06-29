Власти Сербии сообщили о пострадавших полицейских и задержаниях в Белграде

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе беспорядков в Белграде пострадали 48 полицейских, а 77 человек были задержаны, включая одного несовершеннолетнего, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник директора полиции Сербии Деян Лукович в эфире телеканала TV Prva.

По словам Луковича, полиция намерена подать 35 ходатайств о возбуждении уголовных дел и 22 – об административных правонарушениях. Он подчеркнул: «Мы продолжаем выяснять все обстоятельства, устанавливать фактическую картину и проводим идентификацию остальных лиц, организаторов. В сотрудничестве с компетентными прокуратурами и службами безопасности мы доведем это дело до конца».

Лукович сообщил, что один из сотрудников жандармерии получил тяжелые травмы, но его состояние стабильно и угрозы жизни нет, остальные получили легкие повреждения. Полиция, по его словам, сначала действовала максимально сдержанно, но после эскалации применили минимальные меры принуждения.

Ранее главный прокурор Высшей прокуратуры Белграда Ненад Стефанович заявил, что все причастные к нападениям на сотрудников полиции и госучреждения будут идентифицированы и привлечены к ответственности. Власти продолжают расследование по факту произошедших событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, между митингующими в Белграде и полицией начались столкновения. Глава полиции Белграда сообщил о раненых сотрудниках и задержанных участниках протестов. Спикер парламента Сербии заявила об ужасе по поводу финальных реплик митингующих.