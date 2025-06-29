Глава полиции Белграда сообщил о раненых полицейских и задержанных митингующих

Tекст: Ирма Каплан

«Директор полиции Драган Васильевич заявил, что сегодня вечером в центре Белграда десятки бунтовщиков были задержаны, шестеро сотрудников полиции получили ранения в ходе беспорядков», – приводит слова Васильевича агентство Танјуг.

Уточняется, что полицейские белградского подразделения действовали профессионально и применяли минимальную силу, в основном для защиты от агрессивных демонстрантов.

Напомним, несколько тысяч студентов и оппозиционеров собрались на митинг с требованием проведения досрочных выборов и ликвидации палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, требования досрочных парламентских выборов в Сербии объединили около 36 тыс. протестующих, заблокировавших центр Белграда.

Со временем между полицией и протестующими начались столкновения, против митингующих применили слезоточивый газ.

Президент Сербии Александр Вучич появился перед гражданами в Пионерском парке и призвал всех к миру, отметив, что государство сильно и выполнит свою работу, что бы ни происходило.

Спикер сербского парламента Ана Брнабич услышала чудовищный призыв к «убийству Сербии» в финальных репликах митингующих в Белграде.

