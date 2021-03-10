В ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе

Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе с начала этой недели, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«С начала этой недели отмечается усиление обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ. Так, за сутки с 9 на 10 марта украинские вооруженные формирования пять раз нарушили действующие договоренности по соблюдению режима прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» представителя Народной милиции ДНР.

По его словам, для обеспечения безопасности жителей республики Народная милиция вынуждена была трижды открывать огонь «на подавление из незапрещенных минскими соглашениями образцов вооружения по огневым позициям, с которых велась стрельба». «Народной милицией подавлены огневые средства 15-го и 16-го батальонов 58-й бригады, а также уничтожена БМП-2 28-й бригады, обстреливавшая Старомихайловку», – отметил представитель ведомства.

Кроме того, по данным представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в среду с 7.40 до 18.40 (мск) «было зафиксировано пять фактов нарушений со стороны вооруженных формирований Украины». «Всего за указанный период было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров и произведено 25 выстрелов из гранатометов АГС и СПГ. Также был зафиксирован снайперский огонь «, – добавил представитель ведомства.

Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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