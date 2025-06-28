  • Новость часаПутин выразил уверенность в будущей победе России в СВО
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    Как Москва освобождала Молдавию от румынской оккупации
    Военкор объяснил значение освобождения междуречья Волчьей и Мокрых Ялов
    Эксперт рассказал о целях прощального визита Дуды на Украину
    Пушков счел высказывания датского генерала о России глупостью года
    Междуречье Волчьей и Мокрых Ялов перешло под полный контроль ВС России
    Российские войска начали штурм южного пригорода Красноармейска
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    25 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    28 июня 2025, 14:58 • Новости дня

    Вучич анонсировал насилие со стороны протестующих в Белграде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером 28 июня в Белграде на фоне празднования Видовдана ожидаются массовые оппозиционные протесты с ультиматумом властям и угрозой силовых столкновений.

    Вечером 28 июня в Белграде возможны акты насилия со стороны участников оппозиционного протеста, однако власти Сербии готовы обеспечить порядок и безопасность граждан, передает ТАСС. Президент страны Александр Вучич заявил: «Будет насилие. Они уже не могут от этого отказаться… По нашим оценкам, с 20:45 до 21:45 начнется насилие. Но мы готовы».

    Глава государства подчеркнул, что власти сделают все, чтобы проявить сдержанность, однако при необходимости примут меры. Он добавил, что гражданам не стоит беспокоиться, поскольку государство будет защищено, а виновные понесут ответственность. Вучич также обратился к организаторам протестов с просьбой не нарушать общественный порядок и дать сербам возможность спокойно отметить национальный праздник Видовдан.

    Масштабный оппозиционный протест намечен на вечер 28 июня. В нем примут участие студенты, которые уже семь месяцев блокируют работу высших учебных заведений. Активисты требуют назначения даты досрочных парламентских выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников Вучича у здания парламента.

    Организаторы заявили, что их ультиматум истекает в 21:00 по местному времени. В случае игнорирования требований они готовы прибегнуть к гражданскому неповиновению. МВД Сербии предупредило о вероятности беспорядков и попыток штурма государственных учреждений.

    Вучич ранее подчеркивал, что протесты негативно сказываются на системе образования и внутренней стабильности, а их действия координируются из-за рубежа. Президент утверждает, что цель акций – дестабилизация страны и подрыв экономики, а ущерб оценивается в 800 млн евро. 28 июня сербы отмечают Видовдан – один из важнейших национальных праздников, который часто становится поводом для политических акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ не обнаружила применение «звуковой пушки» на протестах в Белграде. Ана Брнабич сообщила о презентации Александром Вучичем отчета ФСБ по этому вопросу. Вице-премьер Сербии обвинил Брюссель в намерении свергнуть Вучича.

    27 июня 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад на протяжении долгого времени игнорировал обеспокоенность России по вопросам безопасности, и теперь «игра в одни ворота закончилась».

    «Все только с этого момента [признание независимости республик Донбасса] [спрашивают], почему, что произошло, как это случилось, в чем их (западных стран – прим. ВЗГЛЯД) вина, как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет. Эта игра в одни ворота [с Западом] закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, ну, пусть увеличивают. Это тоже говорит об их агрессивности», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Глава государства также прокомментировал ситуацию с военными расходами. «Да, у нас немаленькие расходы сегодня, это 6,3% ВВП, много ли это или мало? Я считаю, что много. И это, конечно, одна из проблем, в том числе это бюджеты, которые мы должны решать, и мы решаем их достойно», – заявил президент.

    Ранее президент России во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии. Кроме того, Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.

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    27 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.

    «Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также напомнил, что в России в 2024 году рост экономики составил 4,3%, а в 2023 году – 4,1%. Президент отметил, что в текущем году рост будет скромнее, так как власти стремятся снизить инфляцию.

    Ранее Путин заявил, что попытки Запада присвоить российские активы способны ускорить реформу платежных систем в мире. Кроме того, российский лидер выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран.

    Комментарии (46)
    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    27 июня 2025, 20:15 • Новости дня
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск задал провокационный вопрос верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

    Маск написал под постом Хаменеи в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Америка – большой сатана или величайший сатана?» Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном. Он также сообщил, что иранской стороне удалось нанести ущерб американской военной базе, расположенной в Катаре.

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    28 июня 2025, 09:25 • Новости дня
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и ответил на него европейским парламентариям.

    По словам Дэвиса, Зеленский говорил о необходимости поражения России, а европейские политики встречали его слова аплодисментами, передает «Царьград».

    Он выразил мнение, что подобная реакция свидетельствует о коллективной утрате адекватности у депутатов, которых, вероятно, вводят в заблуждение такие лидеры, как Стармер и Макрон.

    Дэвис также считает, что поддержка подобных заявлений лишь способствует росту числа жертв среди тех, кого эти политики якобы защищают.

    Он отметил, что в НАТО уже признают приближающееся падение режима Зеленского и выразил опасения, что это может быть использовано для усиления военной истерии в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил ЕС продолжить «покрытие бюджетных потребностей» Украины.

