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Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к уступкам Москве
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готова пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы.
«У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция», – заявил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, что требования «должны быть рациональными и законными», передает РИА «Новости».
Кулеба также выразил надежду, что в случае эскалации у границ Украины на фоне приписываемых России намерений, союзники Киева окажут стране поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости – помогут усилить армию.
Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Зеленский назвал переговоры Путина и Байдена победой Украины
Украинский президент назвал переговоры президентов США и России позитивными, он планирует их обсудить с американским коллегой в четверг, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.
«Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом России... Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость», – цитирует Зеленского «КорреспонденТ».
По словам Зеленского, самое главное то, что есть личная и реальная реакция со стороны президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта.
Зеленский планирует дать более подробный комментарий после личной беседы с Байденом.
Ранее сообщалось, что 7 декабря состоялись двухчасовые переговоры между президентами России и США. Лидеры обменялись мнениями по нескольким вопросам. Главными стали два: гарантии от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.
Депутат Рады назвал жертв УПА* «коллаборантами»
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Егор Чернев назвал «коллаборантами» врачей и учителей, убитых боевиками Украинской повстанческой армии*.
«Напомню, что за десять лет существования УПА* было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тыс. И это исключительно маленькая УПА*», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV слова Чернева.
УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После освобождения Украины от немецкой оккупации УПА* стала убивать бойцов Красной Армии, сотрудников правоохранительных органов, советских и партийных работников, а также присланных на Западную Украину представителей интеллигенции – врачей и учителей.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА*.
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» – боевое крыло «Организации украинских националистов*» Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Псаки опровергла сообщения о намерении США эвакуировать американцев с Украины
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США далеки от подготовки планов экстренной эвакуации своих граждан с Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я знаю, что были некоторые сообщения на эту тему. Конечно же, у военных есть планы на случай чрезвычайных ситуаций для целого ряда потенциальных сценариев, чтобы обезопасить военнослужащих США», – сказала она, комментируя утверждения американских СМИ о разработке властями США плана эвакуации американских граждан с Украины в случае возникновения там «чрезвычайной ситуации» на фоне напряженной обстановки у границ с Россией.
Псаки отметила, что и у Госдепартамента США существует собственный процесс, в ходе которого дипломаты уведомляют американских граждан о необходимости покинуть страну и начинают оказывать соответствующие консульские услуги, передает ТАСС.
«Однако эвакуировать граждан США – это не стандартный процесс для правительства Соединенных Штатов», – подчеркнула она. Псаки отметила, что «обычно, когда ситуация в области безопасности ухудшается», власти США публикуют предостережение для своих граждан с советом не совершать поездок в страну или же покинуть ее самостоятельно. «Мы даже близко не на этом этапе в настоящий момент», – добавила представитель Белого дома.
Напомним, телеканал CNN сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, а также чтобы не провалиться с эвакуацией, как в Афганистане.
Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
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В Пентагоне не увидели ограничений по применению Украиной «Джавелинов»
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В Вашингтоне ожидают, что Киев будет использовать американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Джавелин» (Javelin) ответственно и исключительно для самообороны, никаких географических ограничений по их применению на территории Украины нет, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что любое вооружение, которое США поставляют Украине, принадлежит ее вооруженным силам, но при этом в Вашингтоне рассчитывают, что «оно будет использоваться ответственно и для самообороны». При этом Кирби добавил, что «нет никаких географических ограничений по их применению на территории Украины», передает ТАСС.
Накануне в Пентагоне сообщили, что США на этой неделе отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется. Он подчеркнул, что звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может «испугаться» потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями.
Ранее в ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
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В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Украинский депутат: Путин и Байден решили судьбу Украины без Зеленского
Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в Facebook опубликовал пост о том, что никто не имеет права решать будущее украинской нации без ее участия, публикация появилась после переговоров президентов России и США, состоявшихся 7 декабря.
«Никто в мире – ни друзья, ни враги – не имеет права решать судьбу и будущее нашего государства и нашей нации без нас и за нас. Если это происходит сейчас – то исключительно потому, что мы, украинцы, позволяем это, унижая и недооценивая себя и свои полномочия. Никто не будет уважать тебя, если ты сам себя не уважаешь», – говорится в публикации.
Далее депутат предложил продвигать заголовок голландского издания NRC: «Президент, которому нельзя говорить. Путин и Байден говорят об Украине, а где Зеленский? Бывший телекомик между двумя супергосударствами».
