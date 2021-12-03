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В Кремле заявили о предварительной дате переговоров Путина и Байдена
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Утверждена предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить», – цитирует Ушакова ТАСС.
В ходе беседы мировые лидеры намерены обсудить юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток, добавил помощник Путина.
Он напомнил, что о необходимости гарантий в этой сфере российский президент говорил на коллегии МИД России и во время встречи с послами иностранных государств.
«Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем», – подчеркнул помощник главы государства.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря.
Лавров объяснил Блинкену значение Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений, сообщил глава российского МИДа.
«Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения Минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
«То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», – подчеркнул Лавров.
Ранее встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом
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Украина добровольно отдала России Крым и свой черноморский флот в 2014 году, заявил бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн.
В статье для журнала Newsweek Коэн утверждает, что коррупция и некомпетентность мешают Киеву «перестать зависеть от Москвы». «Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», – передает РИА «Новости» слова Коэна.
Аналитик выразил мнение, что сейчас Россия «усиливает давление» на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе страны. Также, по словам Коэна, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.
Ариэль Коэн (Валерий Коган, родился 3 апреля 1959 года в Ялте) – американский политолог и журналист, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики регионов Россия – Евразия, Восточная Европа, Ближний Восток, отмечает «Википедия».
Напомним, в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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США пригрозили ввести пошлины на российские удобрения
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Минторг США утверждает, что производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси в России получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии.
Ведомство «в предварительном порядке определило», что соответствующие субсидии предоставлялись в России «в течение прошлого года». Минторг сообщает, что заинтересованные стороны могут представить свои аргументы в связи с указанным разбирательством. Речь, в частности, идет о компаниях «Еврохим» и «Акрон», передает ТАСС.
Минторг США представил предварительные оценки «предполагаемой индивидуальной ставки подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий»: для компании «Еврохим» – 9,84%, «Акрон» – 9,66%, для других производителей – в 9,72%. Ведомство планирует озвучить окончательное решение в апреле.
Напомним, расследование в отношении продукции из России, а также из Тринидада и Тобаго началось в июне после жалобы американских производителей удобрений. В августе сообщалось, что США заподозрили российскую экономику в «нерыночности».
Эксперт оценил угрозу для России от модернизированных атомных бомб США
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«Принятые США на вооружение модернизированные атомные бомбы B61-12 дают им возможность нанести ограниченный ядерный удар по России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее в США сообщили, что модернизация продлит жизненный цикл этих бомб на 20 лет.
«В сочетании с современными носителями типа истребителя-бомбардировщика F-35, модернизированные атомные бомбы B61-12 – опасное оружие, способное точечно поражать хорошо защищенные цели. F-35 обладают способностью с немалой долей вероятности преодолевать ПВО. На некоторых высотах они могут подавить или ослабить российскую систему противовоздушной обороны в ряде районов», – сказал заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Другими словами, в отношении России модернизированные атомные бомбы B61-12 являются стратегическим оружием, указал эксперт. «Это показывает, что требование Вашингтона к Москве включать в программы сокращения вооружения тактическое ядерное оружие необоснованно, поскольку наши ракеты до США достать не могут», – добавил он.
«В то же время США стремятся получить оружие, которое может быть им полезно на этапе эскалации конфликта и открывает им возможности для ограниченного ядерного удара по нашей территории. Впрочем, американцы не могут не понимать, что любое применение ими ядерного оружия приведет к нашему незамедлительному ответу и грозит неконтролируемой эскалацией», – заключил аналитик.
Ранее Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12 уже передан американскому министерству обороны.
Модернизация должна продлить жизненный цикл этих бомб как минимум на 20 лет, давая возможность использовать их с существующих и перспективных авиационных платформ. При этом значительно снижена мощность, но повышена точность. Управление полагает, что программа модернизации «обеспечит безопасность и эффективность вооружения». Полномасштабное производство должно начаться в мае, «завершение выпуска» ожидается в 2026 финансовом году.
B61 существует в модификациях B61-3, B61-4, B61-7 (эти три версии и должна заменить B61-12), а также B61-11. B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200, а также «будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F», передает РИА «Новости».
Весной в обзоре состояния ядерных сил США эксперты FAS сообщали, что количество американских бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции).
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Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Вашингтон ведет ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Это сообщение прозвучало на фоне просьб европейцев и японцев к США не отказываться от доктрины упреждающего ядерного удара по России.
В то же время российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. По мнению экспертов, благодаря новой сборке Ту-160 Россия получит ядерное преимущество над НАТО.
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Генпрокурор перечислил выявленные нарушения на шахте «Листвяжная»
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Датчики метана на шахте «Листвяжная» были неисправны, также выявлены другие грубые нарушения, «гладко все было только на бумаге», сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на совещании у президента России Владимира Путина.
«Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге. А фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. При этом ответственные должностные лица не приостановили ведение горных работ», - передает ТАСС слова Краснова.
Генпрокурор также сообщил, что возбуждено 25 административных дел в отношении руководства шахты «Листвяжная». «Помимо возбужденных уголовных дел, прокурорами инициированы привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация. Всего возбуждено 25 таких дел», – отметил он.
Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.
Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.
Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию
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Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года.
Болсонару заявил: «Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято». Президент Бразилии заверил, что для него приглашение в Россию – «это радость и большая честь», которая «открывает окно возможностей» для Бразилии. Болсонару сказал, что «Россия заинтересована в Бразилии», это «большой рынок». «Будем углублять наши отношения с Россией», – приводит его слова ТАСС.
Визит планируется на февраль–март. Болсонару прибудет в Россию в сопровождении министерской делегации, но ее состав еще не определен. На этой неделе уже состоялся визит в Россию министра иностранных дел Бразилии Карлуса Альберту Франку Франсы.
Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Путин отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам российского лидера, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество по различным областям.
Названа вероятная дата встречи Путина и Байдена по видеосвязи
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Обсуждаются разные варианты даты встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видео-конференц-связи. … Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы», – передает его слова РИА «Новости».
На вопрос, рассматривается ли дата 7 декабря для проведения встречи, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Лавров предложил обнулить все ограничения в работе дипмиссий России и США
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на прошедшей в Стокгольме встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил обнулить все ограничения в работе дипмиссий России и США и вернуться к нормальному функционированию.
«Мы внесли некоторые предложения. Но в идеале, и я сегодня Тони Блинкену это подтвердил, в идеале просто обнулить все вот эти ограничения и вернуться к нормальному взаимоуважительному функционированию наших дипломатических миссий», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
При этом Лавров посетовал, что Москва пока «не очень видит готовности наших переговорных партнеров идти на конструктивные шаги».
Во вторник посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.
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Эксперт сказал, чего ждать от встречи Путина и Болсонару
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«Вряд ли речь пойдет о единстве политических взглядов. Болсонару – такого рода консерватор, что рядом с ним многие приличные консерваторы не хотели бы ощущать родство душ. Президенты будут говорить о более прагматичных вещах», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Виктор Хейфец, комментируя планы президента Бразилии посетить Россию и встретиться с коллегой Владимиром Путиным.
«Глава нашего государства не раз говорил о консервативных ценностях, но вряд ли мы будем подписывать совместную декларацию о защите таковых с Болсонару», – с иронией заметил профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, специалист по Латинской Америке Виктор Хейфец.
Тем не менее во встрече заинтересованы оба политика, полагает эксперт. Путину это выгодно с экономической точки зрения. «Бразилия – партнер России по БРИКС. Наш президент регулярно встречается с главами стран-участниц этого объединения, причем не только на саммитах группы. К тому же Бразилия – крупнейший торгово-экономический партнер РФ в Латинской Америке», – рассказал собеседник.
«Мы в основном продаем им удобрения, кое-какое оборудование, а покупаем кофе и мясо. Возможно, надеюсь, зайдет разговор о повышении объема торговли российской промышленной продукцией. И не просто об увеличении объема в долларах, а о том, чтобы начать поставлять продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Если такое случится, это будет шаг вперед», – считает Хейфец.
«Также может встать вопрос об инвестициях в Бразилию, у нас они есть, но не так много, как хотелось бы. Мы уступаем даже партнерам по БРИКС: у Китая намного больше, у Индии просто больше, – обратил внимание специалист. – Ну и для бразильцев дополнительные вложения лишними никогда не будут. Бразилия – очень прагматичная страна, которая подпитывает свою экономику всем, чем может».
Для бразильского лидера Жаира Болсонару предстоящий визит в Россию – не только деньги, но и политика. В следующем году в Бразилии намечаются президентские выборы, а рейтинги действующего главы государства, по данным опросов, оставляют желать лучшего.
«Сейчас он проигрывает своему прямому конкуренту – экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве, который известен своими хорошими отношениями с Россией. Болсонару же своей готовностью увидеться с Путиным хочет показать: «Смотрите, и я могу дружить с Россией». Это не обеспечивает гарантированную победу на выборах, но работает как демонстрация ради политических очков», – пояснил Хейфец.
«Болсонару, стоит напомнить, преследует курс на сближение с США. В этом смысле на переговорах с Путиным речь, конечно, не пойдет о развороте Бразилиа в сторону Москвы. Вместо этого бразильский лидер будет говорить по тем вопросам, по которым можно найти общий язык с Россией – борьба с терроризмом, вопросы обеспечения безопасности и другие более конкретные вещи, где нет политики», – подытожил Хейфец.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года. Поездка запланирована на февраль–март. Болсонару приедет в сопровождении министерской делегации, ее состав пока не известен. На неделе Россию посещал министр иностранных дел Бразилии.
Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Президент РФ отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам Путина, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях.
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В Кремле оценили результат встречи Лаврова и Блинкена
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме позволила предельно доходчиво разъяснить друг другу позиции Москвы и Вашингтона, которые расходятся по многим вопросам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы четко понимаем, что это была хорошая возможность обеим сторонам предельно понятно и доходчиво объяснить позиции друг друга. По многим вопросам позиции расходятся», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений. До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
На Украине рассказали о трех направлениях пакета «сдерживания» России
Пакет сдерживания России «от агрессивных действий» включает меры по трем направлениям, это, в частности, четкая коммуникация с Москвой, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил в видеообращении в Facebook из Стокгольма, где он участвует в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, что «на двусторонних встречах мы продолжили работу, которую вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно, обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, в какие сроки он будет сформирован», передает ТАСС.
Отмечается, что пакет состоит из «трех направлений»: «Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам – открытым и закрытым – про то, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия».
Второе направление предусматривает разработку пакета санкций, который «будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции»: «Это будут санкции очень тяжелые для нее экономически».
«Третье – это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной (ее партнеров) для укрепления нашей обороноспособности», – отметил Кулеба и подчеркнул, что по всем этим направлениям «ведется активная и оживленная работа».
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Ранее Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».
При этом Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина уже попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.
Путин: Надо создать шахтерам такие условия, чтобы им не было необходимости рисковать
Существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности», заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кемеровской области.
«Все-таки в основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда», – цитирует президента ТАСС.
Он отметил, что существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности». «И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», – сказал глава государства.
Путин добавил, что сейчас предусмотрено за нарушения безопасности административное наказание без возможности приостановки шахт.
Приостанавливать деятельность шахт не будут, подчеркнул президент.
«Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать», – приводит слова президента РИА «Новости».
Ранее на совещании президент назвал произошедшее в Кузбассе болью и бедой всей России.
Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.
Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах шахтеров
Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе после доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров высказал недовольство.
Глава государства в ходе совещания потребовал дать разъяснение по структуре схемы «70 на 30», при которой 30% дохода горняков зависит от переработок, сообщает ТАСС.
После выступления Котякова по системе оплаты труда шахтеров глава государства с укором отметил, что ведомству не удалось провести глубокого анализа ситуации. Путин счел доклад главы Минтруда неудовлетворительным.
Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.
Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.
Байден не поверил в возможность шатдауна в США
Хотя республиканцы грозят затянуть обсуждение финансирования американского правительства, его работа не будет заблокирована, заявил президент США Джо Байден.
«Я не верю, что это случится. У нас есть все, чтобы быть уверенными, что правительство не прекратит работу», – сказал Байден, добавив, что считает вопрос о том, как предотвратить прекращение работы правительства, «глупым». Байден сказал, что обсудил ситуацию и с Демократической, и с Республиканской партиями, «существует план, если кто-то не решит быть сумасбродным». Президент «не думает, что такое случится».
Палата представителей конгресса США проголосовала за временное продление финансирования правительства до 18 февраля. Позднее Сенат США также проголосовал за продление финансирования. Теперь документ поступит на подпись Байдену, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден подписал законодательный акт о временном финансировании федерального правительства 1 октября. Нынешний период финансирования исполнительной власти истечет в полночь субботы. СМИ сообщали, что партийные лидеры в Конгрессе США достигли соглашения о продлении финансирования правительства до февраля. Республиканцы грозили блокировкой финансирования, не соглашаясь с требованием об обязательной вакцинации работников против коронавируса в частном секторе. Без хотя бы временного бюджета США грозит шатдаун – приостановка работы правительства.
Москва предположила увязывание США событий на Украине с графиком контактов Путина и Байдена
Российская сторона не исключает, что Вашингтон увязывает график контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с развитием ситуации на Украине, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Моя собственная интерпретация происходящего сводится к тому, что на самых верхних этажах администрации США решили присмотреться к тому, что будет делать Россия, в том числе в контексте нынешней напряженной обстановки, складывающейся вокруг Украины и в целом такого эскалационного тренда в Восточной Европе, нагнетания и политического и материального, которое осуществляет НАТО и посмотреть будет ли Россия идти на попятную в отстаивании своих интересов. В какой-то мере, наверное, ставя в зависимость от своих умозаключений на эту тему график контактов», – заявил Рябков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что не хотел бы так широко обобщать, но отметил, что такие соображения есть у МИД.
«Мы к этому относимся спокойно. В конце концов президенты – люди сверхзанятые архиважными делами. И их службы, отвечающие за графики, найдут «окна», и мы согласуем этот контакт», – сказал Рябков.
Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.