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    27 июня 2025, 23:10 • Новости дня
    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»

    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса не принадлежала России

    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
    @ t.me/truonline

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе спора с жителями мэр Одессы Геннадий Труханов на русском языке заявил, что город никогда не принадлежал России.

    Украинские СМИ пишут, что Геннадий Труханов вступил в перепалку с жителями города после вопроса о судьбе памятника Александру Пушкину, который в конце 2024 года депутаты Одесского горсовета решили снести. Сооружение, находящееся под охраной ЮНЕСКО, стало причиной споров в обществе, передает РБК.

    Во время ссоры Труханов на русском языке заявил:, что Одесса – это «не русский город и никогда России не принадлежала». «У нас своя история и своя жизнь», – заявил мэр, посоветовав жителю «меньше ссылаться на Путина».

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы.

    Помощник президента России Патрушев заявил, что большинство одесситов не связывают будущее города с киевскими властями.

    Президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским.

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    27 июня 2025, 22:18 • Новости дня
    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского

    Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв

    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский продолжает удерживать власть из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, с политической точки зрения он уже мертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, Владимир Зеленский с политической точки зрения уже мертв, однако у него есть причины цепляться за власть, передает RT.

    Дипломат считает, что у него есть причины не проводить выборы, чтобы избежать любой ценой ответственность за украденные деньги и «гнева людей, которых он страшно подвел».

    Небензя добавил, что на Украине и среди иностранных спонсоров Зеленскому уже задают вопросы по поводу похищения миллиардов долларов из полученной помощи. По его словам, даже администрация Джо Байдена предпринимала попытки призвать Зеленского к отчету за потраченные средства.

    Постпред России при ООН также заявил, что, по его мнению, разоблачение главы киевского режима, когда оно произойдет, будет очень жестким.

    Ранее бывший помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до полного истощения людских ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский оказался в крайне сложном положении.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, и назвал Зеленского неадекватным руководителем.

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    27 июня 2025, 16:15 • Новости дня
    Священник рассказал о считающейся грехом орфографической ошибке

    Священник назвал грехом написание слова «Бог» с маленькой буквы

    Священник рассказал о считающейся грехом орфографической ошибке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, заявил, что написание слова «Бог» с маленькой буквы является грехом.

    По его словам, такое написание считается проявлением неуважения и связано с продолжением атеистической идеологии, доминировавшей в прошлом. Ильяшенко отметил, что «Творца неба и земли, который промышляет о каждом человеке, Господа Бога, можно писать только с большой буквы. Это знак нашего преклонения, благословения и благодарности», передает Lenta.Ru.

    Священник выразил сожаление, что среди ученых встречается иное мнение, и назвал подобную позицию неприемлемой с религиозной точки зрения.

    Накануне в РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов.

    Ранее священник указал на недопустимость для православных традиции оставлять еду на могилах и поминать усопших спиртным.

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    27 июня 2025, 19:50 • Новости дня
    Госдума решила изменить правила взыскания долгов по ЖКХ

    В Госдуму внесен законопроект о взыскании долгов ЖКХ через РСО

    Госдума решила изменить правила взыскания долгов по ЖКХ
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект, позволяющий действующим управляющим организациям (УО) передавать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (РСО), внесен в Госдуму.

    В пояснительной записке уточняется, что сейчас такой возможностью обладают только вновь выбранные управляющие организации, а изменения предлагают распространить и на действующие УО при согласии обеих сторон, передает РИА «Новости».

    Авторы документа отметили, что РСО может взыскивать долги напрямую с потребителей, поскольку просроченные платежи приводят к сокращению средств на ремонт сетей. В законопроекте подчеркивается, что речь идет именно о праве, а не об обязанности передачи долгов.

    Концепция законопроекта, по мнению разработчиков, не приведет к дополнительным расходам для ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также для жителей многоквартирных домов. Анализ правоприменительной практики показал, что РСО заинтересованы самостоятельно взыскивать просроченную задолженность с собственников помещений.

    Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил о планах Минстроя ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.

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    28 июня 2025, 06:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Небольшие группы российских военных проводят рейды вглубь обороны украинских войск в Купянске, где уже начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Купянск: наши войска, по некоторым данным, уже работают в городе», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, армейские подразделения проводят разведку боем и определяют огневые точки ВСУ внутри города. Российские силы действуют как «ряд малых групп».

    «Наши военнослужащие совершили ряд рейдов в глубину обороны противника именно в самом Купянске», – сказал он.

    Он отметил, что этими действиями армия России ведет подготовку к возможному полномасштабному входу в город.

    Также, по словам Марочко, на Сумском направлении продолжается формирование буферной зоны, а продвижение российских войск от границы превышает 13,5 км. Он добавил, что главные успехи отмечены у Кондратовки и Юнаковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что украинские подразделения, которые в ВСУ считаются элитой, понесли значительные потери у Юнаковки в Сумской области.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

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    28 июня 2025, 10:44 • Новости дня
    Пушков назвал высказывания датского генерала о России глупостью года
    Пушков назвал высказывания датского генерала о России глупостью года
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Арктического командования Дании о якобы российской угрозе в Гренландии.

