Эксперт рассказала о формирующих легитимность выборов в Госдуму инструментах

«Легитимность выборов в Госдуму будет обеспечена разветвленной сетью общественных наблюдателей и разнообразием партий-участников», – заявила газете ВЗГЛЯД общественник Алена Булгакова, комментируя ранее опубликованное в СМИ мнение о том, что «для Кремля сейчас важнее легитимность выборов в Госдуму, а не размер думского большинства».

«Легитимность выборов – это задача, которая касается в том числе независимых наблюдателей. Общественная палата РФ совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) запустили беспрецедентный проект по обучению организаторов наблюдателей. И здесь важную роль играют методические рекомендации», – рассказала член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Алена Булгакова.

Собеседница также отметила, что на сегодняшний день «проведено 56 межрегиональных семинаров по подготовке таких групп, охвачены все субъекты РФ без исключения». «А с марта началось обучение непосредственно наблюдателей, которые и призваны обеспечить легитимность выборов. Большинство партий, включая парламентские, направили своих представителей на эти курсы. В итоге к сентябрю должно быть подготовлено более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые проведут квалифицированный мониторинг думских выборов во всех уголках страны», – сказала член ОП.

«Предыдущие местные выборы также показали востребованность в регионах новых партий. Они усиливают интерес избирателей, повышают явку и легитимность выборов. Потому самое главное, чтобы граждане смогли реализовывать свои конституционные права, и чтобы это проходило в рамках закона – открыто и гласно. Легитимность, доверие избирателей к самой процедуре выборов и их результатам всегда стояла во главе угла, поэтому все усилия в подготовке выборов будут направлены именно сюда, а не на победу какой-то одной партии», – резюмировала Булгакова.

Ранее в газете «Коммерсант» был опубликован посвященный предстоящим парламентским выборам материал, в котором приведено мнение председателя правления Центра политических технологий Борис Макаренко. Он полагает, что ЕР займет первое место по спискам с большим отрывом и выиграет подавляющее большинство одномандатных округов. «Какой-то крайний (негативный - прим. ВЗГЛЯД) вариант маловероятен. Для этого не хватит одного "черного лебедя" или даже пары. Для этого они должны просто стаями залетать к нам каждый день»,— приводит газета его слова. При этом политолог полагает, что «для Кремля сейчас важнее легитимность выборов, а размер думского большинства – это второй вопрос».

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин принял решение возглавить партийный список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму.