Посол России в США прибыл в МИД

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в российский МИД для консультаций, но от комментариев воздержался.

Накануне Антонов принял участие в заседании комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме.

Тем временем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не удивлена решением Евросоюза о введении санкций против российских граждан, передает РИА «Новости».

«В противовес нормальному сотрудничеству в международных делах Запад противопоставляет политику односторонних санкций. Это действительно стала уже политика, плохая традиция, которую нужно искоренять. Но, к сожалению, наши западные партнёры, наоборот, ее только наращивают. Понимая все эти тенденции, мы не удивлены были решением Совета ЕС от 22 марта о введении очередных ограничительных мер в отношении двух российских граждан, а также представителей ряда других государств в рамках глобального режима правочеловеческих санкций ЕС», – сказала Захарова.

По ее словам, Евросоюз продолжает неправомерную политику односторонних санкций, которая противоречит международному праву. «Такая линия ведет к деструктивным тенденциям, к хаосу в международных делах, она чревата усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений. Мы выступаем категорически против политизации правочеловеческой проблематики», – добавила Захарова.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в него попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. На этом фоне в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС.