Студенты в Белграде потребовали досрочных выборов и сноса лагеря сторонников Вучича

Tекст: Мария Иванова

Масштабный оппозиционный студенческий протест проходит 28 июня в Белграде на площади Славия, сообщает ТАСС.

На митинг собрались несколько тысяч человек, среди которых много студентов с символикой своих факультетов и флагами Сербии. Атмосфера на площади оживленная, звучат лозунги «Качай!», а протестующие используют свистки и вувузелы.

Организаторы установили сцену для выступлений студенческих спикеров. К протестующим присоединилась колонна из нескольких сотен мотоциклистов, выражающих солидарность. Несмотря на массовость акции, значительного присутствия полиции вблизи площади нет: отдельные экипажи патрулируют прилегающие улицы, где также перекрыто движение транспорта.

Студенты уже семь месяцев блокируют работу вузов, требуя от властей назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента Сербии Александра Вучича у здания парламента. Организаторы заявили, что срок их ультиматума истекает в 21.00 по местному времени (22.00 мск), после чего они готовы перейти к мерам гражданского неповиновения, если требования будут проигнорированы.

Президент Вучич ранее подчеркивал, что протестное движение нанесло серьезный ущерб системе образования и стабильности страны. Он отмечал, что акции координируются из-за рубежа, а также предупреждал о возможных актах насилия со стороны митингующих вечером 28 июня, заверяя при этом, что государственные органы обеспечат безопасность граждан.

Выход митинга совпал с сербским национальным праздником Видовдан, который отмечают 28 июня в память о битве на Косовом поле 1389 года. Дата имеет важное символическое значение для сербского народа и часто становится фоном для политических выступлений.

Ранее сообщалось, что в Белграде вечером 28 июня на фоне празднования Видовдана ожидаются массовые оппозиционные протесты с ультиматумом властям.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД в конце мая, заявление российской разведки породило политический взрыв в Сербии.