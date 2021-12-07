Задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве не смог объяснить причины поступка

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7 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:39  |  vz.ru
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Клиентов банков ради защиты от мошенников лишат привычного удобства

Простота и быстрота денежных операций онлайн стала проблемой России Евгений Разумный/РИА Новости
Уровень мгновенных финансовых операций в России оказался настолько высок, что это стало серьезной проблемой. Россияне стали все больше рублей переводить прямо в руки мошенникам. Центробанк пытается найти способ остановить этот беспредел, ведь подобного опыта нет даже на Западе. И чтобы прекратить эти преступления, похоже, придется отказаться от уже привычной простоты денежных переводов. Подробности...
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Как России зарабатывать больше на продаже вооружений

Самым заметным было снижение уровня продаж у «Алмаз-Антея», считают в SIPRI Евгений Одиноков/РИА Новости
Аналитики из авторитетного шведского центра SIPRI констатировали, что российский экспорт вооружений продолжает терять позиции. При том, что мировой оружейный рынок за время пандемии никак не пострадал. Велико ли отставание России от главных конкурентов и по каким направлениям можно наверстать упущенное? Подробности...
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Новый бомбардировщик будет иметь особое значение для России

Ту-160М должен стать новой машиной в привычном облике Марина Лысцева/ТАСС
На подходе очень знаковое событие – начало испытаний первого Ту-160М, стратегического бомбардировщика, который впервые будет построен Россией самостоятельно, без советского задела. Это событие имеет огромную значимость. И дело здесь не в том, каким самолетом должен стать Ту-160М. Дело в том, зачем вообще столь дорогостоящие и уникальные машины – и как их производить. Подробности...
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Почему победный удар по Перл-Харбору обернулся для Японии поражением

Японцы добились крупного успеха в Перл-Харборе. Но в итоге это не помогло им выиграть войну The U.S. National Archives/Reuters
7 декабря исполняется 80 лет нападению японцев на Перл-Харбор. Удар Японии сделал, казалось бы, невозможное – втянул США во Вторую мировую войну вопреки сопротивлению значительной части американского общества. Однако как же произошло, что такой грандиозный успех в ключевой боевой операции не привел Японию к военной победе в целом? Ответ на этот вопрос имеет значение и для современной России.  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Добродетель – не слепая вера, а рассудительность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если человек втянулся в культ, потратил время, деньги, репутацию – ему невыносимо признать, что он поступил как дурак. Это тем более невыносимо, если он, будучи в культе, совершал что-то явно глупое, позорное или преступное. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Почему нельзя массово репатриировать русских в Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смириться с провалом «мягкой силы», забрать всех русских и тем самым показать «где-то-там-станам» ошибочность их культурной политики? Это не в интересах ни России, ни русских людей за ее пределами. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Киеву придется заплатить непомерную цену

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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Квартиры «не только для славян»

Чоршанбиева высылают из России

Обсуждение: 11 комментариев

Порошенко готовит реванш

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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
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    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?

    Задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве не смог объяснить причины поступка

    7 декабря 2021, 18:10

    Текст: Вера Басилая

    Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».

    «Некий Глазов, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ «Жилищник». Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей - мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  4 комментария

    По его словам, задержанный никак не может объяснить свои действия и мотивы, говорит про коронавирус и всемирный заговор.

    В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».


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    Стала известна марка пистолета стрелка из МФЦ
    		    7 декабря 2021, 16:48
    Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    Текст: Елизавета Булкина

    На месте стрельбы в одном из московских МФЦ обнаружен незарегистрированный американский пистолет «Глок», из которого, предположительно, стрелял москвич Сергей Глазов, сообщил информированный источник.

    «На месте происшествия найден пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

     По мнению полиции, в сумке может быть взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.

    Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

    Коментарии (18)
    Задержан пытавшийся прибить гениталии к брусчатке на Красной площади мужчина

    7 декабря 2021, 13:49

    Текст: Наталья Ануфриева

    Московские правоохранители задержали на Красной площади мужчину, который пытался прибить свои половые органы к брусчатке, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник сообщил, что «полуобнаженного мужчину 1997 года рождения, который попытался прибить свои гениталии к брусчатке, задержали вечером в понедельник на Красной площади, при себе у него нашли молоток и саморезы», передает РИА «Новости».

    На мужчину составили протокол по ч 2. ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», «он был госпитализирован нарядом скорой психиатрической помощи».

    Максимальная санкция по данной статье – арест до 15 суток.

    Напомним, в 2013 году художник-акционист Петр Павленский прибил свою мошонку гвоздем к каменной брусчатке на Красной площади. В середине октября 2017 года парижский суд поместил под стражу Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину. Им предъявили обвинение в преднамеренном поджоге входа в Banque de France.

    Изначально Павленского перевели в психиатрический стационар, но потом освободили оттуда.

    Затем он опубликовал интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. В марте 2020 года художнику предъявили обвинение по делу о драке.

    Коментарии (76)
    Из метро Москвы потребовали убрать знаки на узбекском и таджикском
    		    7 декабря 2021, 15:57
    Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев в письме на имя мэра Москвы Сергея Собянина потребовал убрать из столичного метро вывески на узбекском и таджикском языках.

    По его мнению, решение об их установке противоречит положениям Федерального закона о государственном языке.

    «Кроме того, неясно, как появление указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», – отметил глава Совета по правам человека, передает издание «Говорит Москва».

    Ранее сообщалось, что с сентября в Московском метрополитене появились указатели на таджикском и узбекском языках на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая». Жители ближайших населенных пунктов собрались более 8 тыс. подписей в Администрацию президента, требуя вернуть указатели на русском и английском языках.

    Ранее сообщалось, что в Москве на женщину упала вывеска у ТЦ «Перовский». Отмечалось, что вывеска рухнула из-за сильного ветра.

    Коментарии (17)
    Заммэра рассказала о состоянии пострадавших в результате стрельбы в МФЦ Москвы
    		    7 декабря 2021, 17:10
    Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    Текст: Елена Мирошниченко

    В результате стрельбы в МФЦ Москвы две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет – в Морозовскую детскую больницу, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

    Она добавила, что все четверо пострадавших находятся в операционных, передает ТАСС.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  4 комментария

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы. По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело.

    Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

    Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (4)
    Спасавшаяся от насильника девушка выпрыгнула с четвертого этажа в Москве

    7 декабря 2021, 14:14

    Текст: Вера Басилая

    Девушка в Москве выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника, тот нагнал ее и попытался убить, возбуждено уголовное дело, сообщили в московском СУ СК.

    По данным следствия, ночью 7 декабря в квартире одного из жилых домов, расположенных в городе Москве, мужчина избил и изнасиловал девушку.

    «Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвертого этажа. Мужчина, имея умысел на убийство девушки, приискал колюще-режущий предмет, спустился вниз и причинил ей множественные ранения, после чего скрылся», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Очевидцы спугнули нападавшего, вызвали скорую помощь, девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ведется розыск подозреваемого.

    Ранее мужчина в Москве покончил с собой после обвинения в изнасиловании дочери.

    Коментарии (0)
    Обвиненный СМИ в стрельбе в МФЦ Сергей Глазов опроверг свою причастность к происшествию

    7 декабря 2021, 17:44

    Текст: Вера Басилая

    Сергей Глазов, фотографию которого распространили СМИ и телеграм-каналы, опроверг свое участие в инциденте со стрельбой в московском МФЦ.

    «Я вот собираю кухню, что там говорят, это все ложь», – заявил он в своем видеобращении в Telegram.

     

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали. СМИ сообщили, что стрелявшим якобы оказался бывший военный Сергей Глазов.

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (3)
    Собянин назвал число погибших в результате стрельбы из-за маски в МФЦ в Москве
    		    7 декабря 2021, 16:09
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы, которая произошла в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали», – сообщил он в своем аккаунте в «ВКонтакте».

    Как уточнил Собянин, погибшие — охранник МФЦ и посетитель.

    Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ребенок стал одним из пострадавших при стрельбе в МФЦ.

    «По предварительным данным, при стрельбе пострадала несовершеннолетняя», – сказал он. В свою очередь очевидцы событий подтвердили агентству, что злоумышленник, открывший стрельбу в МФЦ, ранил девочку, которой «на вид 10-11 лет».

    Также источник добавил, что «задержанный, по предварительной информации, находится в неадекватном, невменяемом состоянии».

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  4 комментария

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.

    Коментарии (2)
    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств
    		    7 декабря 2021, 16:54
    Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    Текст: Елизавета Булкина

    У мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, при себе не было взрывных устройств, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «По предварительным данным, при себе у задержанного не было взрывных устройств и взрывчатых веществ», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.

    Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

    Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (1)
    СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ в Москве
    		   7 декабря 2021, 17:05
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщает СК.

    «Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ – 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия»). Оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве», – говорится в сообщении на сайте СК.

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    По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали. На месте ЧП находится руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. Следователи опровергли гибель 10-летней девочки в МФЦ.

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали.

    Коментарии (0)
    Стало известно состояние пассажирки упавшего в Москву-реку такси

    7 декабря 2021, 13:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Машина упала в Москву-реку, ее пассажирка отделалась ссадинами, сообщили в департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

    «Утром 7 декабря в службу 112 Москвы поступило сообщение о ДТП на Бережковской набережной у дома №22. В результате столкновения один из автомобилей упал в Москву-реку... В результате аварии пассажирка упавшего в реку автомобиля получила ссадины. Девушка от госпитализации отказалась», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    К сообщению приложены фотографии с места ДТП – машину такси краном вытаскивают из воды.

    Что стало с водителем такси, не уточняется.

    Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что машина такси упала в реку после ДТП на Бережковской набережной в Москве.

    Коментарии (2)
    Устроивший стрельбу в московском МФЦ стрелял из боевого оружия
    		    7 декабря 2021, 16:46
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Мужчина, устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано, сообщили в правоохранительных органах.

    «По предварительной информации, мужчина стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    На ваш взгляд

     
    Вы носите маски в общественных местах?



    Ранее сообщалось, что в одном из МФЦ столиц неизвестный устроил стрельбу, в результате которого погибли два человека и трое пострадали. Стрелявший задержан полицией. По предварительным данным, конфликт произошел из-за просьбы охранника надеть маску. Мужчина в ответ достал оружие и начал стрелять.

    Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших. Он добавил, что в результате инцидента пострадала 10-летняя девочка. Также сообщалось, что открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

    Коментарии (1)
    В Совфеде призвали рассмотреть запрет продажи травматического оружия после стрельбы в МФЦ

    7 декабря 2021, 17:19

    Текст: Вера Басилая

    Надо изучить вопрос о введении запрета на свободную продажу травматического оружия, заявил сенатор Александр Башкин после стрельбы в московском МФЦ.

    «Это вопрос, о запрете свободной продажи травматического оружия, надо очень внимательно изучить. Если такая инициатива поступит к нам, я думаю, она будет должным образом изучена», – цитирует РИА «Новости» Башкина.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  4 комментария

    Башкин подчеркнул, что, как показали сегодняшние события в МФЦ «Рязанский», а также недавний инцидент с водителем Cadillac, устроившим стрельбу на Большой Грузинской улице в Москве, травматическое оружие легко переделать в боевое.

    «Мне вообще до сих пор неясна цель травматического оружия. Охотничье - понятно, пневматическое, нарезное – тоже. Но цель травматического? Наносить травмы?» – заявил сенатор.

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали, в том числе была ранена 10-летняя девочка. 

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (4)
    Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с раненной в МФЦ девочкой

    7 декабря 2021, 17:24

    Текст: Елена Мирошниченко

    Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что держит на контроле ситуацию с раненной в МФЦ девочкой.

    «Я знаю о ситуации, держу на контроле, жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает», – рассказала она РИА «Новости».

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  4 комментария

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы. По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело.

    Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

    Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (2)
    Погоня полицейского за расстрелявшим людей в МФЦ попала на видео

    7 декабря 2021, 18:30

    Текст: Елизавета Булкина

    Камера видеонаблюдения засняла погоню полицейского Георгия Домолаева за мужчиной, устроившим стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москве.

    После убийства двух человек Сергей Глазов выбежал на улицу, за ним вдогонку побежал старший лейтенант, передает «Рен ТВ».

    «Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним», – рассказал полицейский.

    Домолаев добавил, что при задержании злоумышленник оказал сопротивление. На поясе у преступника были нож и огнестрельное оружие.

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    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


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    В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».

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    Саперы прибыли к дому задержанного за стрельбу в МФЦ

    7 декабря 2021, 18:39

    Текст: Елизавета Булкина

    К дому Сергея Глазова, который застрелил двух человек и ранил четырех в МФЦ на юго-востоке Москвы, прибыли саперы.

    На кадрах видно, как из подъезда многоквартирного дома выходят вооруженные силовики, ситуацию они не комментируют, передает РИА «Новости».

    В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  4 комментария

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».

    Коментарии (0)
     
     
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