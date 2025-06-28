Протест в Белграде против властей Сербии собрал 36 тыс. участников

МВД сообщило о 36 тыс. участников оппозиционного протеста в Белграде

Tекст: Мария Иванова

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии собрал 36 тысяч участников, передает РИА «Новости».

По данным МВД, митинг проходит на площади Славия в центре Белграда, где участники перекрыли движение транспорта на круговой развязке и прилегающих улицах. Власти отмечают, что численность митингующих равна показателям аналогичной акции 22 декабря 2024 года и в три раза ниже, чем протест 15 марта 2025 года.

Срок ультиматума с требованием провести выборы и убрать палаточный городок сторонников президента перед парламентом истекает в 21.00 (22.00 мск). В это же время президент Александер Вучич заявил, что ожидает возможного насилия со стороны протестующих. Глава МВД Ивица Дачич и директор полиции Драган Васильевич предупредили, что любые нарушения закона приведут к наказанию.

В параллель с протестом на площади перед Скупщиной проходит литературный вечер в поддержку президента, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовской битвы 1389 года. Протестующих и сторонников Вучича разделяет несколько кварталов.

На фоне протестов произошли задержания: суд отправил в СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота, еще один помещен под домашний арест. У некоторых из них были обнаружены арбалет и пистолет, а среди задержанных – заместитель главы оппозиционной партии «Новое лицо Сербии». Также железные дороги страны получили анонимную угрозу теракта и временно приостановили движение поездов.

День проведения акции – 28 июня – имеет особое значение для сербов: это годовщина Косовской битвы и убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны. В этот же день в 2001 году экс-президент Слободан Милошевич был экстрадирован в Гаагу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Белграда несколько тысяч студентов и оппозиционеров собрались на митинг с требованием проведения досрочных выборов и ликвидации палаточного лагеря сторонников Вучича.