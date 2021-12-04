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Стала известна дата переговоров Путина и Байдена
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Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин пообщаются по защищенной видеосвязи 7 декабря, они обсудят Украину и ряд других вопросов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, они сами определят необходимое для разговора время.
«Вечер. Президенты сами определят», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Переговоры пройдут по видеосвязи. Как сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается, в том числе, 7 декабря.
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Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря.
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Захарова ответила на ложь Блинкена об отсутствии агрессии со стороны НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО.
Захарова в Telegram указала, что в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии НАТО во главе с США пошло на «открытую вооруженную агрессию». На Украине, как отметила официальный представитель МИДа, Вашингтоном «в координации с натовским и есовским Брюсселем осуществлялось руководство антиконституционным переворотом».
«Куба, Венесуэла, Никарагуа, Белоруссия и т.д. – демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странам НАТО», – напомнила она, отметив, что для НАТО стали «рутиной» сотни «спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки»
Как подчеркнула Захарова, «это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий», изображенные «крупными мазками». Результатом этих действий стали «миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру».
Она назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий». Захарова посоветовала США искать «нарушающих международное право агрессоров», «стоя перед зеркалом».
Напомним, Блинкен заявил, что не НАТО «планирует агрессивные действия» против России, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния.
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Байден рассказал о заболевании, которым его заразил внук
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Президент США Джо Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.
«Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда», – приводит РИА «Новости» ответ Байдена журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.
В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслировали местные телеканалы, отчетливо слышно, как Байден хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.
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Напомним, в США сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса «омикрон». Всего в стране, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом с начала пандемии заболели более 48 миллионов человек, свыше 785 тысяч скончались.
Ранее в США решили ужесточить требования въезда в страну из-за «омикрона».
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США заявили о прогрессе по вопросам дипломатических виз с Россией
Вашингтон и Москва за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз, заявил представитель Госдепа.
Госдеп попросили прокомментировать информацию о том, что Москва и Вашингтон достигли предварительных договоренностей относительно выдачи российских въездных виз сотрудникам американского посольства. В американском ведомстве заявили, что стороны «в последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам», США надеются «продолжать двигаться в этом направлении».
Представитель Госдепа подчеркнул значение работы посольства для дипломатии. Он заявил, что США «продолжают тяжелую работу по решению этой проблемы», продолжают обсуждать с Россией вопрос, касающийся выдачи виз дипломатам, передает ТАСС.
Вашингтон считает, что его подход «создает больший паритет в дипломатических миссиях, поскольку в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой». По мнению американцев, это поможет им «облегчить постепенное восстановление соответствующих дипломатических миссий, что будет необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией».
«Дипломатия является единственным ответственным способом разрешения этого потенциального кризиса, с которым мы сталкиваемся в отношениях с Россией. Нам необходимо иметь открытые каналы связи, особенно в периоды возросшей напряженности», – сказали в Госдепе.
Напомним, Washington Post сообщала, что официальные лица США в ходе венской встречи с российскими коллегами 17 ноября договорились о выдаче виз сотрудникам посольства США, тему решено доработать в декабре. В Москве заявили, что информация о подготовке черновика документов Россией и США по восстановлению выдачи виз дипломатам и работы посольств не соответствует действительности.
Путин указал Эрдогану на деструктивную линию Киева в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе беседы по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Донбассе, российский лидер заявил, что украинская сторона продолжает деструктивную линию, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин проинформировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.
Российский президент обратил внимание на то, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами.
«Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей», – указывается в сообщении.
Эрдоган высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.
Также оба президента выразили удовлетворение уровнем взаимодействия по стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье.
Путин и Эрдоган также поговорили на тему ситуации в Ливии. Они акцентировали безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН.
«Высказана надежда на успешное проведение намеченных на 24 декабря 2021 года общенациональных выборов, которые должны способствовать восстановлению ливийской государственности и территориальной целостности», – пояснили в Кремле.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что президенты России и Турции провели в пятницу разговор, они обсуждали двусторонние отношения.
