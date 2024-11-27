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    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

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    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

    23 комментария
    27 ноября 2024, 12:43 • Новости дня

    Белоусов поздравил военных с Днем морской пехоты

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с новым праздником – Днем морской пехоты, подчеркнув их заслуги и достижения.

    В Telegram-канале военного ведомства указано, что в своем обращении Белоусов напомнил о богатой 300-летней истории морской пехоты, основанной Петром I. Он отметил, что морские пехотинцы сыграли важную роль в различных военных операциях, включая Великую Отечественную войну, где они показали свою стойкость и преданность.

    Белоусов подчеркнул, что в ходе спецоперации 22 морпеха были удостоены звания Героя России. Кроме того, он отметил, что все подразделения морской пехоты были включены в состав гвардии, что свидетельствует о высокой оценке их военных заслуг и боевых навыков.

    Такое признание, по его словам, подчеркивает важность и значимость деятельности морской пехоты в современных условиях.

    В среду президент Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России.

    Военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал, что российские морпехи, будучи воинами трех стихий, во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку.

    26 ноября 2024, 16:18 • Новости дня
    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Минобороны: Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэродром Курск-Восточный подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО, сообщило Минобороны.

    «25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (н. п. Халино)», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российские системы противовоздушной обороны, включая ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», сбили семь из восьми запущенных ракет. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения. Также было зафиксировано незначительное повреждение объектов инфраструктуры аэродрома.

    По итогам обследования мест атак было подтверждено, что удары наносились именно ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны.

    Накануне Telegram-каналы сообщили, что украинские военные обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили. Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, при этом этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные. Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

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    26 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зеленский может до инаугурации Трампа отправить войска в контрнаступление, чтобы создать ложное впечатление о возможностях ВСУ. Но неудача будет стоить ему дорого, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Царев отметил, что несмотря на недостаток ресурсов, контрнаступление ВСУ не следует исключать. «Несмотря на явный недостаток ресурсов, я бы не отметал контрнаступление ВСУ на каком-либо участке как невозможное», – написал экс-депутат Рады в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что попытка к инаугурации Дональда Трампа создать иллюзию способности ВСУ навязывать инициативу может дорого обойтись президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае неудачи. Однако, по мнению Царева, Зеленский «может рискнуть и попробовать».

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский анонсировал контратаки украинских войск. По его словам, победа невозможна, если ВСУ будут действовать только в обороне. Ранее Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной ситуации на фронте.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    26 ноября 2024, 14:53 • Новости дня
    ФСБ объявила о высылке британского дипломата

    ФСБ: Британский дипломат Прайор лишен аккредитации за подрывную деятельность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны, сообщила ФСБ.

    Дипломат, «сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе», при оформлении въезда в Россию указал ложные данные, что является нарушением законодательства, пояснили в ЦОС ФСБ, передает РИА «Новости». ФСБ также обнаружила признаки его участия в разведывательно-подрывной деятельности, которая угрожает безопасности государства.

    На основании этих фактов Министерство иностранных дел России в сотрудничестве с другими ведомствами приняло решение о лишении Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в двухдневный срок.

     «ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами», – подчеркнули в российской спецслужбе.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

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    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

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    26 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото атаковавших аэродром в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены обломки американских дальнобойных ракет ATACMS, накануне атаковавших аэродром Курск-Восточный в Курской области.

    На фото из Telegram-канала военного ведомства показаны фрагменты уничтоженных российской ПВО ракет ATACMS американского производства.

    Во вторник Минобороны сообщило, что аэродром Курск-Восточный 25 ноября подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения.

    Также сообщалось, что 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области.

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    26 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    Россия не вернулась в Исполсовет ОЗХО

    Россия не смогла вернуться в Исполсовет ОЗХО

    Tекст: Валерия Городецкая

    На состоявшемся голосовании в рамках 29-й Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) России не удалось получить место в Исполнительном совете на 2025-2027 годы.

    Два места от восточноевропейской группы достались Северной Македонии и Чехии, набравшим 86 и 128 голосов соответственно, передает ТАСС. Россия получила 56 голосов.

    Посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что сложившаяся ситуация является признаком кризиса в организации. Он подчеркнул, что при формировании состава совета важно учитывать справедливое географическое распределение и политические интересы безопасности, но по политическим мотивам препятствуется участие определенных стран.

    Тарабрин отметил, что на Россию приходится почти 37% объектов в Восточной Европе, подлежащих инспекциям ОЗХО. Он добавил, что Россия уничтожила крупнейший в мире арсенал химического оружия, доставшийся от СССР, и обладает уникальной экспертизой в этой области. Он также подчеркнул, что Чехия и Северная Македония в своих заявлениях бросали тень на Россию, а не говорили о своих достижениях.

    В ноябре прошлого года Россия лишилась места в Исполнительном совете ОЗХО по результатам голосования. В октябре Россия выдвинула свою кандидатуру на одно из двух свободных мест в Исполнительном совете ОЗХО.

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    26 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    WP: Украину вскоре могут подтолкнуть к переговорам с Россией
    WP: Украину вскоре могут подтолкнуть к переговорам с Россией
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские и европейские чиновники обсуждают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, пишет Washington Post (WP).

    Как говорится в материале WP, источники издания отмечают, что эти переговоры могут включать территориальные уступки со стороны Украины, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отмечается, что ранее в Европейском союзе тема мирных переговоров была практически табуирована, но теперь наблюдается «тихое признание» возможности территориальных уступок для достижения мира.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.

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    26 ноября 2024, 21:15 • Новости дня
    Кустурица назвал себя россиянином

    Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство

    Кустурица назвал себя россиянином
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство, отметив, что уже считает себя россиянином.

    В интервью телеканалу «Москва 24» Кустурица рассказал о своих планах получить гражданство России, передает ТАСС. По его словам, он уже считает себя россиянином. «Российское [гражданство получать] буду, да», – подтвердил он свои намерения.

    Кустурица выразил сожаление о недостаточном культурном сотрудничестве между Россией и Сербией, подчеркнув, что жители этих стран представляют очень близкие культуры. Режиссер уже обладает двумя гражданствами – сербским и французским.

    Ранее Кустурица не исключил возможности оформления российского гражданства. Он также заявил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе произошли в России, приводя в пример композиторов Рахманинова и Мусоргского, а также величие произведения «Война и мир» Толстого.

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    26 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Для детей мигрантов запланировали создать образовательные центры

    Кравцов рассказал о планах создать центры изучения русского языка для детей мигрантов

    Для детей мигрантов запланировали создать образовательные центры
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России планируют открыть центры по изучению русского языка для детей мигрантов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

    Кравцов отметил, что вопрос создания таких центров активно прорабатывается, однако точные сроки их открытия пока сложно назвать, передает ТАСС. По его словам, это может занять два-три года.

    «Да, такие центры [по изучению русского языка] планируются создать. В какие сроки? Сложно сказать, <…> но этот вопрос сейчас прорабатывается. Может, в течение двух-трех лет. Обязательно, конечно, такие центры помощи в изучении русского языка надо создавать», – сказал министр.

    Напомним, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Ранее педагоги раскритиковали идею не принимать в школы не говорящих по-русски детей мигрантов.

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    27 ноября 2024, 10:51 • Новости дня
    Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
    Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука.

    Власти Германии закрыли немецкое бюро Первого канала и обязали сотрудников Ивана Благого и Дмитрия Волкова покинуть страну, передает РИА «Новости».

    Решение связано с репортажем о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука, который подозревается в подрыве на газораспределительной станции в Калининграде.

    По словам Благого, Гайдук пытался ввезти в Россию взрывчатку и дело возбуждено по статьям «Контрабанда взрывчатых веществ» и «Террористический акт». Съемочная группа работала в Гамбурге, где Гайдук проживал и встречался с куратором из украинских спецслужб.

    Спикер МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Россия готовит ответные меры на закрытие бюро. «Сегодня будут объявлены ответные меры», – заверила она.

    Ранее в ноябре ФСБ России задержала Гайдука, прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии на энергетическом объекте, в его автомобиле нашли взрывчатку.

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    26 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Посол Британии Кейси прибыл в МИД из-за разведдеятельности сотрудника дипмиссии

    Посол Британии Кейси прибыл в МИД России по вызову из-за разведдеятельности сотрудника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Британии в Москве Найджел Кейси приехал в МИД России после вызова, связанного с разведывательной деятельностью одного из сотрудников британской миссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила информацию о вызове британского посла, передает ТАСС. «В МИД вызван британский посол», – заявила она.

    Напомним, второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

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    27 ноября 2024, 06:46 • Новости дня
    Китай начал расследование против министра обороны по подозрению в коррупции

    Financial Times: Китай начал расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня из-за подозрений в коррупции

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские власти начали расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня по подозрению в коррупции. Это уже третье расследование в отношении действующего или бывшего министра обороны подряд.

    Власти Китая инициировали расследование против министра обороны Дун Цзюня в контексте коррупционного скандала, который охватил высшее руководство Народно-освободительной армии Китая, передает Financial Times. Источники издания в США сообщили, что Дун Цзюнь был назначен на пост в декабре 2023 года после увольнения его предшественника, также обвиненного в коррупции.

    По данным американских официальных лиц, знакомых с ситуацией, Дун Цзюнь оказался под следствием из-за подозрений в коррупции. Это расследование стало частью более масштабной проверки внутри НОАК, направленной на выявление коррупционных схем. Дун Цзюнь является уже третьим министром обороны подряд, который оказался под следствием по подозрению в коррупции.

    Назначение Дун Цзюня в декабре 2023 года стало попыткой укрепить доверие к руководству НОАК после отставки предыдущего министра. Однако новые подозрения в коррупции ставят под сомнение эффективность антикоррупционной кампании, проводимой в Китае в последние годы. Власти продолжают бороться с коррупцией на всех уровнях, стараясь улучшить имидж армии и ее руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший председатель правления Bank of China Лю Ляньгэ получил смертный приговор за взяточничество с отсрочкой исполнения на два года и конфискацией имущества. В Китае казнили трех педофилов, среди которых школьный учитель, рабочий и крестьянин, двое из которых были признаны виновными в серийных изнасилованиях. Бывшая глава округа в Китае Чжун Ян приговорена к 13 годам за коррупцию, имея 58 любовников и используя должностное положение для романтических связей.

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    26 ноября 2024, 14:47 • Новости дня
    Крупнейшее месторождение йода открыли в Архангельской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Архангельской области обнаружили крупнейшее месторождение йода, что позволит развивать производство в фармацевтической, косметологической сферах и для нужд ВПК, сообщил глава региона Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Цыбульский подчеркнул, что до санкционного периода практически весь йод импортировался, но теперь, благодаря созданию территории опережающего развития «Столица Севера», область сможет обеспечить собственные потребности в йоде, передает ТАСС.

    «Сегодня мы открыли одно из крупнейших месторождений йодных вод, сейчас запускаем проект по добыче этого йода», – заявил губернатор.

    Он также отметил, что поддержка проекта со стороны федерального правительства и президента России была решающей для его реализации. Кроме того, он указал на значимость этого проекта для ВПК.

    Ранее ученые института нефти и газа провели геологические исследования в Красноярском крае и Якутии и выявили перспективные зоны для разработки новых месторождений нефти и газа.

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    26 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    МИД выразил протест послу Британии по поводу ситуации с дипломатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил протест послу Британии Найджелу Кейси из-за выявленных ложных сведений в анкете второго секретаря британского посольства Эдварда Уилкса и заявил о намерении ужесточить требования к британским дипломатам.

    Согласно заявлению российского МИД, Уилкс указал заведомо ложные сведения при получении разрешения на въезд в Россию, передает РИА «Новости».

    Российские власти выразили недовольство действиями британского дипломата и сообщили о планах ужесточить требования к заполнению анкет британскими дипломатами. «Российская сторона настоятельно рекомендует гражданам Великобритании при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом», – подчеркнули в российском МИД.

    Напомним, второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны. Посла Британии в Москве Найджела Кейси вызвали в МИД России из-за разведдеятельности сотрудника дипмиссии.

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    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

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    Украинские политики и чиновники возмущены – уехавшие в свое время из зоны боевых действий граждане страны массово возвращаются домой. То есть на территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации. Однако винить за это киевский режим может только себя: Украина фактически бросила переселенцев – в отличие от России. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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