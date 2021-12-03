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Названа вероятная дата встречи Путина и Байдена по видеосвязи
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Обсуждаются разные варианты даты встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видео-конференц-связи. … Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы», – передает его слова РИА «Новости».
На вопрос, рассматривается ли дата 7 декабря для проведения встречи, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Лавров объяснил Блинкену значение Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений, сообщил глава российского МИДа.
«Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения Минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
«То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», – подчеркнул Лавров.
Ранее встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом
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Украина добровольно отдала России Крым и свой черноморский флот в 2014 году, заявил бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн.
В статье для журнала Newsweek Коэн утверждает, что коррупция и некомпетентность мешают Киеву «перестать зависеть от Москвы». «Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», – передает РИА «Новости» слова Коэна.
Аналитик выразил мнение, что сейчас Россия «усиливает давление» на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе страны. Также, по словам Коэна, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.
Ариэль Коэн (Валерий Коган, родился 3 апреля 1959 в Ялте) – американский политолог и журналист, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики регионов Россия – Евразия, Восточная Европа, Ближний Восток, отмечает «Википедия».
Напомним, в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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США пригрозили ввести пошлины на российские удобрения
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Минторг США утверждает, что производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси в России получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии.
Ведомство «в предварительном порядке определило», что соответствующие субсидии предоставлялись в России «в течение прошлого года». Минторг сообщает, что заинтересованные стороны могут представить свои аргументы в связи с указанным разбирательством. Речь, в частности, идет о компаниях «Еврохим» и «Акрон», передает ТАСС.
Минторг США представил предварительные оценки «предполагаемой индивидуальной ставки подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий»: для компании «Еврохим» – 9,84%, «Акрон» – 9,66%, для других производителей – в 9,72%. Ведомство планирует озвучить окончательное решение в апреле.
Напомним, расследование в отношении продукции из России, а также из Тринидада и Тобаго началось в июне после жалобы американских производителей удобрений. В августе сообщалось, что США заподозрили российскую экономику в «нерыночности».
Блинкен обвинил Россию в «невыполнении перемирия» в Донбассе
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
«Есть ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям. Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжелого вооружения не выполняется Россией», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с Блинкеном заявил, что Россия готова к тому, чтобы восстановить канал диалога с США по Украине.
«Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая «нормандский формат» (Россия, Украина, Франция, ФРГ), восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», – сказал глава российского МИД.
В Стокгольме 2-3 декабря проходит Совет министров иностранных дел ОБСЕ.
Ранее в Кремле заявили, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
Генпрокурор перечислил выявленные нарушения на шахте «Листвяжная»
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Датчики метана на шахте «Листвяжная» были неисправны, также выявлены другие грубые нарушения, «гладко все было только на бумаге», сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на совещании у президента России Владимира Путина.
«Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге. А фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. При этом ответственные должностные лица не приостановили ведение горных работ», - передает ТАСС слова Краснова.
Генпрокурор также сообщил, что возбуждено 25 административных дел в отношении руководства шахты «Листвяжная». «Помимо возбужденных уголовных дел, прокурорами инициированы привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация. Всего возбуждено 25 таких дел», – отметил он.
Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.
Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.
Эксперт оценил угрозу для России от модернизированных атомных бомб США
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«Принятые США на вооружение модернизированные атомные бомбы B61-12 дают им возможность нанести ограниченный ядерный удар по России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее в США сообщили, что модернизация продлит жизненный цикл этих бомб на 20 лет.
«В сочетании с современными носителями типа истребителя-бомбардировщика F-35, модернизированные атомные бомбы B61-12 – опасное оружие, способное точечно поражать хорошо защищенные цели. F-35 обладают способностью с немалой долей вероятности преодолевать ПВО. На некоторых высотах они могут подавить или ослабить российскую систему противовоздушной обороны в ряде районов», – сказал заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Другими словами, в отношении России модернизированные атомные бомбы B61-12 являются стратегическим оружием, указал эксперт. «Это показывает, что требование Вашингтона к Москве включать в программы сокращения вооружения тактическое ядерное оружие необоснованно, поскольку наши ракеты до США достать не могут», – добавил он.
«В то же время США стремятся получить оружие, которое может быть им полезно на этапе эскалации конфликта и открывает им возможности для ограниченного ядерного удара по нашей территории. Впрочем, американцы не могут не понимать, что любое применение ими ядерного оружия приведет к нашему незамедлительному ответу и грозит неконтролируемой эскалацией», – заключил аналитик.
Ранее Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12 уже передан американскому министерству обороны.
Модернизация должна продлить жизненный цикл этих бомб как минимум на 20 лет, давая возможность использовать их с существующих и перспективных авиационных платформ. При этом значительно снижена мощность, но повышена точность. Управление полагает, что программа модернизации «обеспечит безопасность и эффективность вооружения». Полномасштабное производство должно начаться в мае, «завершение выпуска» ожидается в 2026 финансовом году.
B61 существует в модификациях B61-3, B61-4, B61-7 (эти три версии и должна заменить B61-12), а также B61-11. B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200, а также «будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F», передает РИА «Новости».
Весной в обзоре состояния ядерных сил США эксперты FAS сообщали, что количество американских бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции).
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Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Вашингтон ведет ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Это сообщение прозвучало на фоне просьб европейцев и японцев к США не отказываться от доктрины упреждающего ядерного удара по России.
В то же время российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. По мнению экспертов, благодаря новой сборке Ту-160 Россия получит ядерное преимущество над НАТО.
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Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию
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Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года.
Болсонару заявил: «Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято». Президент Бразилии заверил, что для него приглашение в Россию – «это радость и большая честь», которая «открывает окно возможностей» для Бразилии. Болсонару сказал, что «Россия заинтересована в Бразилии», это «большой рынок». «Будем углублять наши отношения с Россией», – приводит его слова ТАСС.
Визит планируется на февраль–март. Болсонару прибудет в Россию в сопровождении министерской делегации, но ее состав еще не определен. На этой неделе уже состоялся визит в Россию министра иностранных дел Бразилии Карлуса Альберту Франку Франсы.
Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Путин отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам российского лидера, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество по различным областям.
Лавров предложил обнулить все ограничения в работе дипмиссий России и США
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на прошедшей в Стокгольме встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил обнулить все ограничения в работе дипмиссий России и США и вернуться к нормальному функционированию.
«Мы внесли некоторые предложения. Но в идеале, и я сегодня Тони Блинкену это подтвердил, в идеале просто обнулить все вот эти ограничения и вернуться к нормальному взаимоуважительному функционированию наших дипломатических миссий», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
При этом Лавров посетовал, что Москва пока «не очень видит готовности наших переговорных партнеров идти на конструктивные шаги».
Во вторник посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.
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Лавров попросил у США разъяснений слов о невыполнении Россией минских соглашений
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что ждет от американского коллеги разъяснений его слов «о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Россия».
«Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
Накануне в Кремле заявили, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
На Украине рассказали о трех направлениях пакета «сдерживания» России
Пакет сдерживания России «от агрессивных действий» включает меры по трем направлениям, это, в частности, четкая коммуникация с Москвой, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил в видеообращении в Facebook из Стокгольма, где он участвует в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, что «на двусторонних встречах мы продолжили работу, которую вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно, обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, в какие сроки он будет сформирован», передает ТАСС.
Отмечается, что пакет состоит из «трех направлений»: «Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам – открытым и закрытым – про то, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия».
Второе направление предусматривает разработку пакета санкций, который «будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции»: «Это будут санкции очень тяжелые для нее экономически».
«Третье – это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной (ее партнеров) для укрепления нашей обороноспособности», – отметил Кулеба и подчеркнул, что по всем этим направлениям «ведется активная и оживленная работа».
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Ранее Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».
При этом Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина уже попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.
Путин: Надо создать шахтерам такие условия, чтобы им не было необходимости рисковать
Существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности», заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кемеровской области.
«Все-таки в основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда», – цитирует президента ТАСС.
Он отметил, что существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности». «И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», – сказал глава государства.
Путин добавил, что сейчас предусмотрено за нарушения безопасности административное наказание без возможности приостановки шахт.
Приостанавливать деятельность шахт не будут, подчеркнул президент.
«Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать», – приводит слова президента РИА «Новости».
Ранее на совещании президент назвал произошедшее в Кузбассе болью и бедой всей России.
Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.
Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах шахтеров
Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе после доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров высказал недовольство.
Глава государства в ходе совещания потребовал дать разъяснение по структуре схемы «70 на 30», при которой 30% дохода горняков зависит от переработок, сообщает ТАСС.
После выступления Котякова по системе оплаты труда шахтеров глава государства с укором отметил, что ведомству не удалось провести глубокого анализа ситуации. Путин счел доклад главы Минтруда неудовлетворительным.
Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.
Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.
Лавров пошутил по поводу выкрикивающих вопросы журналистов
Глава МИД России Сергей Лавров шутливо ответил журналистам, которые выкрикивали вопросы на его встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном «на полях» министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.
Министры выступили со вступительным словом, после этого российские и американские журналисты стали выкрикивать свои вопросы. Один из них был о том, готовы ли США дать России правовые гарантии безопасности, передает РИА «Новости».
«Не кричите на нас!», – сказал Лавров, смеясь.
Между тем Блинкен заявил во время встречи с Лавровым, что считает важной возможность «поговорить прямо и честно особенно в текущий критически важный момент».
По словам Блинкена, президент США Джо Байден во время встречи в Женеве несколько месяцев назад заявлял российскому лидеру Владимиру Путину о том, что для Вашингтона важны стабильные и предсказуемые отношения с Россией.
«Это входит в интересы наших стран, наших народов», – добавил Блинкен.
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Напомним, Лавров и Блинкен встретились на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в Стокгольме 2-3 декабря.
При этом Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Путин назвал трагедию на «Листвяжной» болью всей России
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Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стала общей бедой и болью для всей страны, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли региона.
«Как мы все хорошо знаем, 25 ноября в Кемеровской области произошла трагедия. Большая беда. В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли шахтеры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России. Еще раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.
Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.
Байден не поверил в возможность шатдауна в США
Хотя республиканцы грозят затянуть обсуждение финансирования американского правительства, его работа не будет заблокирована, заявил президент США Джо Байден.
«Я не верю, что это случится. У нас есть все, чтобы быть уверенными, что правительство не прекратит работу», – сказал Байден, добавив, что считает вопрос о том, как предотвратить прекращение работы правительства, «глупым». Байден сказал, что обсудил ситуацию и с Демократической, и с Республиканской партиями, «существует план, если кто-то не решит быть сумасбродным». Президент «не думает, что такое случится».
Палата представителей конгресса США проголосовала за временное продление финансирования правительства до 18 февраля. Позднее Сенат США также проголосовал за продление финансирования. Теперь документ поступит на подпись Байдену, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден подписал законодательный акт о временном финансировании федерального правительства 1 октября. Нынешний период финансирования исполнительной власти истечет в полночь субботы. СМИ сообщали, что партийные лидеры в Конгрессе США достигли соглашения о продлении финансирования правительства до февраля. Республиканцы грозили блокировкой финансирования, не соглашаясь с требованием об обязательной вакцинации работников против коронавируса в частном секторе. Без хотя бы временного бюджета США грозит шатдаун – приостановка работы правительства.