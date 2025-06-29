Спикер парламента Сербии ужаснулась финальным репликам митингующих в Белгороде

Спикер парламента Сербии Брнабич ужаснулась финальным репликам митингующих

Tекст: Ирма Каплан

«Митингующие не закончили свое выступление на Видовдан (главный национальный праздник Серби – прим. ВЗГЛЯД) словами «Да здравствует Сербия». Они закончили ужасным призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Сербия, помни», – призвала Брнабич в соцсети Х.

Напомним, в субботу толпа в центре Белграда скандировала «Мы хотим выборов!», заполнив центральную площадь Славии и несколько кварталов вокруг нее.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, требования досрочных парламентских выборов в Сербии объединили около 36 тыс. протестующих, заблокировавших центр Белграда.

Там несколько тысяч студентов и оппозиционеров собрались на митинг с требованием проведения досрочных выборов и ликвидации палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича.

Со временем между полицией и протестующими начались столкновения, против митингующих применили слезоточивый газ.

Президент Сербии Александр Вучич появился перед гражданами в Пионерском парке и призвал всех к миру, отметив, что государство сильно и выполнит свою работу, что бы ни происходило.

