В Московской области стартовал VI Всероссийский форум «Дигория»

Приветствие участникам «Дигории» направил президент Владимир Путин, которое озвучил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Глава государства подчеркнул, что форум объединяет на своей площадке талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновленных смелыми, новаторскими идеями молодых ученых, тех, кто искренне стремится внести свой созидательный, интеллектуальный вклад в решение ключевых задач развития страны.

«Программа нынешнего Форума по-настоящему впечатляет. Вас ждет богатая палитра серьезных, интересных мероприятий: лекций и семинаров, мастер-классов и круглых столов, встреч с известными политиками, деятелями культуры, журналистами. И конечно, предстоящие дни будут наполнены обсуждением тем, волнующих сегодня молодежь. Убежден, что именно в таких творческих, научных аудиториях, жарких спорах и дискуссиях рождаются свежие, нестандартные замыслы и инициативы, предлагаются новые подходы к проблемам, находящимся на острие общественного внимания», – говорится в обращении президента.

Участники форума распределены по пяти направлениям: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии», «Политическое образование и гражданское просвещение». Участников ожидают пленарные заседания, сессии, брифинги, мастер-классы и интерактивные игры, посвященные актуальным вызовам в общественно-политической жизни России, а также глобальным трендам.

Кроме того, на форуме традиционно работает ассессмент-центр и карьерный центр Polit.Job, где молодые профессионалы проходят диагностику своих навыков и собеседования с потенциальными работодателями.

«На форуме собралось очень много представителей разных регионов нашей страны, разных научных школ. И тем важнее становится этот диалог, эти контакты. Они позволяют решать самые насущные проблемы нашего социально-гуманитарного знания, продвигать наши национальные интересы в этой сфере. Для этого необходимо общение и совместная работа», – отметил сопредседатель оргкомитета форума, декан факультета политологии МГУ и президент Российского общества политологов Андрей Шутов.

В рамках форума состоится награждение лауреатов IV Национальной премии «Дигория», цель которой – выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере.

«При оценке проектов мы уделяем особое внимание их оригинальности и нестандартному подходу. Для нас важно найти проекты, выполненные с душой и глубокой вовлеченностью, а также оценить планируемые результаты и масштаб их влияния. Ключевыми критериями для нас являются качество работы, ее новизна, а также потенциал для дальнейшего применения в разных условиях. Кроме того, особое значение мы придаем проектам, которые отражают ключевые ценности нашего времени: гордость за страну, значимость семьи и стремление воплотить мечты в реальность. Именно эти смыслы вдохновляют участников на создание инициатив, способных изменить общество», – добавила гендиректор АНО «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) Анна Федулкина.

ЭИСИ совместно с Федеральным агентством по делам молодежи выступают организаторами форума. В процессе создания и дальнейшей реализации итоговых проектов также принимают участие представители организаций-партнеров. Среди них – АНО «Институт развития интернета», Институт социального маркетинга, Мастерская управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей», Союз организаций атомной отрасли «Атомные города», Министерство науки и высшего образования.

Ранее были определен партнеры номинаций форума «Дигория», среди них Минобрнауки РФ, ЭИСИ, ИРИ.