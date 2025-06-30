Советник президента Сербии Вучевич призвал силовиков усмирить подстрекателей

Tекст: Ирма Каплан

По словам Вучевича, нельзя позволять экстремистам парализовать страну и спровоцировать насилие, так как это их единственная цель.

«Требуем немедленной реакции и обеспечения нормальной жизни гражданам страны от соответствующих органов. Нет насилию! Нет агрессорам! Сербия победиь!» – написал он в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Советник президента обвинил протестующих в «болезненных политических амбициях», которые призывают к братоубийственной войне и ничего общего не имеют с борьбой за права, справедливостью или демократией.

«Это все лживые и пустые лозунги бастующих, которые агрессивнее нарушают конституцию и законы, требуя амнистии для тех, кто готовил государственный переворот» – отметил Вучевич.

Он добавил, что провокаторы не могут смириться с тем, что у них не вышло реализовать цветную революцию, поэтому они будут продолжать, будут сильнее мешать людям, блокировать дороги, как уже произошло в Белграде, Нови-Саде и других городов Сербии.

«В Сербии не будет диктатуры улиц. Власть в Сербии не получат те, кто дает добро на штурм государственных органов», – резюмировал он.

Во второй день митингов в Сербии протестующие стали агрессивнее, они перекрывали дороги покрышками, останавливали автомобили, в соцсетях также велась агрессивная агитация с призывами выходить на улицы.

Около 20 митингующих заблокировали въезд в Обреновац, на Панчевском мосту митингующие остановили машину, в которой ехала семья с младенцем, заставили выйти и не давали проехать, в Нови-Саде перекрыли центральный перекресток и разгромили офис Сербской прогрессивной партии, перед Дворцом правосудия в Белграде толпа скандировала «арестовать Вучича» и выкрикивала оскорбления в адрес властей, сообщил телеканал Pink.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе беспорядков в Белграде пострадали 48 полицейских, а 77 человек были задержаны, включая одного несовершеннолетнего. Главный прокурор Высшей прокуратуры Белграда Ненад Стефанович заявил, что все причастные к нападениям на сотрудников полиции и госучреждения будут идентифицированы и привлечены к ответственности.