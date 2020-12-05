В России запатентовали робота для бесконтактного взятия анализов на COVID-19

Российские ученые запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус, которого в течение трех-четырех месяцев планируется отправить на медицинские испытания, рассказал один из создателей, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов.

Среди патентообладателей робота также академик РАН Дмитрий Пушкарь и главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев.

«Мы весной сделали и продемонстрировали медикам макет, но тогда им было не до этого. Мы долго не подавали патент, пытались понять, куда с ним фокусироваться, но потом все-таки решили, и сейчас патент получен, но мы пока его никому не предлагали, оцениваем ситуацию и ждем заинтересованных партнеров (…) Все доведено уже до образца, и в течение трех-четырех месяцев мы можем сделать готовое изделие, отправить на медицинские испытания. У нас готовность очень высокая, потому что потенциал достаточно серьезный», – цитирует РИА «Новости» Шептунова.

По его словам, робот решает принципиальную задачу – убирает контакт между пациентом и лаборантом. Ученый сообщил, что пациент и лаборант находятся в разных комнатах, при этом лаборант – в «чистой» зоне, без специального облачения. Комнаты разделены стеклянной герметичной перегородкой, в которой есть небольшой отверстие для подачи палочки (сваба) для анализов. Лаборант, которому в мониторе виден открытый рот пациента благодаря устроенной в роботе камере, управляет устройством с помощью джойстика и производит удаленное взятие анализа.

Шептунов также отметил, что для того, чтобы через небольшое отверстие не было проникновения инфекции из «грязной» зоны в «чистую», в «чистой» создается немного избыточное давление, поэтому поток воздуха всегда будет из «чистой» зоны в «грязную».

«Тем самым мы полностью изолируем «чистую» зону от возможного контакта с пациентом… Лаборант берет в нужном месте мазок, после этого сваб запаковывается в пробирку, не заходя в «чистую» зону, и пробирка идет уже на анализы», – пояснил он.

Ученый подчеркнул, что по мере накопления опыта использования робота его можно будет запустить в автоматическом режиме на базе искусственного интеллекта, лаборант тогда не понадобится совсем.

«Вся система для этого приспособлена, потому что один, главный манипулятор, который стоит в чистой комнате, полностью может работать автоматически. И маленький манипулятор в зоне, где пациент, для упаковки и закупорки пробирки, он тоже в автоматическом режиме может работать», – сказал он.

По словам Шептунова, робот очень мобильный, его можно использовать за пределами больницы, например, в киоске на открытом воздухе, в аэропорту, в передвижном автомобиле или контейнере, который можно будет привезти в маленький городок и в течение дня протестировать все население.

«Мне кажется, эта процедура может быть интересна с экономической точки зрения, она во многом эффективна и для бизнеса, и для страны. В мире пытались сделать что-то похожее, но робот находился не за стеклом, и пациент точно так же на него дышал, поэтому робот вместо лаборанта становился источником возможного заражения… В нашем случае мы как раз говорим о новой технологии медицинского обслуживания в условиях пандемии и новых вызовов… Мы надеемся, что появится российский интересант, который сможет поддержать это дело», – заключил ученый.

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