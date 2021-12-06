Байден намерен после переговоров с Путиным позвонить Зеленскому

Немцы раскритиковали депутата ЕП за угрозу свернуть «Северный поток – 2»

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали лидера ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфреда Вебера за призывы остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Публикация немецкого издания вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».

«Цену заплатит не [президент России Владимир] Путин, господин Вебер, а потребители в Германии. И вы тоже несете за это ответственность. Отказ от ядерной энергетики и угля сделал нас зависимыми и уязвимыми для шантажа», – написал пользователь C.M.

«Интересно: если Путин нападет на Украину, то немецкому «энергетическому повороту» придет конец. Без российского газа у нас нет шансов на поддержание производства электроэнергии – если, конечно, мы не пересмотрим политику отказа от атомной энергетики и угля», – заявил Norbert F.

«Зачем России нападать на Украину? Помимо того, что это повлечет множество внутренних и внешнеполитических проблем, Россия не получит экономической выгоды от захвата Украины. Все это не имеет никакого смысла. Мне кажется, что определенные круги вообще не заинтересованы в деэскалации», – отметил Gerhard K.

«Вебер, как всегда, обеспечивает самый красивый «автогол» в европейской команде. Подобные заявления от политика, который в Германии ничего не решает и которому там нечего сказать… должны побудить (партию) ХСС (Христианско-социальный союз) предложить ему уйти в отставку. Тому, у кого в партии есть такие члены, и враги не нужны», – выразил мнение Wachsein.

«Какие полномочия имеет господин Вебер (который всегда был против газопровода), чтобы говорить в данном случае от имени Германии или принимать какие-либо решения?» – задался вопросом Klaus F.

«Вебер должен следовать нашим национальным интересам, а они, несомненно, предусматривают максимально безопасное и по возможности не подверженное влиянию (третьих сторон) энергоснабжение. Этой цели служит, в том числе, «Северный поток – 2», поэтому он должен быстро войти в строй. Какие интересы на самом деле преследует Вебер?» – отметил Werner T.

«Насколько я понимаю, Германия должна сделать свое энергоснабжение зависимым от страны, которой мы не приходимся союзниками и которой ничем не обязаны. Политика Германии должна отстаивать в первую очередь немецкие интересы, а не Запада, ЕС или НАТО, а «Северный поток – 2» отвечает интересам Германии», – указал Hans G.

Накануне глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал будущее правительство ФРГ остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

В тот же день глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выступил против остановки «Северного потока – 2 и зависимости властей Германии от политики США, призвав обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина.

Напомним, в конце ноября правительство Германии попросило Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», поскольку они могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Вопреки этому США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). Более того, в Вашингтоне назвали «роковым сигналом» включение в список американских санкций принадлежащего Германии судна «Блю шип» (Blue Ship), участвовавшего в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

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