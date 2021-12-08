Чубайс назвал условие для энергоперехода в России

Энергопереход в России должен начинаться не с возобновляемой энергетики, а с социальной политики, заявил на конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России» спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Если меня спросите, с чего начинать энергопереход в России, я вам дам неожиданный ответ – не с возобновляемой энергетики. С социальной политики. Преобразования такого масштаба несут с собой колоссальные структурные изменения – отраслевые, региональные <...>. Для того, чтобы все эти изменения оказались максимально полезными, начинать нужно с социальной политики», – передает его слова ТАСС в интервью руководителю редакции «Наука» ТАСС Андрею Резниченко.

По мнению Чубайса, в этой сфере предстоят довольно масштабные преобразования по переходу от предоставления помощи отдельным категориям граждан (женщинам, детям, пенсионерам) к индивидуальной поддержке тех, кто фактически получает низкие доходы.

Он отметил, что такой подход к социальной поддержке в условиях цифровизации, реально выстроенной системы казначейства, работающей системы налогов правильным учетом доходов, реализуем, отметил он. «Я знаю, что, к счастью, по этому поводу есть очень серьезный задел в правительстве», – сказал спецпредставитель президента.

При этом Чубайс заметил, что энергопереход ведет к глобальной межстрановой конкуренции, о результате которой сейчас говорить рано. «При самых благородных целях [энергоперехода] спасения человечества, что правда, <...> в реальной жизни, конечно же, уже сейчас происходит запуск нового процесса глобальной межстрановой конкуренции, результаты которого неочевидны. <...> Это жесточайшая <...> конкуренция», – сказал дипломат.

По его словам, сейчас есть устойчивые представления о ранжировании стран, «золотом миллиарде». «Так вот, совершенно неочевидно, чем закончится это соревнование. Масштабы, глубина его таковы, что оно может привести к серьезному перераспределению, результатом которого будет глобальное перераспределение мировых элит», – добавил Чубайс.

Также спецпредставитель президента привел аналогию с информационной революцией и предложил представить экономический потенциал и значимость в 2021 году страны, которая в последние десятилетия пренебрегала бы глобальными процессами в информационной сфере.

«Это то же самое, что будут через 20-25 лет со страной, которая сказала, что энергопереход – это вражеские сплетни, «мы не позволим, чтобы нашей родной стране враги диктовали». <...> Многие порадуются по этому поводу: «вы сами туда пошли, замечательно, будем вам давать субсидии и гуманитарную помощь», – подчеркнул Чубайс.

Кроме того, он напомнил о решениях властей России по энергопереходу и, в частности, об обеспечении нулевого углеродного баланса к 2060 году. «Россия определила, что она хочет – ни за кем не повторяя, тем более, не дублируя, <...> понимая, что это не просто про нулевой углеродный баланс, а это про «зеленый рост». Сегодня не может быть «коричневого роста». Если вам нужно, чтобы ваша страна росла и процветала, придется только таким способом развиваться, другого нет», – резюмировал спецпредставитель президента.

Ранее Чубайс заявил, что российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека.

В октябре Чубайс предрек России участие в новой мировой революции.