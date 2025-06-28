Вучич анонсировал насилие со стороны протестующих в Белграде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вечером 28 июня в Белграде возможны акты насилия со стороны участников оппозиционного протеста, однако власти Сербии готовы обеспечить порядок и безопасность граждан, передает ТАСС. Президент страны Александр Вучич заявил: «Будет насилие. Они уже не могут от этого отказаться… По нашим оценкам, с 20:45 до 21:45 начнется насилие. Но мы готовы».

Глава государства подчеркнул, что власти сделают все, чтобы проявить сдержанность, однако при необходимости примут меры. Он добавил, что гражданам не стоит беспокоиться, поскольку государство будет защищено, а виновные понесут ответственность. Вучич также обратился к организаторам протестов с просьбой не нарушать общественный порядок и дать сербам возможность спокойно отметить национальный праздник Видовдан.

Масштабный оппозиционный протест намечен на вечер 28 июня. В нем примут участие студенты, которые уже семь месяцев блокируют работу высших учебных заведений. Активисты требуют назначения даты досрочных парламентских выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников Вучича у здания парламента.

Организаторы заявили, что их ультиматум истекает в 21:00 по местному времени. В случае игнорирования требований они готовы прибегнуть к гражданскому неповиновению. МВД Сербии предупредило о вероятности беспорядков и попыток штурма государственных учреждений.

Вучич ранее подчеркивал, что протесты негативно сказываются на системе образования и внутренней стабильности, а их действия координируются из-за рубежа. Президент утверждает, что цель акций – дестабилизация страны и подрыв экономики, а ущерб оценивается в 800 млн евро. 28 июня сербы отмечают Видовдан – один из важнейших национальных праздников, который часто становится поводом для политических акций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ не обнаружила применение «звуковой пушки» на протестах в Белграде. Ана Брнабич сообщила о презентации Александром Вучичем отчета ФСБ по этому вопросу. Вице-премьер Сербии обвинил Брюссель в намерении свергнуть Вучича.