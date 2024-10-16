Определены партнеры номинаций премии и форума «Дигория»

Партнерами профильных направлений VI Всероссийского форума «Дигория» стали такие организации, как Минобрнауки РФ, ЭИСИ, ИРИ, ИНСОМАР, Мастерская управления «Сенеж» и Союз организаций атомной отрасли «Атомные города». Партнерами номинаций IV Национальной премии «Дигория» стали «Минченко консалтинг», РАПН, РАПК, РАСО, РОП, ВЦИОМ, «Диалог», «Полилог» и другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторами форума выступают ЭИСИ совместно с Росмолодежью. Форум и премия завоевали репутацию ключевых платформ, объединяющих молодых специалистов социально-гуманитарного профиля. Руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев отметил, что платформа предоставляет уникальные возможности, и упомянул, что предыдущий форум в 2023 году обеспечил более 20 участников новыми рабочими местами.

Самыми важными партнерами в направлениях стали: АНО «Институт развития интернета» в медиа, АНО «Экспертный институт социальных исследований» в политической экспертизе и Институт социального маркетинга в политической аналитике. Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула, что молодые эксперты предлагают свежие идеи, необходимые для государственного управления.

Регистрация на форум продлится до 27 октября, а на премию – до 31 октября, заявки принимаются через соответствующие платформы. Экспертный совет премии возглавляет начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных проектов Александр Харичев, и премия вручается по трем номинациям. Возможности, открывающиеся для участников, также были отмечены замруководителя Союза организаций атомной отрасли «Атомные города» Фаиной Милевской, которая указала на важность партнерского взаимодействия с «Дигорией» для улучшения жизни в городах присутствия госкорпорации «Росатом».