Между митингующими в Белграде и полицией начались столкновения

Митингующие в Белграде стали нападать на полицейских и кидать в них бутылки

Tекст: Ирма Каплан

«Я решительно осуждаю жестокие нападения участников необъявленного митинга на площади Славии на сотрудников полиции. Полиция примет все меры по установлению общественного порядка, отразит все нападения и применит все полномочия для отражения нападений, а также арестует всех, кто напал на полицию», – приводит слова министра Дачич телеканал Pink.

Митингующие начали сеять хаос, оскорблять и нападать на полицейских с помощью палок и скрывая лица за масками. Протестующие бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью и газовые шашки.

По данным корреспондентов, даже в рядах митингующих произошли стачки, они дрались друг с другом.

Также митингующие атаковали студентов в Парке пионеров: они бросают в студентов бутылки, некоторые вооружены дубинками, уточнили на телеканале.

Там добавили, что в этот раз число протестующих все-таки меньше, чем 15 марта, когда проходила всеобщая акция массового протеста «15-го для 15-ти».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, требования досрочных парламентских выборов в Сербии объединили около 36 тыс. протестующих, заблокировавших центр Белграда. Там несколько тысяч студентов и оппозиционеров собрались на митинг с требованием проведения досрочных выборов и ликвидации палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича.