В Совфеде ответили на слова Кулебы о готовности Киева на уступки Москве

«Заявление главы МИД Украины Кулебы о готовности к компромиссам с Москвой – это словесная возня Киева в угоду западным кураторам», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой ряд вопросов, кроме отношений Украины с ЕС и НАТО.

«Заявление главы украинского МИД не несет в себе никакой дополнительной нагрузки. Те темы, по которым, в интерпретации господина Кулебы, между нашими странами невозможны никакие компромиссы, и есть самые главные для России темы, по которым Москва ожидает компромиссов. Причем не столько от Киева, который тут явно несамостоятелен, сколько от его западных покровителей», – сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По мнению сенатора, слова Кулебы не являются прорывными для достижения Москвой и Киевом общих точек по внешнеполитическим вопросам. «Пока это заявление можно расценивать как привычную украинскую демагогию. Киев просто пытается уловить настроения западных кураторов, и эти настроения меняются не в лучшую для Украины сторону», – пояснил сенатор.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь отметил, что Москва никогда не выступала категорически против контактов Киева с Евросоюзом, в то время, как Брюссель сопротивлялся интеграции Украины в Евразийский экономический союз и подобные ему объединения. «ЕС ставил условия Киеву: либо к нам, либо в евразийские структуры», – отметил Джабаров. Что касается вступления Украины в НАТО, то об этом, судя по позиции руководства альянса, пока речи нет и быть не может, добавил сенатор.

«Москва в первую очередь требует от Киева выполнения Минских соглашений. Украинским властям следует для начала навести порядок в собственном доме и сесть за стол переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками. У Москвы же пока нет сильного желания даже просто вести диалог с министром Кулебой после его резких высказываний в адрес российских властей», – резюмировал Джабаров.

В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы. При этом он подчеркнул, что Украина «не пойдет на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства: например, европейская и евроатлантическая интеграция».

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Вместе с тем Кулеба выразил надежду, что в случае эскалации у границ Украины на фоне приписываемых России агрессивных намерений, западные союзники окажут Киеву поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости – помогут усилить армию. Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.

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