Матвиенко назвала деградацией воинский учет беременных на Украине

Постановка на воинский учет женщин на Украине, в том числе беременных, является военной истерией, страна деградирует во всех сферах, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Там абсолютно внутри деградация происходит: в экономике, в социальной защите людей. На Украине объявлена военная мобилизация женщин», – цитирует ТАСС Матвиенко.

Она напомнила, что все женщины, даже беременные, должны и обязаны пойти в военкомат и встать на учет. «Как назвать это, кроме как военной истерией и страхов, которые каждый день даже из утюга, не только из телевидения и радио идут: Россия агрессор, Россия готовится напасть, готовится к войне. Я не знаю ни одной страны мира, где была бы объявлена военная мобилизация женщин, если я не ошибаюсь, вплоть до 60 лет. Но это истерия, это все разыгранный сценарий, а чем объяснять людям все, что происходит там? Нечем», – добавила Матвиенко.

Напомним, что министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.

В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.

Сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал нецензурное «послание» жительницы Украины в адрес Зеленского из-за решения о постановке гражданок на воинский учет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинок заставляют идти в военкоматы. Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.