    В своем Telegram-канале он указал, что слова датского генерала Андерсена претендуют на звание самой нелепой реплики года.

    Пушков отметил, что до этого в подобном «конкурсе» раньше лидировал президент Франции Эммануэль Макрон со словами о «русских у ворот Парижа», однако теперь датский военный обогнал его, выразив опасение появления российских сил на Гренландии.

    Сенатор также с иронией выразил удивление тем, что генерала не волнуют заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии ради стратегических интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания перебросила истребители F-16, два вертолета и фрегат в Гренландию для усиления военного потенциала и патрулирования западного побережья острова.

    Президент Франции Эммануэль Макрон 15 июня посетит Гренландию для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества на фоне новых попыток Дональда Трампа установить контроль над островом.

    Пентагон рассматривает возможность передачи Гренландии из-под Европейского командования в ведение Северного командования уже на этой неделе.

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    27 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Правительство России готовит письмо Армении из-за возникших противоречий

    Оверчук: Россия готовит письмо Армении по противоречию с нормами ЕАЭС

    Правительство России готовит письмо Армении из-за возникших противоречий
    @ Jurgen Heinrich/imago/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готовит официальное письмо для Армении с указанием на противоречия между сближением этой страны с Евросоюзом и правилами Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

    По его словам, сейчас готовится обращение к армянскому коллеге Мгеру Григоряну, в котором Россия фиксирует, что действия Еревана по гармонизации законодательства с ЕС идут вразрез с нормами ЕАЭС, передает ТАСС.

    Оверчук сообщил, что Россия рассматривает варианты применения соответствующих мер в отношении Армении. Он подчеркнул: «Мы наблюдаем за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Европейским союзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе Республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации».

    Вице-премьер России пояснил, что речь идет, в частности, о новых правилах сертификации продовольственных товаров, поставляемых из стран, не входящих в ЕАЭС. Это может привести к появлению на внутреннем рынке союза продукции, не соответствующей обязательным стандартам. Оверчук добавил, что данный вопрос вынесен на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии.

    Он также напомнил, что парламент Армении уже принял закон, декларирующий стремление страны к вступлению в Евросоюз. Российская сторона, по словам Оверчука, внимательно следит за развитием ситуации, при этом подчеркивает уважение к выбору армянского народа. Однако вице-премьер отметил, что одновременное членство Армении в ЕАЭС и ЕС невозможно, и эту позицию подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    В минувшую пятницу Оверчук заявил, что российские власти считают, что углубление связей Армении с Евросоюзом может привести к введению ограничений на авиасообщение с Россией.

    Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, инициирующий процесс вступления страны в Европейский союз. Парламент Армении ранее утвердил законопроект о начале этого процесса, несмотря на отсутствие предложения о членстве со стороны ЕС.

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    28 июня 2025, 10:14 • Новости дня
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    New York Times: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска заняли ряд территорий на Украине, что привело к сокращению месторождений редкоземельных металлов под контролем Киева, пишет New York Times.

    Уточняется, что украинская сторона лишилась возможности использовать эти ресурсы для потенциальных сделок с Соединенными Штатами, передает Ura.ru.

    Издание отмечает, что российские военные установили контроль над литиевым месторождением в Донецкой области, которое Киев рассматривал как ключ к развитию экономического сотрудничества с Вашингтоном.

    Газета указывает, что этот актив планировалось задействовать в стратегическом соглашении между Украиной и США по поставкам критически важных минеральных ресурсов.

    По информации издания, сейчас российские войска приближаются к новым залежам титана, урана и других полезных ископаемых, что еще больше ограничивает экономические возможности киевских властей.

    Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.

    Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

    Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.

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    27 июня 2025, 15:54 • Новости дня
    Захарова объяснила неосведомленность Мерца о вызове посла ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил, что ему неизвестны причины вызова посла ФРГ Александера Ламбсдорфа в российское министерство иностранных дел.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что за сутки до этого было официально объявлено о причинах вызова – это третирование российских журналистов в Германии и ответные меры со стороны России.

    По словам Захаровой, посол Германии в Москве не владеет русским языком и обратился за помощью переводчика при посещении российского МИД. Она предположила, что немецкие дипломаты не смогли донести до канцлера Мерца информацию, так как не перевели ее на немецкий язык.

    «Сутки назад было заявлено, что причина вызова – третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны. Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели», – написала дипломат.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

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    Как Москва освобождала Молдавию от румынской оккупации

    28 июня исполняется 85 лет с момента присоединения Бессарабии и Северной Буковины к Советскому Союзу. В нынешней Молдавии о тех событиях предпочитают не вспоминать, зато в России их считают серьезным решением территориального вопроса, которое сыграло важную роль на пути к современной молдавской государственности. Подробности

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    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях

    В Финляндии разорилась компания Arctic International, специализирующаяся на сборе и переработке ягод – заявление о банкротстве подано в суд. Ей принадлежала крупнейшая в стране клубничная ферма. За падением Arctic International скрывается драматическая история лжи и лицемерия: типичными для ЕС обещаниями процветания и терпимости прикрывались расизм и настоящее рабство. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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