Ранее сообщалось, что переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов. Лидеры стран обсудили вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании ситуации на Украине.
Ранее лидер «Радикальной партии» заявлял, что Зеленский планировал ввести в стране военное положение с 1 декабря. Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия позже подчеркнул, что президент сможет мобилизовать резервистов без объявления военного положения в случае необходимости.
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Киев отказался дезавуировать заявления главкома ВСУ об открытии огня
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Представители Киева не стали дезавуировать заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного относительно порядка открытия огня военнослужащими по собственному усмотрению, сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Как отметил Грызлов, к прошедшему в среду заседанию Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины «представителями Донецка и Луганска еще 2 декабря были внесены предложения о комплексе шагов по реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года», передает ТАСС.
«Представители Украины в течение восьмичасовых переговоров не смогли дать окончательный ответ на инициативу Донбасса, в том числе на предложение, чтобы Киев официально дезавуировал прямо противоречащие договоренностям об усилении перемирия заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины [Валерия] Залужного и командующего операцией объединенных сил [Александра] Павлюка относительно порядка открытия огня по собственному усмотрению военнослужащих, а также о применении на Донбассе боевых беспилотных летательных аппаратов», – сообщил полпред России.
Он также обратил внимание, что «в нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу». «Недостижение соответствующих договоренностей – это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании», – указал полпред России.
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Грызлов констатировал, что Киев не готов вернуться к координационному механизму по предотвращению эскалации. «Представители Украины оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в согласованном 22 июля 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок», – отметил он. По данным полпреда России, украинская делегация попросила предоставить им дополнительное время до 9 декабря для подготовки предметных предложений по инициативе Донбасса. Он также добавил, что из-за позиции Киева не состоялось одновременное открытие КПП «Золотое» и «Счастье».
Ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный разрешил силовикам в Донбассе открывать «ответный» огонь по противнику без согласования с высшим руководством.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский осмотрел позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее позиции украинских силовиков в Донбассе посетили министр обороны Украины Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный.
В воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Кулеба предсказал снижение напряженности в Европе после разговора Путина и Байдена
Переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным способствуют снижению напряженности в Европе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Контакт между ними сам по себе способствует удержанию [от враждебных действий] и деэскалации. Мы ценим важные дипломатические усилия США по возвращению России за стол переговоров», – цитирует ТАСС Кулебу со ссылкой на Reuters.
По его словам, Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время обсудят дальнейшую координацию действий по «сдерживанию России» и возобновлению переговоров о мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
Белоруссия предупредила Украину об угрозе локального конфликта на границе
Разворачивание Украиной тяжелого вооружения на белорусской границе, привлечение вертолетов и боевых самолетов может привести к локальному конфликту, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«Почему-то украинское руководство их [учения] решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты», – цитирует ТАСС Вольфовича.
По его словам, Украина, наверное, смотрит на поляков, которые «борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ». «Это может привести к локальному конфликту», – указал он.
При этом Вольфович обратил внимание на недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных сил Украины.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности. Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии.
Украинский солдат погиб в пьяной драке из-за пропажи алкоголя
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Военнослужащий ВС Украины погиб в драке, начавшейся из-за обвинений в краже алкоголя, его сослуживец ранен, сообщил в ходе брифинга представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В день ВСУ между боевиками 1-й и 3-й батарей рядовыми Мельниковым и Рещуком в ходе распития спиртных напитков произошла драка из-за взаимных обвинений в краже алкоголя», – говорится в релизе.
Пострадавший получил резаную рану руки в результате конфликта, произошедшего 6 декабря. Филипоненко заявил, есть данные об одном убитом. Представитель Народной милиции добавил, что «данный факт скрывается командованием бригады».
Напомним, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулировать конфликт должны в рамках Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы. Согласовали договоренности страны-участницы «нормандской четверки» – Россия, Германия, Франция и Украина.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный посетили передовые позиции украинских военных в Донбассе.
Байден: У США и НАТО нет обязательств отправлять войска на Украину
США и НАТО не имеют обязательств отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.
«У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (Устава НАТО), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину», – цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Эрдоган повторил предложение о посредничестве между Россией и Украиной
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предложил посредничество между Россией и Украиной в любом формате по их желанию, заявив, что Анкара выступает за стабильность.
Эрдоган заявил журналистам, возвращаясь после визита в Катар, что «мы внимательно следим за событиями на Украине и рядом с ней», Анкара хочет, чтобы «напряженность не усиливалась, и в регионе сохранялась стабильность», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.
