В Северодвинске взяли в заложники человека

В Северодвинске произошел захват заложника, полиция оцепила место происшествия, сообщили в пресс-службе администрации города.

«По предварительным данным, взят в заложники человек – в районе магазина «Полярный» или в самом магазине. По району дана рекомендация образовательным учреждениям не выпускать детей на улицу, район оцеплен», – цитирует сообщение администрации ТАСС.

По предварительным данным, нападавший взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов, передает телеканал «Звезда». По неподтвержденной информации, он задолжал крупную сумму денег компании и решился совершить преступление.

Инцидент произошел около 11 часов утра по местному времени, мужчина якобы был вооружен обрезом, он ворвался в офис компании и начал угрожать его сотруднице. Та успела нажать тревожную кнопку, к месту прибыла полиция.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что захваченных в заложники может быть двое. «Человек с ружьем удерживает в заложниках двух специалистов организации микрозаймов, возможно, одного. Район оцеплен», – указал он.

Собеседник РИА «Новости» в экстренных службах региона сообщил, что причиной происшествия могли стать разборки между сожителями. «Там могут быть разборки между сожителями, сейчас информация выясняется», – пояснил он.