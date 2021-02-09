Роспатент получил девять заявок по вакцинам против коронавируса

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в настоящее время рассматривает девять заявок на патент по вакцинам от коронавируса, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев.

«С начала пандемии было подано всего 16 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится еще на стадии рассмотрения», – сказал Ивлиев РИА «Новости».

По его словам, уже выданные семь патентов – это не семь отдельных вакцин. В частности, на вакцину «Спутник V» было выдано несколько патентов – на вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и другие. Также четыре патента охраняют изобретения, относящиеся к вакцине «ЭпиВакКорона», добавил он.

Ранее российские ученые запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус, которого в течение трех-четырех месяцев планируется отправить на медицинские испытания.

Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.