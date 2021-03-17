В Думе придумали схему введения дополнительных выходных в России

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал идею ввести дополнительные выходные дни.

Вострецов отметил, что считает возможным сделать нерабочими праздники в каждой флагманской отрасли, в том числе День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя, передает АГН «Москва».

«Но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты – то подвинуть даты», – сказал он.

При этом сам переход на четырехдневку депутат назвал вопросом времени. По его словам, этот процесс может начаться уже в ближайшее время и завершиться до конца этого десятилетия.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать рабочую неделю для женщин в России четырехдневной. Она отметила, что у женщин выше нагрузка – «совмещать работу и все заботы, которые есть». Около четверти россиян (26%) поддержали эту идею.

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил вред коротких рабочих недель.