Президент Сербии призвал митингующих к миру и заверил в силе государства

Tекст: Ирма Каплан

Сербский президент в обращении к митингующим призвал к миру, а остальных граждан заверил в том, что государство сильное и выполнит свои обязанности по защите граждан и стабилизации обстановки, передает телеканал Pink.

«Мы не будем участвовать ни в каких военных провокациях, мы не будем ни с кем воевать. Я горжусь Сербией, ее порядочностью, а также ее смелостью сохранять свою независимость, ее приверженностью соблюдению международно-правовых норм», – заявил Вучич в размещенном в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России и запрещенной) видео.

В субботу толпа в центре Белграда скандировала «Мы хотим выборов!», заполнив центральную площадь Славии и несколько кварталов вокруг нее. Напряженность во время митинга доходила до критического уровня, сотрудники спецназа были размещены вокруг правительственных зданий и вблизи лагеря сторонников Вучича в центре Белграда.

Между сотрудниками спецназа и группами протестующих возле лагеря произошли стычки. Студенты выступили с речами перед собравшимися, сообщила газета Jersey Evening Post.