США усмотрели связь ситуаций вокруг Украины, Белоруссии и «Северного потока – 2»
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, «военная угроза» Украине и газопровод «Северный поток – 2» связаны между собой, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
На онлайн-форуме Reuters Next его спросили, считает ли он все это «скоординированной геополитической стратегией» Москвы для давления на Европу. Блинкен ответил: «Вероятно, да». По его словам, «все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом».
«То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, <…> и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведет никаких гибридных войн. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявляла, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Дело Сачкова увязали в США с «хакерами ГРУ»
Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждает, что основатель Group-IB Илья Сачков, которого судят в России по делу о госизмене, мог якобы передать США информацию о «хакерах ГРУ».
Поскольку речь идет о расследовании, связанном с госизменой, материалы дела засекречены. Bloomberg утверждает, что задержание Сачкова может быть связано с одной из «правительственных хакерских операций». По версии Bloomberg, «одно из предполагаемых нарушений было в том, что он предоставил властям США информацию о группе хакеров российской военной разведки ГРУ, которую американские компании по кибербезопасности назвали Fancy Bear, и ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году», передает РИА «Новости».
Утверждается, что полученная от Сачкова информация помогла США идентифицировать «агентов ГРУ, причастных к хакерской атаке». При этом Bloomberg не знает, являются ли эти предполагаемые действия «частью официальных обвинений против Сачкова». Также в материале говорится, что Сачков, который проходил свидетелем по делу экс-главы Центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова, знал Михайлова и несколько лет работал с ним. Михайлов осужден за госизмену.
Bloomberg полагает, что они оба предоставили западным странам информацию, которая якобы помогла США установить «роль России в хакерской атаке на выборы». Доказательств не приводится. Утверждается, что эти сведения в итоге привели к санкциям США в отношении высших должностных лиц ГРУ и предъявлению обвинения 12 его предполагаемым сотрудникам. По версии источников, Сачков сообщил западным службам информацию об основателе другой компании по кибербезопасности Владиславе Клюшине, который в марте был задержан швейцарскими властями по запросу США. Один из якобы коллег Клюшина – Иван Ермаков, по утверждению анонимных источников агентства, якобы был в числе тех 12 сотрудников ГРУ.
Напомним, Сачков заключен под стражу по делу о госизмене (ст. 275 УК). Сам он отказывается признавать вину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене. Между тем адвокат бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова Руслан Голенков сообщил, что Сачков давал показания против его клиента.
Псаки отказала России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО
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Вопрос о том, принимать ли какую-либо страну в НАТО, решает сам альянс, а не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки спросили, может ли Белый дом проявить гибкость в этом вопросе, учитывая обеспокоенности Москвы. Псаки подчеркнула, что «члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия». По ее словам, «важно помнить, откуда исходят провокационные действия – это не США, не Украина», передает РИА «Новости».
Также Псаки прокомментировала сообщения о том, что вашингтонская администрация прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева. Она заявила, что прежде США «предоставили Украине серьезную помощь в обороне», Вашингтон «продолжает рассматривать такие возможности», передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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США рассказали о консультациях с Европой по санкциям против России
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США ведут с европейскими партнерами консультации по вопросу возможных санкций против России, если та проявит «агрессию» в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Комментируя возможные шаги США, Псаки сказала, что «введение экономических санкций – это один из вариантов», но необходимы консультации с Конгрессом США и «европейскими партнерами». По ее словам, «консультации идут уже какое-то время», власти США «хотят быть готовыми, так что рассматривают подобную возможность», передает ТАСС.
Псаки заявила, что возможность проведения прямых контактов между американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным обсуждается, Вашингтон намерен сосредоточиться на украинской тематике. США хотят «обсудить серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной». По ее словам, Байден является убежденным сторонником прямых контактов между лидерами стран.
Напомним, в Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Байден заявил о разработке мер для недопущения «агрессии России» против Украины
Американская администрация намерена ввести ряд мер, которые не допустят возможную «агрессию России» в отношении Украины, заявил глава Белого дома Джо Байден.
«Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что я рассматриваю как наиболее комплексный, обстоятельный ряд инициатив, призванных сделать для (Владимира) Путина очень-очень сложным то, чего опасаются люди», – цитирует Байдена РИА «Новости».
Ранее в Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что ВСУ стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
Путин назвал главные приоритеты «Единой России»
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«В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни», - заявил президент России Владимир Путин в своем обращении на съезде партии «Единая Россия» (ЕР).
«Это безусловный приоритет и для ЕР как ведущей политической силы, да и для всех, кто сейчас в этом зале, и для сотен тысяч наших коллег, соратников во всех регионах страны. Подчеркну: высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны. Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний», – указал Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.
Он выразил мнение, что ЕР «достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом, вновь доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства».
«Еще раз поздравляю вас с убедительной победой. Такой результат, безусловно, крайне значим для всей нашей страны, для ее стабильного, эффективного развития», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что ЕР предложила гражданам «конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов».
«Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех ее регионов. И, что важно, каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки», – добавил президент.
Он призвал придерживаться принципа «выполнили одну задачу – сразу же нужно ставить новую, следующую, более высокого порядка», тогда, по его словам, «народная программа «Единой России» будет не только воплощаться в делах, но и развиваться как живой документ, динамично и качественно обновляться, чтобы соответствовать вызовам времени и насущным запросам, ожиданиям людей».
«С наиболее острыми, волнующими их проблемами они (люди) обращаются к вам, своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы. Подчеркну: у вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят. И ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии – так называемые первички. Прежде всего на этом уровне надо укреплять содержательный, результативный общественный диалог и в целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти, набирать силу как в идеологическом, так и в кадровом плане, опираться на тех, кто проявил, зарекомендовал себя в общественно значимой деятельности, науке, предпринимательстве, в креативных и творческих сферах», – сказал президент.
Путин отметил, что после выборов «Единая Россия» сразу же приступила к выполнению поставленных целей: «Народная программа уже реализуется. Ее приоритеты отражены в федеральном бюджете на следующие три года. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума».
«Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на повышение доходов людей, а также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании, в том числе в июне и августе, на предыдущих этапах съезда», – заявил глава государства.
Он обратил внимание и на то, что ЕР «первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», приняла в нем самое активное участие».
«Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтерами: помогали врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках, развозили продукты и лекарства, делали все необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу. И принципиально важно, что вы эту работу продолжаете», – указал глава государства.
Путин подчеркнул, что «высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны», и «отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний».
«Делая ставку на тех, кто талантлив, успешен, неравнодушен, прислушиваясь к их мнению, вовлекая в совместные проекты, помогая выстроить политическую карьеру, партия обеспечивает широкое народное представительство, а это – стратегически важная миссия. Уверен, что «Единая Россия» способна ее реализовать, опираясь на свой авторитет и большой политический опыт», – считает президент.
Он подчеркнул, что за 20 лет партия «не раз доказывала, что она отвечает этим требованиям, своими делами», она «твердо и последовательно занимала патриотические позиции», это проявлялось в принятии ключевых решений, «связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствованием политической системы, развитием экономики, выработкой современных подходов по решению социальных проблем, поддержке семей с детьми».
«Внести решающий вклад в преодоление тех системных и подчас смертельно опасных рисков, которые на рубеже 1990-х и начала 2000-х годов угрожали не только безопасности граждан, но и самому существованию нашего Отечества – вот в чем был смысл деятельности партии», – напомнил он.
Путин также отдельно отметил консолидирующую роль ЕР как парламентской партии: «И на федеральном, и на региональном уровне вы способствуете объединению патриотически настроенных, ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов. А это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами».
«Всегда рассчитываю на вас, на партию «Единая Россия» как на мощную, надежную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу. Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с 20-летием партии. Желаю успехов и стремления идти только вперед!», – заключил президент.
Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.
Также в соответствии с уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда изберут председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Будут сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.
Госдеп счел разговор Лаврова и Блинкена сердечным и прямолинейным
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме.
По словам Шерман, разговор в четверг «был очень сердечный, очень профессиональный и очень прямолинейный». Как заявила Шерман, комментируя напряженность вокруг Украины, из Европы «слышали очень решительные заявления» относительно того, что в случае «действий» России против Украины «рассматриваться будут практически все» варианты возможных ответных мер, передает ТАСС.
Шерман заявила, что Блинкен был «очень решителен в Европе», когда говорил о возможном «вторжении» России на Украину. США готовы принять «все необходимые меры, чтобы сдержать» Москву и не дать ей сделать этот «экстраординарно серьезный» шаг. Шерман сказала, что Вашингтон намерен заставить россиян «чувствовать последствия, если сделают этот шаг». В Госдепе отметили, что Байден объявил в пятницу о работе вместе с союзниками над «набором инициатив», призванных «подать сигнал» Москве о недопустимости агрессии в отношении Киева.
«Мы солидарны с Украиной, как и Европа, Европейский союз. И мы хотим поддерживать Украину любым надлежащим образом, чтобы, опять-таки, сдерживать Россию», – сказала Шерман, добавив, что США «хотят гарантировать, что нет конфликта на континенте». По ее словам, «это бы имело неимоверные последствия не только в Европе, но и во всем мире».
Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
Блинкен отверг предположения о планировании НАТО агрессии против России
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НАТО не планирует агрессии против России, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, предупредив Москву о «серьезных последствиях» в случае «агрессии против Украины».
По версии Блинкена, который выступил на конференции Reuters NEXT, «не альянс планирует агрессивные действия» против России, «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Блинкен предупредил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» со стороны США и Европы, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины». Он выразил надежду, что Москва «учитывает это в своем планировании», передает РИА «Новости».
Как утверждает глава Госдепа, администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но последние действия Москвы в отношении Украины уводят страны в противоположном направлении. По его словам, есть «сферы», в которых у России и США «совпадают интересы» и где они «могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость». Говоря о своих ожиданиях относительно контактов между Россией и США на высшем уровне, он выразил уверенность, что лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден поговорят в очень скором будущем.
Блинкен также заявил, что «Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений». По версии США, «большая часть из этого не была выполнена», причем «большая часть того, что не было выполнено, относится к России». Однако он признал, что «есть и те вещи, которые должна сделать Украина».
Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния. Столтенберг также рассказал действиях альянса в случае «вторжения» России на Украину. Он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии.
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В Москве опровергли подготовку восстановления полноценной работы посольств России и США
В Москве заявили, что не соответствует действительности информация о подготовке черновика документов Россией и США по восстановлению выдачи виз дипломатам и работы посольств.
Отмечается, что от России поступили предложения, но отклика никто не получил, а США добиваются реализации своих требований, которые Москву не устраивают, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее Washington Post сообщала, что официальные лица США в ходе венской встречи с российскими коллегами 17 ноября договорились о выдаче виз сотрудникам посольства США, тему решено доработать в декабре.
Также сообщалось, что из-за нехватки кадров американскому послу в Москве Джону Салливану приходится выполнять функции уборщика.
Напомним, в Москве заявили о готовности ответить, если США продолжат настаивать на отъезде 55 российских дипломатов.
Захарова рассказала о разработанной США спецоперации против России
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Власти США разработали план по проведению спецоперации, направленной на ухудшение обстановки вокруг Украины, а ответственность будет переложена на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», – цитирует Захарову «Коммерсантъ».
По ее словам, основу составляют провокационные действия США вблизи российских границ, сопровождаемые обвинениями в адрес Москвы. Захарова назвала происходящее классической западной тактикой.
Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что Россия в начале 2022 года якобы планирует нападение на Украину, будет задействовано до 175 тыс. военных.
В Москве обвинения отвергли, заявляя, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России – лишь предлог для размещения большого количества техники НАТО у границ России.
В Киеве и Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская техника передвигается только лишь по территории России и никому не угрожает.
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