«Турция готова оказать поддержку, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной, которая в последние недели обострилась, и наладить канал диалога. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате. Конечно, мы без колебаний готовы делать все, что в наших силах, ради мира в этом районе», - указал политик.
Ранее президент России Владимир Путин указал Эрдогану на деструктивную линию Киева в Донбассе.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию Reuters о том, что президент Турции Тайип Эрдоган предложил главам России и Украины провести саммит Россия – Турция – Украина, касающийся судьбы Донбасса. После в МИД опровергли посредническую роль Турции на Украине.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Политолог Станислав Ткаченко объяснил газете ВЗГЛЯД, что «Украина – важнейшая страна для России», но при президенте Владимире Зеленском никакого диалога с Киевом, «даже с участием третьей стороны, не предвидится, тем более – при посредничестве Эрдогана».
Зеленский заявил о выделении Британией 1 млрд фунтов на поддержку Украины
Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, заявил 8 декабря президент Владимир Зеленский.
«Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Зеленского в Twitter.
Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выделенные средства пойдут на проекты инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики.
Ранее сообщалось, что украинский лидер прокомментировал переговоры президентов России и США, состоявшиеся 7 декабря. Зеленский назвал их позитивными.
США решили поставить Украине «последнюю» партию оружия и боеприпасов
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Соединенные Штаты на этой неделе отправят последнюю партию военной помощи Украине, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы, в Вашингтоне не планируют направлять Киеву дополнительную военную помощь, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.
Кирби напомнил, что ранее Соединенных Штатов одобрили пакет военной помощи Украине в размере 60 млн долларов и на этой неделе отправят последнюю ее партию, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы, передает ТАСС.
«У нас нет объявлений или решений в отношении дополнительной военной помощи Украине», – добавил пресс-секретарь Пентагона.
Кирби также сообщил, что Вашингтон может рассмотреть запрос о дополнительной помощи со стороны любого союзника по НАТО. «Мы сейчас не в этой точке», — ответил он на вопрос о такой заявке от Украины. Говоря о том, как долго будет реагировать Вашингтон на потенциальный запрос со стороны Киева, Кирби заявил, что «все зависит от ситуации», одновременно напомнив, что у США уже есть значительные военные ресурсы в Европе.
Ранее в среду президент США Джо Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации. Во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала».
Накануне стало известно, что проект нового оборонного бюджета США на 2022 год предполагает выделение Украине 300 млн долларов в качестве военной помощи. В ночь на среду советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО. По его словам, Байден во вторник в ходе онлайн-переговоров предупредил об этом президента России Владимира Путина.
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Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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На Украине отказались от выпуска газеты «Аргументы и факты»
«Украинский медиахолдинг» с 1 января прекратит выпуск газеты «Аргументы и факты», которая выходила с 1 января 1995 года, также выходить больше не будут «Совершенно секретно – Украина» и журнал «Телескоп».
«Об этом подписчиков указанных изданий начали предупреждать в отделе распространения продукции холдинга», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в издании UBR.ua.
Отмечается, что, возможно, прекратит работу и сайт «Аргументы и факты в Украине», но некоторые источники украинского издания утверждают, что сайт продолжит работу.
Холдинг UMH Group на рынке уже более 20 лет. Еженедельник «Аргументы и факты в Украине» издается с 1995 года.
Напомним, на Украине под санкциями находятся издания «Страна.UA» и «Шарий.нет». Также на пять лет введены санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В стране запрещены все российские СМИ. Больше года была ограничена работа портала «РИА Новости Украина».
На Украине заговорили о необходимости тактического ядерного оружия
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Для «победы в войне» с Россией Украине необходимы тактическое ядерное оружие, стратегическая авиация и более чем миллионная армия, выразил мнение бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала «Украина 24».
«Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация. <…> Тактическое ядерное оружие надо было сохранить», – приводит мнение генерала РИА «Новости».
Смешко предположил, что при таких условиях Украина смогла бы обойтись без помощи извне. Экс-глава СБУ также посетовал на недостаточную помощь со стороны партнеров из США и Европы. По его мнению, союзники должны были сделать гораздо больше «с учетом заслуг Украины перед западными странами с 1991 года».
Напомним, в августе на Украине пригрозили возвращением ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. В свою очередь экс-депутат Рады Елена Бондаренко назвала безъядерный статус гарантией существования Украины. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
В апреле украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.