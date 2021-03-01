Онищенко объяснил вред коротких рабочих недель

Большое количество нерабочих дней в России вредит экономике и здоровью граждан, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Ощущается очевидный избыток нерабочих дней. Это отнюдь не способствует интенсивному развитию экономики даже в тех отраслях, которые на нее не влияют. Если это произойдет [праздники сократят], никто ничего не потеряет. Но пока никто об этом не заговаривает, дескать люди привыкли. Но ко всему можно привыкнуть», – передает его слова Ura.ru.

Онищенко пояснил, что продолжительные новогодние праздники не способствуют здоровью нации, так как люди пьют больше алкоголя. По словам депутата, в советские годы люди отдыхали в Новый год только 1 января, и в мае отдыхали 1-2 числа. «Тогда мы не чувствовали никого ущемления своих прав», – сказал он.

Напомним, в связи с праздником 8 марта россиян ожидает короткая рабочая неделя, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май.

Всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.