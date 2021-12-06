Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине

В Германии назвали источник разведданных США о подготовке Россией «вторжения» на Украину

«Новые разведданные могли быть собраны британской разведкой. Мы уже несколько лет наблюдаем, как США и Британия подсовывают Германии фейки», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее американские СМИ сообщили, что США предоставили странам Евросоюза «нехарактерный» и «крайне широкий» объем данных разведки о якобы подготовке России к «вторжению» на Украину.

«Главная цель предоставления европейцам новых разведданных по поводу якобы готовящегося вторжения Кремля на Украину – сплотить Европу против России. Однако в Германии я не вижу желания портить отношения с Россией. Наоборот, в кругах нового правительства ФРГ слышны идеи о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях», – считает германский политолог Александр Рар.

«Я думаю, что эти разведданные собрала британская разведка. Мы уже три-четыре года наблюдаем, как Британия и США подсовывают немецкому правительству различные фейки. Более того, все это сопровождается атмосферой секретности и анонимности, в итоге Германии предлагается просто поверить на слово. Так было и по делу Скрипалей, и по поводу Навального и так далее», – добавил собеседник.

Эксперт предположил, что «сотрудничество» Вашингтона и Лондона укрепилось в 2016 году, когда появились первые «данные» о якобы вмешательстве России в американские выборы. «Такая информация исходила именно от британо-американских источников, у немцев этих данных не было, – добавил Рар. – Кроме того, именно из этих стран осуществляется прослушка европейских политиков».

«Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, США и Британия хотят сделать из России очередное пугало и агрессора, который нападает на Европу. Но проблема в том, что большинство европейских стран не хочет сражаться за Украину. Хотя на Германию оказывается очень сильное давление. Здесь идет большая игра, которая вступает в очень опасную фазу», – полагает аналитик.

«Но в разведслужбах Германии и других стран Европы тоже сидят не дураки и, учитывая опыт вторжения США в Ирак и другие страны Ближнего Востока, они засомневаются в правдивости новых данных», – резюмировал Рар.

Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептически настроенные страны Евросоюза и НАТО – в том числе Германию – в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, заявили источники Financial Times. По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».

Как сообщает FT, Вашингтон начал делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, США передали союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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