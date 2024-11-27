Белоусов поздравил военных с Днем морской пехоты

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале военного ведомства указано, что в своем обращении Белоусов напомнил о богатой 300-летней истории морской пехоты, основанной Петром I. Он отметил, что морские пехотинцы сыграли важную роль в различных военных операциях, включая Великую Отечественную войну, где они показали свою стойкость и преданность.

Белоусов подчеркнул, что в ходе спецоперации 22 морпеха были удостоены звания Героя России. Кроме того, он отметил, что все подразделения морской пехоты были включены в состав гвардии, что свидетельствует о высокой оценке их военных заслуг и боевых навыков.

Такое признание, по его словам, подчеркивает важность и значимость деятельности морской пехоты в современных условиях.

В среду президент Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал, что российские морпехи, будучи воинами трех стихий, во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку.