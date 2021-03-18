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В Чехии расследуют 21 случай смерти после вакцинации от COVID-19
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За неделю в Чехии общее число смертей, заявленных как возможный результат вакцинации, возросло с 11 до 21, сообщил Государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ).
«Общее число смертных случаев, которые подозреваются во взаимосвязи с вакцинацией от коронавируса, составляет 21, за последние 7 дней их количество возросло на 10. Всего институтом получено 1 923 сообщения о различных нежелательных последствиях вакцинации», – передает сообщение института РИА «Новости».
Однако ГИКЛ подчеркивает, что все заявленные случаи – лишь подозрения, но ни в коем случае не доказанные нежелательные последствия вакцинации.
«Между прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без какой-либо взаимосвязи причин. Также могут быть заявлены такие нежелательные последствия, которые неправильно сформулированы», – отмечает институт.
По данным ГИКЛ, из 1 923 заявленных случаев нежелательных последствий значительную часть, а именно 1 068 случаев, составляют самые банальные, например, повышение температуры, озноб, усталость, общая слабость, а также боли или покраснения в месте инъекции.
Все заявленные случаи подробно изучают специалисты, о самых серьезных сообщается в
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).
Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Чехии с 27 декабря 2020 года. В стране применяются вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
В Польше вводится тотальный локдаун из-за коронавируса
Власти Польши приняли решение ввести локдаун на территории всей страны, заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.
«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», – цитирует Недзельского РИА «Новости».
По его словам, локдаун будет действовать с 20 марта по 9 апреля. В Польше закроются торговые объекты, образовательные учреждения, кроме дошкольных, учреждения спорта и туризма, гостиницы и хостелы.
Министр пояснил, что в среднем по стране дневная заболеваемость коронавирусом составляет 47,9 на 100 тыс. человек.
«Сегодня мы под впечатлением от превышения очередного психологического порога, что касается числа заболевших. Темп распространения вируса не снижается, а третья волна пандемии ускоряется. В отношении этой ситуации мы должны предпринять решительные шаги», – добавил глава ведомства.
Главной причиной таких темпов распространения заболевания, по его словам, является британский штамм вируса. «Процентная составляющая британской мутации уже достигла 52%», – пояснил министр.
За последние сутки в стране подтвердился коронавирус у 25 тыс.52 человек, число новых случаев по сравнению с прошлой средой выросло на тысячи.
В начале марта несколько случаев инфицирования британским штаммом коронавируса выявили в Белоруссии. По данным белорусских властей, первые образцы этого штамма проникли в страну из Польши, Украины и Египта.
«Спутник V» поддержали главы трех регионов Германии
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Премьер-министры трех федеральных земель Германии – Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии – поддержали российскую вакцину «Спутник V», сообщили издания редакционной группы Funke.
«По таким вопросам, как здравоохранение, медицина и вакцины, важную роль играет доверие. Россия в плане науки – большая страна. И у меня нет сомнений, что ученые там смогли создать эффективную вакцину», – приводит ТАСС слова премьера Саксонии Михаэля Кречмера. «Вакцину нужно допустить», – подчеркнул политик.
Глава Тюрингии Бодо Рамелов со своей стороны сказал, что «зависимость от [вакцины компании] AstraZeneca делает германскую прививочную кампанию уязвимой». «Поэтому важно наконец-то рассмотреть тему «Спутника V», – сказал он. Политик выступил против политического решения относительно российской вакцины.
«Когда речь идет о здоровье, то происхождение вакцины не должно играть роль, – сказал премьер Cаксонии-Анхальт Райнер Хазелоф. – Когда я был ребенком, я получил российскую вакцину от полиомиелита, и никаких проблем не было».
Напомним, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. В понедельник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
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Вирусолог назвал причину для роста заболеваемости COVID вопреки весеннему потеплению
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В весенний период заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжит снижаться. Но если люди не будут вакцинироваться, то количество инфицированных снова начнет расти, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.
Количество заболевших в России постепенно снижается. Так, по данным на 17 марта, за сутки выявлено практически 8998 новых случаев коронавируса, что на 395 случаев меньше, нежели днем ранее.
«Сейчас заболеваемоость коронавирусной инфекцией будет снижаться. В России падение заболеваемости идет последние недели. Поэтому, думаю, что, по крайней мере, весной эта тенденция сохранится», – говорит Альштейн.
Он отметил, что пока затрудняется сказать, как снизится ежесуточное количество заболевших в день. Но при этом уверен, что число заболевших стабилизируется на каком-то уровне.
«Достигнув определенного уровня, заболеваемость пойдет ровно. Но она опять пойдет вверх, если люди не будут вакцинироваться. Кроме того, в весенний период, к лету, иммунитет не так сильно понижается, как осенью – становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше», – считает вирусолог.
В качестве еще одной угрозы Альштейн называет появление и распространение новых штаммов вируса, которые могут быть более заразными. Тем не менее врач прогнозирует, что эпидемия все-таки продолжит идти на спад.
Ранее ученые пришли к выводу, что весенний сезон поспособствовал быстрому распространению коронавирусной инфекции в 2020 году.
Попова призвала носить маски привитых и переболевших COVID
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса.
По ее словам, даже у человека, имеющего иммунитет к коронавирусу, на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться живой и способный заражать других людей вирус.
«Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом на сегодня уже убежденно говорят. Поэтому это надо иметь в виду всегда, что человек, который привит, человек, который переболел, имеет иммунитет, он все-таки должен носить маску и защищать окружающих», – сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», отвечая на вопрос, может ли привитый человек или переболевший быть носителем вируса, передает РИА «Новости».
При этом передача коронавируса от человека к человеку чаще всего, как отметила Попова, происходит внутри семьи. «Вот соблюдать правила внутри семьи, дома у себя в случае, если кто-то инфицирован, мы пока еще должным образом не научились. Если кто-то чувствует себя плохо, то такого члена семьи нужно обязательно по возможности изолировать внутри семьи, оградить. Если есть свободная комната, у него должна появиться эта отдельная комната, куда никто больше не ходит», – добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что москвичи и гости столицы, вероятнее всего, продолжат носить маски и перчатки весь год.
Напомним, в феврале Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.
Кроме того, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.
Умер президент Танзании Магуфули
Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62 году жизни, сообщило Reuters.
«Президент Объединенной Республики Танзания, достопочтенный доктор Джон Помбе Джозеф Магуфули умер от болезни сердца в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе (столица Танзании), где он проходил лечение», – приводит ТАСС слова вице-президента Танзании Самии Хасан Сулуху.
Британская медиагруппа Би-би-си со ссылкой на лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису сообщила 10 марта, что 61-летний Магуфули находится в больнице в Кении в связи с коронавирусом и проблемами с сердцем.
Напомним, 2 декабря 2020 года умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен. По словам родственников политика, причиной смерти бывшего французского лидера стало вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). В ноябре того же года из-за вызванных коронавирусом осложнений умерла супруга бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
Канцлер Австрии призвал ЕМА к скорейшему допуску «Спутника V» в ЕС
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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии ее безопасности, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
«Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше», – приводит слова Курца ТАСС.
«Это вполне реально», – заявил Курц в эфире телеканала «Ое-24.ТВ» в ответ на вопрос, сможет ли Австрия получить для применения «Спутник V».
Напомним, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 9 марта создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хох за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой». В тот же день в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС, уточнив, что экспертиза будет осуществляться до получения достаточных доказательств для подачи заявки на авторизацию. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
26 февраля президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили по телефону поставки в республику и совместное производство вакцины от коронавируса «Спутник V». В начале февраля Курц заявлял о готовности Австрии организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации EMA. Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию российской и китайских вакцин от коронавируса в ЕС.
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Суточный прирост случаев коронавируса во Франции превысил 38 тыс.
На территории Франции за последние сутки выявлен 38501 новый случай заражения коронавирусом, днем ранее суточный прирост инфицирования составил почти 30 тыс. новых случаев, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения.
От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 246 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 91437 смертей, из них 66032 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. За последние семь дней были госпитализированы 10207 человек, из них 2277 попали в реанимацию, передает ТАСС.
На протяжении последних дней суточный прирост новых случаев инфицирования во Франции заметно увеличился, и сейчас динамика схожа с той, что наблюдалась в конце октября 2020 года перед введением второго режима самоизоляции. Всего же с начала эпидемии во Франции было выявлено 4146609 случаев заражения коронавирусом. Из 2 млн тестов, сделанных за последние семь дней, 7,5% показали положительный результат.
Напомним, во вторник мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Париж как можно скорее разрешить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В прошлую субботу мэр Ниццы призвал медицинские власти Франции разрешить региону самостоятельно приобрести «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом в департаменте Приморские Альпы на юге Франции.
Напомним также, 16 октября во Франции за сутки выявили 30621 случай заражения новым коронавирусом, что стало беспрецедентным для страны уровнем. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Макрон пообещал Франции «тяжелый период» борьбы с пандемией
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что до середины апреля Франции предстоит пережить тяжелый период в борьбе с пандемией, заявил мэр города Пуасси Карл Олив в эфире телеканала BFM.
По словам мэра города Пуасси, в ходе визита в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле Макрон заявил: «Будет тяжелый период до середины апреля», передает ТАСС.
При этом, по сведениям Олива, президент Франции рассчитывает на дополнительные меры по сдерживанию эпидемии и исключительно локальное их применение в зависимости от ситуации на местах. Однако к настоящему моменту окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан пока не принято, сообщил мэр Пуасси.
В свою очередь французское издание Les Echos со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что на данный момент в качестве приоритетного рассматривается вариант с введением режима самоизоляции по выходным в столичном регионе Иль-де-Франс и северном О-де-Франс, где фиксируется 425 и 364 случая инфицирования на 100 тыс. жителей соответственно. В среднем по Франции этот показатель равен 243. Аналогичные ограничения в дополнение к комендантскому часу с 18.00 уже были введены в Ницце и ряде других городов департамента Приморские Альпы, а также в Дюнкерке и департаменте Па-де-Кале. Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции было зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 91 тыс. человек.
Накануне число выявленных за сутки случаев коронавируса во Франции превысило 38 тыс. Во вторник мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Париж как можно скорее разрешить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом на юге Франции.
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Европейский лекарственный регулятор сделает заявление о ситуации с вакциной AstraZeneca
Европейский лекарственный регулятор (EMA) сообщит о дальнейшем применении вакцины AstraZeneca в ЕС в четверг, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я доверяю вакцинам и их производителям. Что касается ситуации с AstraZeneca, ЕМА завтра распространит заявление с разъяснениями по этой теме», – заявила фон дер Ляйен, передает ТАСС.
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Словакия продлила режим ЧС из-за коронавируса
Власти Словакии продлили на 40 дней режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, срок действия которого заканчивался 19 марта. Также введен запрет для жителей страны на отдых за рубежом, сообщило Словацкое телевидение.
Отдых за рубежом запрещен в связи с распространением в Словакии новых штаммов коронавируса, передает ТАСС.
С 1 января в стране ужесточили ограничительные меры для сокращения социальных контактов граждан. С 17 февраля все прибывающие в страну должны пройти двухнедельный карантин, который можно прервать на восьмой день при наличии отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, в Словакии действует комендантский час, закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов.
В Словакии за все время пандемии коронавирус зафиксирован у 342 430 человек, умерли 8738.
Ранее режим ЧС действовал в стране с 16 марта по 14 июня прошлого года. 1 октября власти приняли решение восстановить режим.
Первая партия российской вакцины «Спутник V» 1 марта поступила в Словакию. Ее использование, как проинформировал Минздрав страны, должно начаться во второй половине текущего месяца.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера. Позже на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку.
В Бразилии за сутки выявили более 90 тыс. случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки выросло на рекордные 90303, до 11693838, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.
За последние 24 часа в Бразилии зарегистрировано 2648 смертей от последствий инфицирования, их общее число составило 284775. Выздоровели почти 10,3 млн человек, активных случаев заболевания насчитывается более 1,1 млн. На 100 тыс. жителей приходятся 5565 случаев заражения и 136 летальных исходов. За прошлую неделю зафиксированы 500722 новых случая заражения и 12777 смертей. Эти показатели вторую неделю подряд достигают самых высоких значений за все время эпидемии в стране, передает ТАСС.
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля 2020 года. 12 марта 2021 года страна заняла второе место после США по числу заболевших, опередив по этому показателю Индию. По числу смертей Бразилия также уступает только Соединенным Штатам.
Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Позже стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Киеве решили ввести строгий карантин
Власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом сроком на три недели – с 20 марта до 9 апреля, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
«Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00.00 (01.00 мск) 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения», – цитирует ТАСС Кличко.
Он отметил, что эти меры будут действовать три недели – по 9 апреля включительно.
Ранее опрос центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова показал, что более половины украинцев не собираются делать прививку от коронавируса.
Накануне глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В России выявили 9,8 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 9803 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9803 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1934, Санкт-Петербурге – 918, Московской области – 537. Всего в стране выявлено 4 428 239 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 037 036 человек, из них 12 061 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 460 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 93 824 человека.
Накануне, 17 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8998. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 805.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Киргизия закупит 500 тыс. доз «Спутника V»
Киргизия договорилась с Россией о поставке 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
«Имеется договоренность о поставке 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». Точные сроки поставки пока не озвучены», – сообщил Бейшеналиев, передает «Интерфакс».
Также он отметил, что Бишкек в пятницу ожидает поступление из Китая 150 тыс. доз вакцины Sinopharm.
Глава Минздрава добавил, что Киргизия ждет результаты исследования о смертельных случаях в Европе после применения вакцины AstraZeneca. Бейшеналиев заключил, в случае доказательства летальных исходов, Киргизия откажется от вакцины в пользу других препаратов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В ЕС не увидели оснований для введения санкций против российских бизнесменов
Евросоюз не обладает достаточными основаниями для введения санкций в отношении крупных российских предпринимателей, сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.
Представитель ЕС заявил, что «санкции основаны на доказательствах, которые должны быть существенными, потому что есть закон и суд», передает ТАСС.
«Политическая цель санкций – изменить поведение. Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия», – сказал он.
При этом ранее послы ЕС согласовали санкции против России.
Напомним, Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.