Саперы прибыли к дому задержанного за стрельбу в МФЦ

К дому Сергея Глазова, который застрелил двух человек и ранил четырех в МФЦ на юго-востоке Москвы, прибыли саперы.

На кадрах видно, как из подъезда многоквартирного дома выходят вооруженные силовики, ситуацию они не комментируют, передает РИА «Новости».

В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

На ваш взгляд После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг? Да

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СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».